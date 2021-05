EANS-Hinweisbekanntmachung: Korrektur: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft / Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format)

--------------------------------------------------------------------------------Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mitdem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Die Darstellung des am 26.3.2021 veröffentlichten ESEF-Jahresfinanzberichts derOesterreichische Kontrollbank AG wird aufgrund eines formellen Fehlers in derGestaltung des ESEF „report package“ korrigiert.Die vorliegende – nunmehr korrigierte – Version des ESEF „report package“(Formatversion 2) ersetzt die am 26.3.2021 veröffentlichte Version.Das ESEF „report package“ enthält eine Version des Jahresfinanzberichtes imFormat xHTML als Datei, welche den Inhalt des Jahresfinanzberichtes in einerForm wiedergibt, die ohne Zuhilfenahme weiterer Programme von Menschen gelesenwerden kann. Jene Version des Jahresfinanzberichtes blieb unverändert und istnicht von der Korrektur betroffen.Hiermit gibt die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft bekannt, dassfolgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format)Deutsch:Veröffentlichungsdatum: 28.05.2021Veröffentlichungsort: https://www.oekb.at/oekb-gruppe/die-oekb-ag.html#berichteUrsprüngliche Mitteilung:--------------------------------------------------------------------------------EANS-Hinweisbekanntmachung: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft /Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format)Hiermit gibt die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft bekannt, dassfolgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format)Deutsch:Veröffentlichungsdatum: 26.03.2021Veröffentlichungsort: https://www.oekb.at/oekb-gruppe/die-oekb-ag.html#berichteRückfragehinweis:OeKB - Oesterreichische KontrollbankInvestor RelationsIris GschossmannAm Hof 4, 1011 WienTel: +43-1-531 27-2318Fax: +43-1-531 27-4318iris.gschossmann@oekb.atEnde der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Rückfragehinweis:OeKB - Oesterreichische KontrollbankInvestor RelationsIris GschossmannAm Hof 4, 1011 WienTel: +43-1-531 27-2318Fax: +43-1-531 27-4318iris.gschossmann@oekb.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Oesterreichische Kontrollbank AktiengesellschaftAm Hof 4A-1011 WienTelefon: 0043 1 53127 2457FAX: 0043 1 53127 4457Email: investor.relations@oekb.atWWW: www.oekb.atISIN: -Indizes:Börsen: Wien, SIX Swiss Exchange, Luxembourg Stock Exchange, London StockExchange (LSE)Sprache: DeutschOriginal-Content von: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell