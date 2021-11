EANS-Hinweisbekanntmachung: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 Abs. 1 BörseG

Finanztrends Video zu AT & S



--------------------------------------------------------------------------------Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mitdem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Hiermit gibt die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaftbekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Bericht: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 Abs. 1 BörseGDeutsch:Veröffentlichungsdatum: 04.11.2021Veröffentlichungsort:https://ats.net/de/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/ATS_H1_2021-22_Halbjahresfinanzbericht.pdfRückfragehinweis:Philipp Gebhardt, Director Investor RelationsTel: +43 3842 200 2274; Mobil: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.netAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 138700 Leoben / Österreichwww.ats.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 13A-8700 LeobenTelefon: 03842 200-0FAX:Email: ir@ats.netWWW: www.ats.netISIN: AT0000969985Indizes: VÖNIX, WBI, ATX GP, ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell