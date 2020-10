EANS-Kapitalmarktinformation: Atrium European Real Estate Limited / Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen (Artikel 5 MAR)

--------------------------------------------------------------------------------Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung gemäß Art 5 Abs 1 lit b) und 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014und Art 2 Abs 2 und 3 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052Jersey, 5. Oktober 2020 - Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext:ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft"), ein führender Eigentümer, Betreiberund Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien inZentraleuropa, gibt bekannt, dass sie im Zeitraum von 28. September 2020 bis 2.Oktober 2020 insgesamt 11,626 Aktien im Rahmen des am 21. März 2020 gemäß Art 2Abs 2 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekannt gemachtenAktienrückkaufsprogramm erworben hat.Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurssowie das aggregierte Volumen betrug für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:______________________________________________________________________________| | Gesamtzahl der | Gewichteter |Aggregiertes Volumen|| Datum | zurückgekauften |Durchschnittskurs | (EUR) ||___________________|__Aktien_(Stück)__|______(EUR)_______|____________________|| Handelsplatz | | | ||XWBO_(Wiener_Börse)|__________________|__________________|____________________||____28.09.2020_____|______10.241______|_______2,25_______|_______22.992_______|| Handelsplatz | | | || XAMS (Euronext | | | ||____Amsterdam)_____|__________________|__________________|____________________||____28.09.2020_____|______1.385_______|_______2.25_______|_______3.116________|Die Gesamtzahl der seit dem 17. März 2020 zurückgekauften Aktien beläuft sichauf 643,197 Aktien. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionendes Aktienrückkaufprogramms werden gemäß Art 2 Abs 3 der delegierten Verordnung(EU) 2016/1052 auf der Website von Atriums unter https://www.aere.com/sharebuy.aspx veröffentlicht. Die Aktien wurden von einem von Atriumbeauftragten Kreditinstitut und ausschließlich über die Wiener Börse undEuronext Amsterdam gekauft.Für weitere Informationen:FTI Consulting Inc: +44 (0)20 3727 1000Richard Sunderland/Claire Turvey/Andrew Davis: atrium@fticonsulting.comÜber Atrium European Real EstateAtrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler vonEinkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atriumspezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Modeund Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilienmit einer Bruttomietfläche von über 808.100 m2 und einem Gesamtmarktwert vonrund EUR 2,5 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, derTschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahmevon einer, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilienverwaltet.Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jerseyzugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt,und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam StockExchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs derregulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oderZulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden.Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung istkeine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kannschwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie fürzukünftige Resultate.Rückfragehinweis:FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000Richard Sunderland/Claire Turvey/Andrew Davisatrium@fticonsulting.comEnde der Mitteilung euro adhoc-------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Atrium European Real Estate LimitedSeaton Place 11-15UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel IslandsTelefon: +44 (0)20 7831 3113FAX:Email: richard.sunderland@fticonsulting.comWWW: http://www.aere.comISIN: JE00B3DCF752Indizes:Börsen: Luxembourg Stock Exchange, WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Atrium European Real Estate Limited, übermittelt durch news aktuell