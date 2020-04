EANS-News: A1 Telekom Austria Group informiert über die Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung auf den 24. September 2020

Weitere Suchergebnisse zu "Telekom Austria":

------------------Hauptversammlungen/VorstandssitzungenWien - 21. April 2020: Der Vorstand der Telekom Austria AG (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) hat beschlossen, die für den 27. Mai 2020 in Wien geplante ordentliche Hauptversammlung auf den 24. September 2020 zu verschieben.Diese Entscheidung erfolgt angesichts der von der Österreichischen Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie und um den Schutz, die Sicherheit und die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telekom Austria AG zu gewährleisten.Über die weitere Planung sowie die Modalitäten der Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung am 24. September 2020 wird die Telekom Austria AG ihre Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Öffentlichkeit zeitgerecht informieren. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt nach Maßgabe der rechtlichen Vorgaben zu einem späteren Zeitpunkt.Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre um Verständnis für diese Vorkehrungen.Mit freundlichen GrüßenA1 Telekom Austria Group Investor RelationsZusätzliche Informationen stehen unter folgendem Link zur Verfügung: https:// www.a1.group/de/ir/ir-news [https://www.a1.group/de/ir/ir-news]Rückfragehinweis: Martin Stenitzer Head of Investor Relations Telekom Austria AG Tel: +43 50 664 23066 E-mail: martin.stenitzer@a1.groupEnde der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------Emittent: Telekom Austria AG Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Telefon: 004350664 47500 FAX: Email: investor.relations@a1.group WWW: www.a1.group ISIN: AT0000720008 Indizes: WBI, ATX Börsen: Wien Sprache: DeutschWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30035/4576422 OTS: Telekom Austria AG ISIN: AT0000720008Original-Content von: Telekom Austria AG, übermittelt durch news aktuell