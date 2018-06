EANS-Hauptversammlung: voestalpine AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------06.06.2018voestalpine AGLinzFN 66209 t, ISIN AT0000937503Einberufung der ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur26. ordentlichen Hauptversammlung der voestalpine AGam Mittwoch, dem 4. Juli 2018, um 10 Uhr,im Design Center Linz, 4020 Linz, Europaplatz 1.I. TAGESORDNUNG1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, desVorschlages für die Gewinnverwendung, des Konzernabschlusses samtKonzernlagebericht, des Konsolidierten Corporate Governance-Berichtes sowiedes Berichtes des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung über dasGeschäftsjahr 2017/20182. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres2017/20183. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für dasGe­schäftsjahr 2017/20184. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates fürdas Geschäftsjahr 2017/20185. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschlussund den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2018/2019II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DERINTERNETSEITEInsbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 13.06.2018 auf derInternetseite der Gesellschaft unter www.voestalpine.com [http://www.voestalpine.com/] zugänglich:* Jahresabschluss mit Lagebericht,* Konsolidierter Corporate Governance-Bericht,* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,* Vorschlag für die Gewinnverwendung,* Bericht des Aufsichtsrats,jeweils für das Geschäftsjahr 2017/2018;* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5,* Formulare für die Erteilung einer Vollmacht,* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,* vollständiger Text dieser Einberufung.III.NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen derHauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitzam Ende des 24.06.2018 (Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesemStichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am29.06.2018 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem derfolgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss, erforderlich:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in SchriftformPer Post oder Botenvoestalpine AGRecht, Beteiligungen und CompliancezH Herrn Dr. Christian Kaufmannvoestalpine-Straße 14020 LinzPer SWIFTGIBAATWGGMS(Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000937503 im Text angeben)(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzunggemäß § 19 Abs 3 genügen lässtPer Telefax +43 (0)1 8900 500 57Per E-Mail anmeldung.voestalpine@hauptversammlung.at(Bitte Depotbestätigungen im Format PDF)Die Aktionäre werden gebeten sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zuwenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zuveranlassen.Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktienund hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitglied­staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einemVollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:* Angaben über den Aussteller: Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes,* Angaben über den Aktionär: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen Personenzusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls Registerund Nummer unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführtwird,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000937503,* Depotnummer andernfalls eine sonstige Bezeichnung,* Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an derHauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 24.06.2018 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) beziehen.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheentgegen­genommen.Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden ersucht zur Identifikation beider Registrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereit zu halten.Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden dieAktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung am Ortderselben einzufinden. Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt ab 9Uhr.DatenschutzDie Verarbeitung personenbezogener Daten durch voestalpine AG ist für eineTeilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Informationen zurVerarbeitung personenbezogener Daten von Teilnehmern der Hauptversammlunggemäß der Datenschutz-Grundverordnung finden sie unter www.voestalpine.com/datenschutz-hv [http://www.voestalpine.com/datenschutz-hv]IV.MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DABEI EINZUHALTENDEVERFAHRENJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist unddies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung Punkt IIInachgewiesen hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen desAktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie derAktionär hat, den er vertritt.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einerjuristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei auchmehrere Personen bevollmächtigt werden können.Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während derHauptversammlung möglich.Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende Kommunikationswegeund Adressen an:Per Post oder Botenvoestalpine AGRecht, Beteiligungen und CompliancezH Herrn Dr. Christian Kaufmannvoestalpine-Straße 14020 LinzPer Telefax: +43 (0)1 8900 500 57Per E-Mail anmeldung.voestalpine@hauptversammlung.at(Bitte Vollmachten im Format PDF)Die Vollmachten müssen spätestens bis 03.07.2018, 16:00 Uhr (MESZ, WienerZeit), bei einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht amTag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle derHauptversammlung übergeben werden.Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sindauf der Internetseite der Gesellschaft unter www.voestalpine.com [http://www.voestalpine.com/] abrufbar. Wir bitten im Interesse einer reibungslosenAbwicklung stets die bereitgestellten Formulare zu verwenden.Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum Inhaltder Vollmacht, ergeben sich aus dem den Aktionären zur Verfügung gestelltenVollmachts­formular.Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmachterteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung, auf demfür dessen Übermittlung an die Gesellschaft vorgesehenen Weg, die Erklärungabgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in derHauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt alsWiderruf einer vorher erteilten Vollmacht.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht geltensinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.Unabhängiger StimmrechtsvertreterAls besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter vomInteressenverband für Anleger, IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, alsunabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundeneStimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Seitens IVA istderzeit vorgesehen, dass Herr Dr. Wilhelm Rasinger bei der Hauptversammlungdiese Aktionäre vertreten wird. Für die Bevollmächtigung von Dr. WilhelmRasinger ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.voestalpine.com[http://www.voestalpine.com/] ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar,welches der Gesellschaft ausschließlich an einer der oben genannten Adressenfür die Übermittlung von Vollmachten zugehen muss. Darüber hinaus besteht dieMöglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Wilhelm Rasinger vomIVA unter Tel.+43 (0)1 8763343-30, Telefax +43 (0)1 8763343-39 oder per E-Mail anwilhelm.rasinger@iva.or.at [wilhelm.rasinger@iva.or.at].Der Aktionär hat Herrn Dr. Wilhelm Rasinger Weisungen zu erteilen, wie dieser(oder allenfalls ein von Herrn Dr. Wilhelm Rasinger bevollmächtigterSubvertreter) das Stimmrecht auszuüben hat. Herr Dr. Wilhelm Rasinger übt dasStimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteiltenWeisungen aus. Ohne ausdrückliche Weisungen wird Herr Dr. Wilhelm Rasingeraufgrund der erteilten Vollmacht kein Stimmrecht ausüben.GästeDie Hauptversammlung ist das wesentliche Organ einer Aktiengesellschaft, da esdas Forum für die Eigentümer der Gesellschaft - die Aktionäre - ist. Wirbitten daher um Verständnis, dass wir aus einer Hauptversammlung keineVeranstaltung für Gäste machen können, so sehr wir auch ein solches Interesseschätzen. Für Rückfragen steht das Investor Relations Team gerne zur Verfügung(Tel.: +43 (0) 50304 15 8735, E-Mail: IR@voestalpine.com[IR@voestalpine.com]).V.HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seitmin­destens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptver­sammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen inSchriftform per Post oder Boten spätestens am 13.06.2018 (24:00 Uhr, MESZ,Wiener Zeit) der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 4020 Linz,voestalpine-Straße 1, z.H. Herrn Dr. Christian Kaufmann, Abteilung Recht,Beteiligungen und Compliance, zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunktmuss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Aktionärseigenschaftist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigtwird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vorAntragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlichder übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zurTeilnahmeberechtigung (Punkt III) verwiesen.2.Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zuje­dem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBegründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit denNamen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einerallfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der imFirmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 25.06.2018 (24:00 Uhr,MESZ, Wiener Zeit) der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 (0) 50304 155872 oder per Post an 4020 Linz, voestalpine-Straße 1, z.H. Herrn Dr. ChristianKaufmann, Abteilung Recht, Beteiligungen und Compliance, oder per E-Mail anchristian.kaufmann@voestalpine.com [christian.kaufmann@voestalpine.com], wobeidas Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist,zugeht.Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen andie Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (PunktIII) verwiesen.3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktGJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einemverbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in denKonzernabschluss einbezogenen Unternehmen.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen ei­nen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre.Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann gemäß § 20 Abs 3 der Satzung im Laufeder Hauptversammlung angemessene Beschränkungen der Redezeit, der Fragezeit bzw.der Gesamtzeit für Redebeiträge und Fragen festlegen.Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zustellen, gerne aber auch schriftlich.Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrungder Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an denVor­stand gestellt werden. Derartige Fragen können an die Gesellschaft per Postan 4020 Linz, voestalpine-Straße 1, Abteilung Investor Relations, Herrn DI (FH)Peter Fleischer, per E-Mail an IR@voestalpine.com [IR@voestalpine.com] oder perTelefax an +43 (0) 50304 55 5581 übermittelt werden.4.Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktGJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigtin der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen.Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge vor, so bestimmt gemäß §119 Abs 3 AktG der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung.5.Informationen auf der InternetseiteWeitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,110, 118 und 119 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaftwww.voestalpine.com [http://www.voestalpine.com/] zugänglich.VI.WEITERE ANGABEN UND HINWEISE1.Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft EUR 320.394.836,99 und ist zerlegt in 176.349.163 auf Inhaberlautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zumZeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 28.597 eigene Aktien. Hierausstehen ihr keine Rechte zu. 8.975 Aktien wurden gemäß § 67 Abs 2 iVm § 262 Abs29 AktG für kraftlos erklärt, wovon zum Zeitpunkt der Einberufung derHauptversammlung 1.756 Aktien noch nicht eingereicht und auf ein Wertpapierdepotgutgeschrieben wurden. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigtenAktien beträgt demzufolge im Zeitpunkt der Einberufung 176.318.810 Stückaktien.Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen.2.Teilweise Übertragung der Hauptversammlung im InternetEs ist beabsichtigt, die Hauptversammlung bis zum Beginn der Generaldebatte imInternet zu übertragen.Alle Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit könnendie Rede des Vorstandsvorsitzenden in der Hauptversammlung am 04.07.2018 ab ca.10 Uhr live im Internet unter www.voestalpine.com [http://www.voestalpine.com/] verfolgen. 