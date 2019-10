EANS-News: AGRANA auf der Gulfood Manufacturing in Dubai

Weitere Suchergebnisse zu "Agrana":

Wien - Der österreichische Nahrungsmittelkonzern AGRANA präsentiert sich auf der"Gulfood Manufacturing" vom 29. - 31. Oktober in Dubai mit seinem breitenProduktsortiment in den Bereichen Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate.Die Gulfood Manufacturing in Dubai ist die bedeutendste internationale Fachmessefür die lebensmittelverarbeitende Industrie, Verpackung und Logistik fürFachbesucher aus dem Nahen Osten, Nord- und Zentralafrika sowie Asien.AGRANA stellt dort ihre neuesten Produkte für die Joghurt-, Speiseeis-,Backwaren- und die Getränkeindustrie vor. Die Besucher der Gulfood Manufacturingsind wichtige Kunden, die die Zukunft der Lebensmittel- und Getränkeproduktionim Mittleren Osten prägen. Die dort vertretene Lebensmittelindustrie wächstparallel zur Bevölkerung. Dadurch steigt auch die Nachfrage nach neuen Trends,Geschmäckern und Produkten stetig.Solchen regionalen Marktbedürfnissen folgend bietet AGRANA innovativeZubereitungen wie beispielsweise Tahini Sesam Cremes für Backwaren oder auch fürDattel-Eiscremes an. Im Getränkebereich präsentiert AGRANA ein breites Sortimentan innovativen Lösungen wie zum Beispiel den neu entwickelten "Natural SportsSaft" mit Guarana Extrakt oder Getränke ohne zusätzliche Süßungsmittel. BeiFruchtjoghurts umfasst AGRANAs Portfolio auch Zubereitungen für sogenannte"Ambient Joghurts". Diese bei Raumtemperatur haltbaren Joghurts sind speziell inLändern mit noch nicht durchgängiger Kühlkette im Nahen Osten und Asiennachgefragt.Die AUSTRIA Juice, ein Joint Venture von AGRANA und der Raiffeisen Ware Austria,präsentiert auf der Gulfood Manufacturing auch ein ausgewähltes Portfolio anAromen sowie professionelle Business-to-Business Lösungen für verschiedensteAnwendungen im Food und Beverage Bereich. Das Portfolio der AUSTRIA Juiceberücksichtigt dabei die aktuellen Markttrends "Value of the simple" und "Stayin Balance" und bietet Produkte mit kurzen Zutatenlisten, natürlichenInhaltsstoffen, heimischen Früchten und reinem Geschmack an.Über AGRANAAGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln undeiner Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.600 Mitarbeitererwirtschaften an weltweit 57 Produktionsstandorten einen jährlichenKonzernumsatz von rund 2,4 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, istWeltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent vonFruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke ein bedeutender Produzentvon kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol. AGRANA ist außerdem heutedas führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.