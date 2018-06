EANS-News: AMAG Austria Metall AG / Verlängerung des Vertrages von Vorstandsvorsitzendem Helmut Wieser - BILD

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------PersonaliaRanshofen - Der Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall AG hat in seiner Sitzung am13. Juni 2018 beschlossen, den Vertrag von Vorstandsvorsitzendem Dipl.-Ing.Helmut Wieser bis zum 31. Dezember 2019 zu verlängern."Die AMAG befindet sich auf einem erfolgreichen Wachstumskurs in einemdynamischen Markt. Das bewährte Vorstandsteam hat dazu wichtigeWeichenstellungen im Unternehmen vorgenommen und die Geschäftsentwicklungvorangetrieben. Dipl.-Ing. Helmut Wieser (64) hat dem Aufsichtsrat seinInteresse mitgeteilt, über das aktuell bestehende Vertragsende (31.12.2018)hinaus, dem Unternehmen für ein weiteres Jahr (bis zum 31.12.2019) zur Verfügungzu stehen. Der Aufsichtsrat wird die Nachfolge rechtzeitig regeln", so Dr. JosefKrenner, Vorsitzender des Aufsichtsrates der AMAG Austria Metall AG.Rückfragehinweis:Investorenkontakt:Dipl.Kfm. Felix DemmelhuberLeitung Investor RelationsAMAG Austria Metall AGLamprechtshausenerstrasse 615282 Ranshofen, ÖsterreichTel.: +43 (0) 7722-801-2203Email: investorrelations@amag.atPressekontakt:Dipl.Ing. Leopold PöcksteinerLeitung Strategie, Kommunikation, MarketingAMAG Austria Metall AGLamprechtshausenerstrasse 615282 Ranshofen, ÖsterreichTel.: +43 (0) 7722-801-2205Email: publicrelations@amag.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Bilder zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/images/3278/5/10167249/Foto_Wieser.jpgEmittent: AMAG Austria Metall AGLamprechtshausenerstraße 61A-5282 RanshofenTelefon: +43 7722 801 0FAX: +43 7722 809 498Email: investorrelations@amag.atWWW: www.amag.atISIN: AT00000AMAG3Indizes: ATX GP, VÖNIX, WBI, ATX BIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: AMAG Austria Metall AG, übermittelt durch news aktuell