EANS-News: AGRANA auf der in-cosmetics Global 2019 in Paris

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Präsentation eines innovativen Styling-Schaum-Conditioners mit Stärke stattMikroplastikMarketing/Marketing/Marketing/Marketing/Neue ProdukteWien - Auch heuer ist AGRANA mit ihrem vielfältigen Sortiment vonStärkeprodukten für die Kosmetikbranche auf der führenden internationalenKosmetik-Fachmesse "in-cosmetics Global" in Paris (2. bis 4. April 2019)vertreten (Stand C32).Die Anwendungspalette von AGRANA-Stärke für die Kosmetikindustrie, derenbesondere Eigenschaften u.a. im Absorbieren von Öl und einem verbessertenHautgefühl liegen, reicht von Emulsionen und Cremen über Puder, aber auchTrockenhaar- und Flüssigshampoos und Deodorants bis hin zu dekorativer Kosmetik.Mit AGRANA-Stärke werden in vielen dieser Kosmetik-Anwendungen synthetischeBestandteile durch ein biologisch abbaubares und nachhaltiges Produktsubstituiert. Speziell als Ersatz von Talkum in der Kosmetikindustrie gewinnt inÖsterreich veredelte Maisstärke an Bedeutung. Als Produkt-Highlight stelltAGRANA heuer auf der "in-cosmetics Global" einen innovativen Styling-Schaum-Conditioner vor, dessen Stärke synthetische Polymere bzw. Mikroplastikvollkommen ersetzt.Multitalent StärkeStärke wird im Non-Food-Bereich nicht nur in Kosmetika sondern insbesondere auchin der Papierindustrie, in der papierverarbeitenden Industrie (z.B. Wellpappe),in der Textilindustrie (Appreturen, Kleber für Textilbahnen), in derbauchemischen Industrie (Farbpasten, Baustoffe) sowie in pharmazeutischenProdukten (Tabletten) eingesetzt. Weiters kommt Stärke in allen Bereichen derLebensmittelindustrie - beispielsweise in Back- und Süßwaren, beiMilcherzeugnissen oder bei der Herstellung von Wurstwaren zum Einsatz, oder auchin sogenannten Kartoffeldauerprodukten wie Püree oder Kartoffelteigmischungenvor.SpezialitätenstrategieStärke wird bei AGRANA aus den nachwachsenden Rohstoffen Mais, Weizen, Kartoffelhergestellt. Im Bereich Stärke hat sich AGRANA mit drei Standorten in Österreichund je einem Stärke-Produktionsstandort in Ungarn und Rumänien neben demCommodity-Geschäft als Spezialist für individuelle Stärkeanwendungen für dieweiterverarbeitende Industrie positioniert. Dazu zählt neben der Herstellung vonStärken für Kosmetika auch die Entwicklung von thermoplastischen Stärken für dieProduktion von Bio-Kunststoffen. Ein weiterer Fokus liegt auf Clean LabelStärken, die nicht chemisch modifiziert sind. Das Unternehmen hat eine führendeRolle bei Bio-Stärken und GVO-freien Stärken für die Lebensmittelindustrie.Über AGRANAAGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln undeiner Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.400 Mitarbeitererwirtschaften an weltweit 60 Produktionsstandorten einen jährlichenKonzernumsatz von rund 2,6 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, istWeltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent vonFruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke ein bedeutender Produzentvon kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol. AGRANA ist außerdem heutedas führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com [http://www.agrana.com/] zur Verfügung.Rückfragehinweis:AGRANA Beteiligungs-AGMag.(FH) Hannes HaiderInvestor RelationsTel.: +43-1-211 37-12905e-mail:hannes.haider@agrana.comMag.(FH) Markus SimakPressesprecherTel.: +43-1-211 37-12084e-mail: markus.simak@agrana.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AGRANA Beteiligungs-AGF.-W.-Raiffeisen-Platz 1A-1020 WienTelefon: +43-1-21137-0FAX: +43-1-21137-12926Email: info.ab@agrana.comWWW: www.agrana.comISIN: AT000AGRANA3Indizes: WBIBörsen: Wien, Stuttgart, Berlin, FrankfurtSprache: DeutschOriginal-Content von: AGRANA Beteiligungs-AG, übermittelt durch news aktuell