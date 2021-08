EANS-Hinweisbekanntmachung: Korrektur: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format)

--------------------------------------------------------------------------------Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mitdem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Die Darstellung des am 18.05.2021 veröffentlichten ESEF-Jahresfinanzberichts derBank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft wird aufgrund eines formellenFehlers (MultipleXBRLDocuments, Taxonomy Package) in der Gestaltung des ESEF„report package“ korrigiert. Die veröffentlichte Version desJahresfinanzberichtes blieb dabei inhaltlich unverändert und ist nicht von einerKorrektur betroffen. Die vorliegende, korrigierte Version des ESEF „reportpackage“ ersetzt die am 18.05.2021 veröffentlichte Version. Das ESEF „reportpackage“ enthält eine unveränderte Version des Jahresfinanzberichtes im FormatxHTML als Datei, die ohne Zuhilfenahme weiterer Programme gelesen werden kann.Hiermit gibt die Bank für Tirol und Vorarlberg AG bekannt, dass folgendeFinanzberichte veröffentlicht werden:Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG (ESEF-Format)Deutsch:Veröffentlichungsdatum: 03.08.2021Veröffentlichungsort:https://www.btv.at/de/unternehmen/investor_relations/jahresfinanzberichte-id92079.htmlUrsprüngliche Mitteilung:--------------------------------------------------------------------------------EANS-Hinweisbekanntmachung: Bank für Tirol und Vorarlberg AG /Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseGHiermit gibt die Bank für Tirol und Vorarlberg AG bekannt, dass folgendeFinanzberichte veröffentlicht werden:Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseGDeutsch:Veröffentlichungsdatum: 06.04.2021Veröffentlichungsort:https://www.btv.at/de/unternehmen/investor_relations/jahresfinanzberichte-id92079.htmlRückfragehinweis:Bank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftMMag. Daniel Stöckl-LeitnerT +43 505 333 - 1420E daniel.stoeckl-leitner@btv.atEnde der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Rückfragehinweis:Bank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftMMag. Daniel Stöckl-LeitnerT +43 505 333 - 1420E daniel.stoeckl-leitner@btv.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AGStadtforum 1A-6020 InnsbruckTelefon: +43(0)5 05 333FAX: +43(0)5 05 333- 1408Email: info@btv.atWWW: www.btv.atISIN: AT0000625504, AT0000625538Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Bank für Tirol und Vorarlberg AG, übermittelt durch news aktuell