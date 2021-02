EANS-News: AMAG Austria Metall AG: Solides Ergebnis in COVID-geprägtem Jahr

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftsberichte/JahresergebnisRanshofen -* Umsatzerlöse mit 904,2 Mio. EUR mengen-, mix- und preisbedingt unterVorjahresniveau (2019: 1.066,0 Mio. EUR)* EBITDA von 108,2 Mio. EUR in herausforderndem Marktumfeld(2019: 143,0 Mio. EUR)* Erfolgreiche Anpassung der Sach- und Strukturkosten an Auslastungsgrad* Ergebnis nach Ertragsteuern mit 11,6 Mio. EUR deutlich positiv(2019: 38,6 Mio. EUR)* Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit mit 107,3 Mio. EUR auf Niveau desEBITDA (2019: 139,9 Mio. EUR)* Free Cashflow mit 45,1 Mio. EUR auf hohem Niveau* Dividendenvorschlag von 0,50 EUR je Aktie* Konsequente Strategieumsetzung: Übernahme Aircraft Philipp, Markteinführungneuer Produkte* Ausblick 2021: Ergebnisprognose aufgrund des unsicheren Marktumfelds verfrühtDas Geschäftsjahr 2020 der AMAG Austria Metall AG war nach einemzufriedenstellenden Start im ersten Quartal stark von den Auswirkungen derCOVID-19-Pandemie geprägt. Auf deutliche Rückgänge der Nachfrage im zweitenQuartal folgte eine leichte Erholung in den Sommermonaten. Vor Jahresende konnteeine spürbare Erholung der Auftragslage in allen AMAG-Kundensegmenten - mitAusnahme des Luftfahrtbereichs - verzeichnet werden.Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG: "Das Jahr 2020 zeigte ganzbesonders wie wichtig ein solides Geschäftsmodell und eine stabile finanzielleAufstellung sind. In einer herausfordernden Zeit ist viel gelungen, so haben wirdie Strukturkosten kurzfristig erfolgreich an die niedrigere Auslastungangepasst und in der Krise das Unternehmen auch strategisch weiterentwickelt. Esist beispielsweise gelungen, bei rund 30 Neuprodukten erste Vermarktungserfolgezu erzielen und mit dem Einstieg bei Aircraft Philipp haben wir die Chanceergriffen unsere Wertschöpfungskette zu verlängern."Insgesamt äußerte sich die COVID-19-Pandemie durch eine signifikant geringereNachfrage, vor allem aus dem Transportbereich und dem Handel. Der Gesamtabsatzder AMAG Gruppe lag mit 404.800 Tonnen um rund 8 % unter dem Vorjahresniveau.Ein um gut 4 % niedrigerer durchschnittlicher Aluminiumpreis (1.730 USD/Tonnenach 1.811 USD/Tonne im Jahr 2019) sowie ein stärkerer EUR zum USD nahmen zudemEinfluss auf die Umsatzentwicklung der AMAG. Nach 1.066 Mio. EUR im Vorjahrkonnte im Geschäftsjahr 2020 ein Umsatz von 904,2 Mio. EUR erzielt werden.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich imJahresvergleich von 143,0 auf 108,2 Mio. EUR. Insbesondere geringereAbsatzmengen in den Segmenten Walzen und Gießen sowie Veränderungen imProduktmix infolge der COVID-19-Pandemie sind für diesen Rückgangverantwortlich. Das Segment Metall konnte vor allem von niedrigerenRohstoffkosten und der gesteigerten Absatzmenge profitieren.Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im Geschäftsjahr 2020 aus den genannten Gründenbei 25,3 Mio. EUR, nach 61,1 Mio. EUR im Vorjahr. Mit 11,6 Mio. EUR konnte eindeutlich positives Ergebnis nach Ertragsteuern erzielt werden (2019: 38,6 Mio.EUR).Nach einem Rekord-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 139,9 Mio. EURim Geschäftsjahr 2019 wurde mit 107,3 Mio EUR auch im Berichtsjahr 2020 einhoher Cashflow erzielt. Unter Berücksichtigung des Cashflow ausInvestitionstätigkeit von-62,2 Mio. EUR (2019: -76,4 Mio. EUR) wurde damit mit 45,1 Mio. EUR (2019: 63,5Mio. EUR) wiederum ein Free Cashflow auf hohem Niveau erzielt.Die Bilanzkennzahlen spiegeln die stabile Aufstellung der AMAG wider. DieNettofinanzverschuldung lag per 31.12.2020 bei 316,8 Mio. EUR, nach 292,9 Mio.EUR zum Jahresultimo 2019. Der Zahlungsmittelstand wurde von 267,3 Mio. EUR perJahresende 2019 auf 304,9 Mio. EUR zum 31.12.2020 gesteigert. Das Eigenkapitallag am Ende des Geschäftsjahres 2020 bei 601,4 Mio. EUR (31.12.2019: 619,3 Mio.EUR), der Verschuldungsgrad (Gearing-Ratio) bei 52,7 % (31.12.2019: 47,3 %).Dividendenvorschlag:Der Vorstand wird der Hauptversammlung eine im Vergleich zum Vorjahrunveränderte Dividende in Höhe von 0,50 EUR je Aktie vorschlagen. Diesentspricht einer Dividendenrendite von rund 2 %, bezogen auf denJahresschlusskurs der AMAG-Aktie von 29,90 EUR. Die Hauptversammlung wird am 13.April 2021 - analog zum Vorjahr - in virtueller Form stattfinden. Dividenden-Zahltag ist am 20. April 2021.Ausblick:Das aktuelle Wirtschaftsgeschehen ist trotz zunehmender Verbesserungen in denletzten Monaten weiterhin von der COVID-19-Pandemie beeinflusst.Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG: "Durch die erfreuliche Entwicklungdes Auftragseingangs aus vielen für AMAG relevanten Industrien erwarten wir inden ersten Monaten des Jahres 2021 eine gute Auslastung unserer Anlagen. Vorallem aufgrund der hohen Innovationskraft sowie des auf Nachhaltigkeitausgelegten Geschäftsmodells sind wir trotz verbleibender Unsicherheiten gut fürdie erwartete Markterholung und kommende Herausforderungen gerüstet."Das Marktforschungsinstitut CRU rechnet in den kommenden Jahren mitsignifikanten Wachstumsraten in der weltweiten Nachfrage sowohl nachPrimäraluminium als auch nach Aluminiumwalzprodukten. Im Jahr 2021 soll miteinem Plus von jeweils rund 7 % der Nachfragerückgang aus 2020 wiederkompensiert werden.Die Geschäftsentwicklung für das Gesamtjahr 2021 wird maßgeblich vom weiterenVerlauf der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen auf die fürAMAG relevanten Industrien abhängen. Eine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr2021 ist damit zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht.Geschäftsbericht 2020:Der Geschäftsbericht 2020 ist ab sofort auf der AMAG-Website unter "InvestorRelations" abrufbar. Dieser besteht aus dem umfassenden Finanzbericht inklusiveder nicht-finanziellen Erklärung sowie einem Magazin, in dem die wichtigstenInformationen zur Geschäftsentwicklung 2020 zusammengefasst sind.AMAG-Kennzahlen:______________________________________________________________________________|in_Mio._EUR__________|______________2020|______________2019|__________Änderung||Absatz_in_Tonnen_____|___________404.800|___________440.300|____________-8,1_%||davon externer Absatz| 378.200| 406.600| -7,0 %||in_Tonnen____________|__________________|__________________|__________________||Umsatzerlöse_________|_____________904,2|___________1.066,0|___________-15,2_%||EBITDA_______________|_____________108,2|_____________143,0|___________-24,3_%||EBIT_________________|______________25,3|______________61,1|___________-58,5_%||Ergebnis nach | 11,6| 38,6| -69,9 %||Ertragsteuern________|__________________|__________________|__________________||Cashflow aus | | | ||laufender | 107,3| 139,9| -23,3 %||Geschäftstätigkeit___|__________________|__________________|__________________||Cashflow aus | -62,2| -76,4| 18,6 %||Investitionstätigkeit|__________________|__________________|__________________||Mitarbeiter1)________|_____________1.991|_____________2.000|____________-0,5_%|______________________________________________________________________________|in_Mio._EUR_______|_________31.12.2020|_________31.12.2019|___________Änderung||Eigenkapital______|______________601,4|______________619,3|_____________-2,9_%||Eigenkapitalquote_|_____________38,8_%|_____________41,2_%|__________________-||Verschuldungsgrad | 52,7 %| 47,3 %| -||(Gearing)_________|___________________|___________________|___________________|1) Durchschnittliches Leistungspersonal (Vollzeitäquivalent) inklusiveLeihpersonal, ohne Lehrlinge. Beinhaltet den jeweiligen Personalanteil aus denBeteiligungen an der Elektrolyse Alouette (20 %) sowie an Aircraft Philipp (70%).Über die AMAG GruppeDie AMAG ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativhochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedenstenIndustrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-,Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In derkanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 % beteiligt ist, wirdhochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. Zudem hältdie AMAG einen 70 %-Anteil an Aircraft Philipp mit Sitz in Übersee am Chiemsee(Deutschland), einem etablierten Hersteller von einbaufertigen Metallteilen fürdie Luft- und Raumfahrtindustrie.Rückfragehinweis:Investorenkontakt:Mag. Christoph M. Rückfragehinweis:Investorenkontakt:Mag. Christoph M. Gabriel, BScLeitung Investor RelationsAMAG Austria Metall AGLamprechtshausenerstrasse 615282 Ranshofen, ÖsterreichTel.: +43 (0) 7722-801-3821Email: investorrelations@amag.atPressekontakt:Dipl.Ing. Leopold PöcksteinerLeitung Konzernkommunikation und MarketingAMAG Austria Metall AGLamprechtshausenerstrasse 615282 Ranshofen, ÖsterreichTel.: +43 (0) 7722-801-2205Email: publicrelations@amag.atEmittent: AMAG Austria Metall AGLamprechtshausenerstraße 61A-5282 RanshofenTelefon: +43 7722 801 0FAX: +43 7722 809 498Email: investorrelations@amag.atWWW: www.amag-al4u.comISIN: AT00000AMAG3Indizes: ATX GP, ATX BI, VÖNIX, WBIBörsen: WienSprache: Deutsch