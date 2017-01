EANS-News: AGRANA-EBIT nach drei Geschäftsquartalen 26,6 Prozent über Vorjahr

Weitere Suchergebnisse zu "Agrana":

Die AGRANA Beteiligungs-AG steigerte in den ersten drei Quartalen2016|17 den Konzernumsatz um 3,1 % auf 1.967,5 Mio. EUR (Vorjahr:1.908,0 Mio. EUR). Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) lag imselben Zeitraum mit 137,7 Mio. EUR um 26,6 % über dem Vorjahr. ,,DieAGRANA-Gruppe konnte die positive Entwicklung im laufendenGeschäftsjahr 2016|17 fortsetzen und bereits nach drei Quartalen dasEBIT des vollen Geschäftsjahres 2015|16 übertreffen. Alle Segmentehaben zur deutlichen Ergebnisverbesserung beigetragen. In denSegmenten Zucker und Frucht sorgten gestiegene Verkaufspreise für diegute Geschäftsentwicklung. Im Segment Stärke wirkten sichProduktivitätssteigerungen und im Markt platzierte Mehrmengen positivauf die Margen aus," zieht AGRANA-Vorstandsvorsitzender DI JohannMarihart eine erfreuliche Zwischenbilanz.AGRANA Finanzkennzahlen der ersten drei Quartale 2016|17(1.März - 30. November 2016)in Mio. EUR - wenn nicht explizit anders erwähntQ1-3 2016|17 Q1-3 2015|16Umsatzerlöse 1.967,5 1.908,0EBITDA* 183,9 154,1Operatives Ergebnis 121,6 90,8Ergebnis aus "at equity" Unternehmen 23,7 19,7Ergebnis aus Sondereinflüssen -7,6 -1,7Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 137,7 108,8EBIT-Marge 7,0% 5,7%Finanzergebnis -13,3% -16,3%Ertragssteuern -29,2 -21,6Konzernergebnis 95,2 70,8Investitionen** 69,6 78,8Q3 2016|17 Q3 2015|16Umsatzerlöse 647,2 644,5EBITDA* 69,7 61,0Operatives Ergebnis 43,3 32,8Ergebnis aus "at equity" Unternehmen 8,7 7,7Ergebnis aus Sondereinflüssen -4,7 -0,4Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 47,3 40,1EBIT-Marge 7,2% 6,2%Finanzergebnis -3,0% -5,1%Ertragssteuern -11,7 -8,0Konzernergebnis 32,6 26,9Investitionen** 27,2 38,0*Operatives Ergebnis vor Abschreibungen **In Sachanlagen u.immaterielle Vermögenswerte, ausgenommen Geschäfts- und FirmenwerteDas Finanzergebnis der AGRANA betrug in den ersten drei Quartalen2016|17 -13,3 Mio. EUR (Vorjahr -16,3 Mio. EUR), wobei dieVerbesserung vor allem durch ein verbessertes Währungsergebniserreicht wurde. Nach einem Steueraufwand in Höhe von 29,2 Mio. EUR,der einer Steuerquote von rund 23,5 % (Vorjahr: 23,4 %) entspricht,erreichte das Konzernergebnis 95,2 Mio. EUR (Vorjahr: 70,8 Mio. EUR).Das den Aktionären der AGRANA zurechenbare Ergebnis je Aktie stiegauf 6,29 EUR (Vorjahr: 4,97 EUR).Die Nettofinanzschulden zum 30. November 2016 lagen mit 382,0 Mio.EUR um 23,8 Mio. EUR unter dem Wert zum Jahresende 2015|16. DasGearing zum Quartalsstichtag sank folglich auf 30,8 % (29. Februar2016: 33,8 %).Ergebnisse in den drei Segmenten Zucker, Stärke, FruchtSegment ZuckerQ1-3 2016|17 Q1-3 2015|16Umsatzerlöse 532,5 540,5Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 23,1 10,4EBIT Marge 4,3% 1,9%Q3 2016|17 Q3 2015|16Umsatzerlöse 180,5 195,5Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 4,8 4,0EBIT Marge 2,7% 2,0%Der Umsatz im Segment Zucker ging in den ersten drei Quartalen2016|17 im Vorjahresvergleich leicht um 1,5 % auf 532,5 Mio. EURzurück. Höheren Zuckerverkaufspreisen standen geringere Absatzmengenals Folge der unterdurchschnittlichen Rübenernte des Vorjahresgegenüber. Das im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so hohe EBITvon 23,1 Mio. EUR ist insbesondere auf gestiegene Spot-Verkaufspreisein Osteuropa zurückzuführen.Segment StärkeQ1-3 2016|17 Q1-3 2015|16Umsatzerlöse 551,9 544,0Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 58,0 52,9EBIT Marge 10,5% 9,7%Q3 2016|17 Q3 2015|16Umsatzerlöse 188,8 191,3Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 26,0 21,8EBIT Marge 13,8% 11,4%Der Umsatz im Segment Stärke in den ersten drei Quartalen 2016|17 lagmit 551,9 Mio. EUR um 1,5 % über dem Vorjahreswert. Umsatzzuwächsewurden aufgrund von Produktivitätssteigerungen und höherenAbsatzmengen erzielt. Das EBIT in Höhe von 58,0 Mio. EUR übertraf denguten Vorjahreswert nochmals um 9,6 %. Diese Ergebnissteigerung istprimär auf niedrigere Rohstoffkosten für Getreide und geringereEnergiekosten zurückzuführen.Segment FruchtQ1-3 2016|17 Q1-3 2015|16Umsatzerlöse 883,1 823,5Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 56,6 45,5EBIT Marge 6,4% 5,5%Q3 2016|17 Q3 2015|16Umsatzerlöse 277,9 257,7Ergebnis d Betriebstätigkeit (EBIT) 16,5 14,3EBIT Marge 5,9% 5,5%Der Umsatz im Segment Frucht erhöhte sich in den ersten dreiQuartalen 2016|17 im Vorjahresvergleich um 7,2 % auf 883,1 Mio. EUR.Das EBIT lag mit 56,6 Mio. EUR um 24,4 % über dem Vergleichswert desVorjahres. Sowohl das Fruchtsaftkonzentratgeschäft wegen höhererApfelsaftkonzentratpreise der Ernte 2015, als auch derGeschäftsbereich Fruchtzubereitungen aufgrund gestiegenerAbsatzmengen trugen zur deutlichen Ergebnisverbesserung bei.AusblickAGRANA geht für das Geschäftsjahr 2016|17 weiterhin von einemmoderaten Anstieg beim Konzernumsatz und einer deutlichenVerbesserung beim EBIT aus. Das Investitionsvolumen des Konzernsbeträgt im Geschäftsjahr 2016|17 126 Mio. EUR und liegt deutlich überdem Abschreibungsniveau von rund 85 Mio. EUR.Über AGRANAAGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigenLebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund8.600 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit über 50Produktionsstandorten einen Konzernumsatz von rund 2,5 Mrd. EUR. DasUnternehmen wurde 1988 gegründet und ist heute das führendeZuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa, im Segment Stärke einbedeutender Produzent von Spezialprodukten in Europa sowie größterHersteller von Bioethanol in Österreich. 