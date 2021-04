EANS-News: ANDRITZ-GRUPPE: Ergebnisse 1. Quartal 2021

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------QuartalsberichtGraz -29. April 2021. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ verzeichnete im1. Quartal 2021 trotz der unverändert schwierigen Rahmenbedingungen eine solideGeschäftsentwicklung. Der Auftragseingang erreichte mit gut 1,7 Milliarden Euroein hohes Niveau, das Konzernergebnis konnte trotz eines geringfügigenUmsatzrückgangs im Jahresvergleich praktisch verdoppelt werden.Dr. Wolfgang Leitner, Vorstandsvorsitzender der ANDRITZ AG: "Wir sind mit derGeschäftsentwicklung im 1. Quartal 2021 sehr zufrieden. Positiv stimmt uns vorallem die Entwicklung des Auftragseingangs, der die Basis für die zukünftigeUmsatz- und Ergebnisentwicklung darstellt. Hinsichtlich der Entwicklung der vonuns bedienten Märkte sind wir auch für die kommenden Monate vorsichtigoptimistisch und erwarten eine insgesamt solide Projekt- undInvestitionstätigkeit."Die wesentlichen Finanzkennzahlen entwickelten sich im Berichtszeitraum wiefolgt:* Der Auftragseingang betrug 1.729,5 Millionen Euro (MEUR) und lag damit nur um6,7% unter dem Vorjahresvergleichsquartal (Q1 2020: 1.852,9 MEUR), der einenGroßauftrag im Geschäftsbereich Pulp & Paper enthalten hatte. Vor allem dieGeschäftsbereiche Metals und Hydro konnten im Quartalsvergleich denAuftragseingang deutlich steigern. Auch der Auftragseingang desServicegeschäfts entwickelte sich sehr erfreulich und stieg gegenüber denVorquartalen deutlich an.* Der Auftragsstand per 31. März 2021 betrug 7.071,3 MEUR und ist damitgegenüber ultimo 2020 (31. Dezember 2020: 6.774,0 MEUR) angestiegen.* Der Umsatz lag mit 1.493,2 MEUR nur um 1,1% unter demVorjahresvergleichsquartal (Q1 2020: 1.510,2 MEUR). Dies ist im Wesentlichenauf den Geschäftsbereich Metals zurückzuführen, dessen Umsatz aufgrund desgeringeren Auftragseingangs im letzten Jahr zurückging.* Trotz des geringfügig verringerten Umsatzes erhöhte sich das operativeErgebnis (EBITA) im Jahresvergleich deutlich und betrug 110,9 MEUR (+58,2% vs.Q1 2020: 70,1MEUR). Damit einhergehend erhöhte sich auch die Rentabilität derGruppe (EBITA-Marge) auf 7,4% (Q1 2020: 4,6%). Dies ist im Wesentlichen aufdie anhaltend gute Geschäftsentwicklung des Geschäftsbereichs Pulp & Paperzurückzuführen, der die Rentabilität im Jahresvergleich leicht steigernkonnte. Darüber hinaus kam es vor allem bedingt durch positive Auswirkungender im Vorjahr gesetzten Kostenanpassungsmaßnahmen zu einer deutlichenErgebnisverbesserung im Geschäftsbereich Metals.* Der Betriebserfolg (EBIT) erhöhte sich auf 96,4 MEUR (Q1 2020: 53,8 MEUR), dasKonzernergebnis (nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen) verdoppeltesich praktisch im Jahresvergleich und erreichte 62,1 MEUR (Q1 2020: 31,5MEUR).FINANCIAL GUIDANCE 2021 BESTÄTIGTHinsichtlich der Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr 2021 bestätigt ANDRITZ dieanlässlich der Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2020 im März 2021geäußerten Erwartungen und rechnet mit einem - aufgrund des reduziertenAuftragseingangs im Jahr 2020 - gegenüber dem Vorjahr etwas verringerten Umsatz(2020: 6.699,6 MEUR) und einem Anstieg des berichteten EBITA (2020: 391,7 MEUR).Das um Sondereffekte bereinigte EBITA sollte - in Abhängigkeit von derUmsatzentwicklung - in etwa stabil im Vergleich zum Vorjahr sein (EBITA 2020bereinigt: 471,1 MEUR).Sollte sich die von den Marktforschern erwartete Erholung der Weltwirtschaft2021 nicht einstellen oder sich die Pandemie wieder verschärfen, dann könntedies negative Auswirkungen auf die Abarbeitung von Aufträgen bzw. auf denAuftragseingang und somit einen negativen Einfluss auf die finanzielleEntwicklung von ANDRITZ haben. Dies könnte zu finanziellen Vorsorgen fürzusätzliche Anpassungsmaßnahmen in einzelnen Geschäftsbereichen führen, die dasErgebnis der ANDRITZ-GRUPPE negativ beeinträchtigen und eine Revidierung derGuidance notwendig machen könnten.WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN AUF EINEN BLICK_____________________________________________________________________________|______________________________________|Einheit|Q1_2021|Q1_2020|+/-___|2020___||Umsatz________________________________|MEUR___|1.493,2|1.510,2|-1,1%_|6.699,6||-_Pulp_&_Paper________________________|MEUR___|710,9__|713,3__|-0,3%_|3.339,0||-_Metals______________________________|MEUR___|316,1__|355,2__|-11,0%|1.420,5||-_Hydro_______________________________|MEUR___|316,0__|298,2__|+6,0%_|1.296,0||-_Separation__________________________|MEUR___|150,2__|143,5__|+4,7%_|644,1__||Auftragseingang_______________________|MEUR___|1.729,5|1.852,9|-6,7%_|6.108,0||-_Pulp_&_Paper________________________|MEUR___|845,5__|1.078,2|-21,6%|2.961,1||-_Metals______________________________|MEUR___|429,1__|361,5__|+18,7%|1.143,6||-_Hydro_______________________________|MEUR___|284,3__|245,5__|+15,8%|1.335,4||-_Separation__________________________|MEUR___|170,6__|167,7__|+1,7%_|667,9__||Auftragsstand_(per_ultimo)____________|MEUR___|7.071,3|7.924,6|-10,8%|6.774,0||EBITDA________________________________|MEUR___|151,1__|112,6__|+34,2%|571,1__||EBITDA-Marge__________________________|%______|10,1___|7,5____|-_____|8,5____||EBITA_________________________________|MEUR___|110,9__|70,1___|+58,2%|391,7__||EBITA-Marge___________________________|%______|7,4____|4,6____|-_____|5,8____||Ergebnis_vor_Zinsen_und_Steuern_(EBIT)|MEUR___|96,4___|53,8___|+79,2%|315,0__||Finanzergebnis________________________|MEUR___|-12,4__|-9,5___|-30,5%|-34,1__||Ergebnis_vor_Steuern_(EBT)____________|MEUR___|84,0___|44,3___|+89,6%|280,9__||Konzernergebnis | | | | | ||(nach Abzug von nicht beherrschenden |MEUR |62,1 |31,5 |+97,1%|207,1 ||Anteilen)_____________________________|_______|_______|_______|______|_______||Cashflow aus |MEUR |69,2 |56,9 |+21,6%|461,5 ||betrieblicher_Tätigkeit_______________|_______|_______|_______|______|_______||Investitionen_________________________|MEUR___|31,9___|29,9___|+6,7%_|131,8__||Mitarbeiter |- |26.952 |28.411 |-5,1% |27.232 ||(per_ultimo,_ohne_Lehrlinge)__________|_______|_______|_______|______|_______|Alle Zahlen gemäß IFRS. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio aninnovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen und Serviceleistungen für dieZellstoff- und Papierindustrie, den Bereich Wasserkraft, die metallverarbeitendeIndustrie und die Umformtechnik, für Pumpen, die kommunale und industrielleFest-Flüssig-Trennung sowie die Tierfutter- und Biomassepelletierung. Dasglobale Produkt- und Serviceangebot wird durch Anlagen zur Energieerzeugung, zurRauchgasreinigung, für Recycling sowie zur Produktion von Vliesstoffen undFaserplatten abgerundet. Innovative Produkte und Dienstleistungen im Bereich derindustriellen Digitalisierung werden unter dem Markennamen Metris angeboten undunterstützen Kunden dabei, die Benutzerfreundlichkeit, Effizienz undRentabilität von Anlagen zu steigern. Der börsennotierte Konzern hat rund 26.950Mitarbeiter und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. 