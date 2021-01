EANS-News: AGRANA: Markus Mühleisen folgt ab 1. Juni 2021 Johann Marihart als Vorstandsvorsitzender - BILD

Weitere Suchergebnisse zu "Agrana":

--------------------------------------------------------------------------------Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Führungswechsel/Personalia/UnternehmenWien - Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat heute Herrn Dkfm. MarkusMühleisen (54), MBA mit Wirkung ab 1. Juni 2021 für drei Jahre zumVorstandsvorsitzenden der AGRANA Beteiligungs-AG bestellt. Der aus Düsseldorf(Deutschland) stammende Manager folgt in dieser Funktion Herrn DI JohannMarihart (70), dessen Vorstandsmandat heute um drei Monate verlängert wurde undder am 31. Mai 2021 in den Ruhestand tritt. Mühleisen wird u.a. für die RessortsKommunikation, Strategie, Personal sowie Wirtschaftspolitik zuständig sein.Für AGRANA-Aufsichtsratsvorsitzenden Mag. Erwin Hameseder, der denAuswahlprozess für die CEO-Nachfolge leitete, bringt Markus Mühleisen die bestenVoraussetzungen für die Leitung der AGRANA-Gruppe mit: "Ich freue mich über dieBestellung von Markus Mühleisen. Er war in verschiedensten Managementpositionenerfolgreich tätig und verfügt über große internationale Erfahrung in derNahrungs- und Genussmittelindustrie. Markus Mühleisen wird sich mit großemEhrgeiz dafür einsetzen, die erfolgreiche Entwicklung von AGRANA fortzuführen."Dkfm. Markus Mühleisen ist seit über 20 Jahren im Nahrungs- undGenussmittelbereich tätig, u.a. bei Nestlé, General Mills und seit 2018 bei derinternationalen Molkerei-Gruppe Arla Foods als Group-Vice President. Er bringtumfassende internationale Führungserfahrung insbesondere in den BereichenMarketing und Strategie mit. "Die AGRANA-Gruppe ist ein starkes, innovatives undgut positioniertes Unternehmen mit viel Potenzial. Ich freue mich sehr darauf,gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und dem gesamten AGRANA-Team das nächsteKapitel in der Erfolgsgeschichte des Unternehmens zu gestalten", sagte MarkusMühleisen.Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG bedankte sich in seiner heutigenSitzung herzlich bei Johann Marihart für seine über fast drei Jahrzehnte alsVorstandsvorsitzender geleistete Arbeit. AGRANA-AufsichtsratsvorsitzenderHameseder: "Die erfolgreiche Entwicklung von AGRANA ist aufs Engste mit JohannMarihart verbunden. Unter seiner Leitung wurde AGRANA zu einem internationalerfolgreichen Industrieunternehmen. Der Umsatz hat sich in der Ära Marihartversiebenfacht. Neben der erfolgreichen Expansion in Europa zählt der Aufbau desGeschäftsfelds Frucht zu den zentralen Verdiensten von Johann Marihart. Mit ihmverschaffte er dem Unternehmen ein weiteres Standbein zur Diversifizierung -eine Strategie, die sich gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sehrbewährt hat und durch die AGRANA zukunftsfit ist."Johann Marihart startete nach Abschluss des Studiums der Technischen Chemie inWien seine berufliche Karriere 1975 in der Zuckerfabrik Leopoldsdorf. DerChemiker Marihart trat am 1. Juli 1976 in die Kartoffelstärkefabrik Gmünd (NÖ)der damaligen Österreichischen Agrar-Industrie GmbH ein. Im Zuge der Fusion derÖsterreichischen Agrar-Industrie GmbH mit der neustrukturierten Zuckerindustriewurde Marihart 1988 Mitglied im Gründungsvorstand der AGRANA Beteiligungs-AG.Als deren Vorstandsvorsitzender gestaltete er AGRANA ab 1991 entscheidend mit:von der Expansion des anfangs nationalen Zucker- und Stärkeproduzenten nachÖffnung der Grenzen ab 1990 nach Zentral- und Osteuropa, dem Börsegang 1991, bishin zur Diversifizierung mit Bioethanol und Weizenstärke sowie in den BereichFrucht und damit zu einem auf allen Kontinenten tätigen Veredler von 10 Mio.Tonnen agrarischer Rohstoffe in den Geschäftssegmenten Frucht, Stärke undZucker.Über AGRANAAGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln undeiner Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.400 Mitarbeitererwirtschaften an weltweit 56 Produktionsstandorten einen jährlichenKonzernumsatz von rund 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, istWeltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent vonFruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent vonkundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie vonBioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.Rückfragehinweis:AGRANA Beteiligungs-AGMag.(FH) Hannes HaiderInvestor RelationsTel.: +43-1-211 37-12905e-mail:hannes.haider@agrana.comMag.(FH) Markus SimakPressesprecherTel.: +43-1-211 37-12084e-mail: markus.simak@agrana.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Bilder zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/images/2118/5/10655172/Johann_Marihart.jpghttp://resources.euroadhoc.com/images/2118/5/10655172/Markus_Mühleisen.JPG Emittent: AGRANA Beteiligungs-AGF.-W.-Raiffeisen-Platz 1A-1020 WienTelefon: +43-1-21137-0FAX: +43-1-21137-12926Email: info.ab@agrana.comWWW: www.agrana.comISIN: AT000AGRANA3Indizes: WBIBörsen: Stuttgart, Frankfurt, Berlin, WienSprache: DeutschOriginal-Content von: AGRANA Beteiligungs-AG, übermittelt durch news aktuell