EANS-Hauptversammlung: Wolford Aktiengesellschaft / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Weitere Suchergebnisse zu "Wolford":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------01.09.2020Wolford AktiengesellschaftBregenz, FN 68605 sISIN AT0000834007(die "Gesellschaft")EINBERUFUNGWir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionärezu der am Mittwoch, 30. September 2020, um 10:00 Uhr (MEZ)in den Räumlichkeiten der Wolford Aktiengesellschaft, Wolfordstraße 1, 6900Bregenz, stattfindenden33. ordentlichen Hauptversammlungder Wolford Aktiengesellschaft ein.Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre!Die letzten Monate standen ganz im Zeichen der COVID-19 Pandemie und stelltenuns alle vor zahlreiche Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen, vorwelcher die Wolford AG steht, ist die Durchführung der ordentlichenHauptversammlung.Zurzeit lässt die geltende Regelung eine Präsenz-Hauptversammlung, als physischeZusammenkunft von Organen juristischer Personen, zu.Daher und in Anbetracht der vergleichsweise positiven Entwicklung der Pandemiein Österreich hat der Vorstand entschieden, dass die diesjährige ordentlicheHauptversammlung als Präsenz-Hauptversammlung abgehalten wird.Die Wolford AG stellt dabei sicher, dass sämtliche Anforderungen undEmpfehlungen zur sicheren Durchführung der Hauptversammlung eingehalten bzw.umgesetzt werden. Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre steht für dieWolford AG dabei an erster Stelle. Die Gesellschaft hat zum Schutz derTeilnehmer Vorgaben und Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19ausgearbeitet, die unten unter "Vorkehrungen aufgrund von COVID-19" erläutertwerden und von den Aktionären und Aktionärinnen einzuhalten sind.Den Aktionärinnen und Aktionären wird zu ihrer eigenen Sicherheit empfohlen, vomBesuch der Hauptversammlung Abstand zu nehmen und die Dienste des unabhängigenStimmrechtsvertreters Dr. Knap in Anspruch zu nehmen (zur Vollmachterteilungunten unter "Vertretung durch Bevollmächtigte").Aufgrund der derzeitigen COVID-19 Krise behält sich die Wolford AG vor, die 33.ordentliche Hauptversammlung abzusagen und auf einen späteren Zeitpunkt zuverschieben (oder eine virtuelle Hauptversammlung einzuberufen) oderabzuberaumen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass sich dieRahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung von COVID-19 ändern undeine verlässliche Durchführung nicht gesichert wäre oder eine Durchführung inEinklang mit den gesetzlichen und behördlichen Vorgaben nicht durchführbar wäre.Der VorstandTagesordnung:1. Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 30.4.2020 samt Anhangund Lagebericht, des Corporate-Governance-Berichtes, des IFRS-Konzernabschlusses sowie des nichtfinanziellen Berichts(Nachhaltigkeitsbericht) zum 30.4.2020 samt Konzernanhang undKonzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts gemäß § 96AktG für das Geschäftsjahr 2019/20 sowie Bericht über das im UGB-Jahresabschluss zum 30.4.2020 ausgewiesene Bilanzergebnis2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für dasGeschäftsjahr 2019/203. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates fürdas Geschäftsjahr 2019/204. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik5. Beschlussfassung über die Änderung des Geschäftsjahres und dieentsprechende Änderung der Satzung in § 306. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für dasGeschäftsjahr 2021Unterlagen zur HauptversammlungFolgende Unterlagen sind spätestens ab Mittwoch, 09. September 2020, im Internetunter https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/ [https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/32-ordentliche-hauptversammlung-2/] abrufbar:* UGB-Jahresabschluss zum 30.4.2020 samt Anhang und Lagebericht* Corporate-Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2019/20* IFRS-Konzernabschluss zum 30.4.2020 samt Konzernanhang und Konzernlageberichtsowie nichtfinanzieller Erklärung (Nachhaltigkeitsbericht)* Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2019/20* Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates* Gemeinsame Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu denTagesordnungspunkten 2, 3 und 5* Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 4 und 6* Satzungsgegenüberstellung zu der unter Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagenenÄnderung* Formulare für die Erteilung einer Vollmacht* Formulare für den Widerruf einer Vollmacht* diese EinberufungDer vollständige Text dieser Einberufung sowie weitergehende Informationen überdie Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 AktG sind spätestensab Mittwoch, 09. September 2020, auf der Internetseite der Gesellschaft unterhttps://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/ [https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/32-ordentliche-hauptversammlung-2/] abrufbar undwerden bei der Hauptversammlung aufliegen. Die Vorgaben und Maßnahmen können jenach weiterer Entwicklung der COVID-19-Pandemie, allenfalls auch kurzfristig,adaptiert werden. Sollte es zu Änderungen der Vorgaben und Maßnahmen kommen,wird die Gesellschaft den Teilnehmern eine Information auf der Internetseite derGesellschaft unter https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/ [https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/32-ordentliche-hauptversammlung-2/] zurVerfügung stellen und in der Hauptversammlung auflegen.Nachweisstichtag und Teilnahme an der HauptversammlungDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlunggeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Aktienbesitz am Nachweisstichtag,das ist Sonntag, 20. September 2020, 24:00 Uhr MEZ.Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer zumNachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG (siehe dazu auch unten "Depotbestätigung gemäߧ 10a AktG") in Textform, die der Gesellschaft spätestens am Freitag, 25.September 2020, 24:00 Uhr MEZ, ausschließlich unter einer der nachgenanntenAdressen zugehen muss:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in SchriftformPer E-Mail: anmeldestelle@computershare.de [anmeldestelle@computershare.de]wobei die Depotbestätigung als elektronisches Dokument im PDF-Format mit einerqualifizierten elektronischen Signatur anzuschließen istPer Post: Wolford AG, c/o Computershare Deutschland GmbHElsenheimerstrasse 6180687 MünchenPer SWIFT: COMRGB2L(Message Type 598)unter Angabe der ISIN AT0000834007(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung derGesellschaft gemäß § 24 Abs. 3 genügen lässtPer Telefax: +49 (0) 89 30903 74675Per E-Mail: anmeldestelle@computershare.dewobei die Depotbestätigung in Textform, beispielsweise PDF, dem E-Mailanzuschließen istDepotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder in einemVollmitgliedsstaat der OECD in Textform auszustellen und hat folgende Angaben zuenthalten:1. Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder einen im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Code (SWIFT-Code)2. Angaben über den Aktionär: Name/Firma und Anschrift, sowie bei natürlichenPersonen Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls Register und(Register-) Nummer, unter der die juristische Person in ihrem Herkunftslandgeführt wird3. Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien (ISIN AT0000834007)des Aktionärs4. Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung5. Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung beziehtDie Depotbestätigung als Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den obengenannten Nachweisstichtag (Sonntag, 20. September 2020, 24:00 Uhr MEZ)beziehen.Die Depotbestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache übermitteltwerden.Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung zurHauptversammlung. Die Aktionäre werden dadurch bei Verfügungen über die Aktiennicht gesperrt; Aktionäre können daher über ihre Aktien auch nach erfolgterAnmeldung weiterhin frei verfügen. Teilnahmeberechtigt ist auch im Falle einerÜbertragung der Aktien nur die Person, die zum Nachweisstichtag dieAktionärsstellung innehatte.Die Rechte der Aktionäre, die an Aktienbesitz während eines bestimmten Zeitraumsund/oder zu einem bestimmten Zeitpunkt geknüpft sind, können nur ausgeübtwerden, wenn der Nachweis der Aktionärseigenschaft im jeweils relevantenZeitraum und/oder für den relevanten Zeitpunkt durch eine Depotbestätigung gemäߧ 10a AktG erbracht wird.Vertretung durch BevollmächtigteJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hatdas Recht, einen Vertreter (natürliche oder juristische Person) zu bestellen,der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und der dieselbenRechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.Die Vollmacht muss einer bestimmten (natürlichen oder juristischen) Person inTextform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werdenkönnen. Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt,ist es ausreichend, dass dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärungabgibt, dass ihm eine Vollmacht erteilt wurde; die Vollmacht selbst muss indiesem Fall nicht an die Gesellschaft übermittelt werden.Die erteilte Vollmacht kann vom Aktionär widerrufen werden. Der Widerruf wirderst wirksam, wenn er der Gesellschaft zugegangen ist.Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung persönlich bei derRegistrierung zur Hauptversammlung übergeben wird, hat die Vollmacht spätestensam Dienstag, 29. September 2020, 12:00 Uhr MEZ, ausschließlich an einer dernachgenannten Adressen bei der Gesellschaft einzulangen:Per Telefax +49 (0) 89 30903 74675Per E-Mail: anmeldestelle@computershare.dewobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mailanzuschließen ist.Per Post: Wolford AG, c/o Computershare Deutschland GmbHElsenheimerstrasse 6180687 MünchenPer SWIFT: COMRGB2L(Message Type 598)unter Angabe der ISIN AT0000834007Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich:Persönlich: bei der Registrierung zur Hauptversammlung am VersammlungsortEin Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf werden auf Verlangenzugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/[https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/32-ordentliche-hauptversammlung-2/] abrufbar. Die Verwendungdieser Formulare ist für die Erteilung der Vollmacht und deren Widerrufallerdings nicht zwingend.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäßauch für den Widerruf der Vollmacht.Als besonderen Service steht den Aktionären ein Vertreter vom Interessensverbandfür Anleger (IVA), Feldmühlgasse 22/4, 1130 Wien, als unabhängigerStimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in derHauptversammlung zur Verfügung. Seitens IVA ist derzeit vorgesehen, dass HerrDr. Michael Knap bei der Hauptversammlung diese Aktionäre vertreten wird. Fürdie Bevollmächtigung von Herrn Dr. Michael Knap ist auf der Internetseite derGesellschaft unter https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/ [https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/32-ordentliche-hauptversammlung-2/] einspezielles Vollmachtsformular abrufbar, welches der Gesellschaft ausschließlichan einer der oben genannten Adressen (Telefax, E-Mail, Post) für dieÜbermittlung von Vollmachten zugehen muss. Darüber hinaus besteht dieMöglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael Knap vom IVAunter Tel. +43 (0) 1 8763343 - 30, Fax +43 (0) 1 8763343 - 39 oder E-Mail anmichael.knap@iva.or.at [michael.knap@iva.or.at].Der Aktionär hat Herrn Dr. Michael Knap Weisungen zu erteilen, wie dieser (oderallenfalls ein von Herrn Dr. Michael Knap bevollmächtigter Subvertreter) dasStimmrecht auszuüben hat. Herr Dr. Michael Knap übt das Stimmrechtausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohneausdrückliche Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Bitte beachten Sie, dass derStimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung vonWidersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen odervon Anträgen entgegennimmt.Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie auch bei Erteilung einerVollmacht die Teilnahmevoraussetzungen, wie sie oben unter "Nachweisstichtag undTeilnahme an der Hauptversammlung" beschrieben sind, zu erfüllen haben.Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gem. §§ 109, 110, 118 und 119 AktGAktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5% des Grundkapitals erreichenund die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktiensind, können verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen istschriftlich zu stellen ("schriftlich" bedeutet (i) Originaldokument samteigenhändiger Unterfertigung oder firmenmäßiger Zeichnung durch jedenAntragsteller, (ii) elektronisches Dokument mit qualifizierter elektronischerSignatur iSd § 4 Abs 1 SVG oder (iii) eine über das SWIFT-Kommunikationsnetzversandte Erklärung in Textform) und muss bis spätestens Mittwoch, 09. September2020, 24:00 Uhr MEZ, der Gesellschaft per Post an Wolford Aktiengesellschaft, z.H. Investor Relations, Wolfordstraße 1, 6900 Bregenz, oder per E-Mail:anmeldestelle@computershare.de [anmeldestelle@computershare.de] zugehen. Jedemso beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründungbeiliegen. Jeder Beschlussvorschlag muss auch in einer deutschen Sprachfassungvorgelegt werden.Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, in der bestätigt wird, dass der oder die antragstellenden Aktionäre(5% des Grundkapitals) seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaberder Aktien sind und die zum Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft nichtälter als sieben (7) Tage sein darf, nachzuweisen. Wird das Verlangen aufAufnahme zusätzlicher Tagesordnungspunkte von mehreren Aktionären erstattet, dienur gemeinsam zumindest 5% des Grundkapitals erreichen, so müssen sich dieDepotbestätigungen für sämtliche Aktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag,Uhrzeit) beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an dieDepotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung, wie sieoben unter "Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung" beschriebensind, verwiesen.Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1% des Grundkapitals erreichen,können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zurBeschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass dieseVorschläge samt Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstandesoder des Aufsichtsrates auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglichgemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens Montag, 21.September 2020, 24:00 Uhr MEZ, der Gesellschaft entweder per Telefax an WolfordAktiengesellschaft, z. H. Investor Relations, Faxnummer +43 (0) 5574 690-1410oder per Post an Wolford Aktiengesellschaft, z. H. Investor Relations,Wolfordstraße 1, 6900 Bregenz, zugeht.Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes tritt an die Stelleder Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.Gemäß § 128 Abs 5 AktG muss jeder Beschlussvorschlag jedenfalls auch in einerdeutschen Sprachfassung vorgelegt werden, die die maßgebliche Fassung ist; dasgilt sinngemäß für Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG. Die Aktionärseigenschaftzur Ausübung dieses Aktionärsrechts ist durch die Vorlage einer Depotbestätigunggemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älterals sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien,die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1% vermitteln, müssen sich aufdenselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen. Hinsichtlich der übrigenAnforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zurTeilnahmeberechtigung, wie sie oben unter "Nachweisstichtag und Teilnahme an derHauptversammlung" beschrieben sind, verwiesen.Jeder Aktionär kann zu jedem Tagesordnungspunkt auch noch in der VersammlungAnträge stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung bedürfen. Es wird daraufhingewiesen, dass über einen Beschlussvorschlag gem. § 110 Abs 1 AktG nur dannin der Hauptversammlung abzustimmen ist, wenn er in der Versammlung als Antragwiederholt wird.Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Dieses Auskunftsrechterstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen derGesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, die Lage des Konzerns sowie diein den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft darf verweigertwerden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist,dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteilzuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaftunter https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/ [https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/32-ordentliche-hauptversammlung-2/] zugänglich.Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedürfen, mögen zurWahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich anden Vorstand gestellt werden.Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind 6.719.151 StückStammaktien emittiert, wobei jede Stammaktie eine Stimme gewährt.Stimmrechtslose Vorzugsaktien wurden keine ausgegeben. Das Grundkapital derGesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung48.848.227,77 EUR. Die Gesellschaft hält derzeit 88.140 Stück eigene Aktien,woraus der Gesellschaft keine Rechte zustehen (eigene Aktien unterliegen einemStimmverbot). Es gibt somit insgesamt 6.631.011 Stück teilnahme- undstimmberechtigte Aktien.DatenschutzinformationIn Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung derGesellschaft werden von der Gesellschaft personenbezogene Daten der Aktionäreverarbeitet. Dies sind insbesondere die in der Depotbestätigung gemäß § 10a AktGenthaltenen und sonst vom Aktionär bekannt gegeben Daten (Name bzw Firma,Anschrift und Code des Ausstellers der Depotbestätigung; Name, Anschrift undGeburtsdatum des Aktionärs; Depotnummer oder sonstige Bezeichnung des Depots;Anzahl und gegebenenfalls Nennbetrag der Aktien des Aktionärs sowie Bezeichnungder Gattung oder ISIN/WKN; Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich dieDepotbestätigung bezieht; Angaben zu einem allenfalls vom Aktionär benanntenBevollmächtigten; gegebenenfalls Nummer der Stimmkarte). Die Gesellschaft isthinsichtlich dieser personenbezogenen Daten Verantwortliche gemäß Art 4 Z 7DSGVO. Die Kontaktdaten der Verantwortlichen lauten wie folgt: Wolford AG,Wolfordstraße 1, 6900 Bregenz, Österreich. Der Datenschutzbeauftragte derGesellschaft kann unter datenschutz@wolford.com [datenschutz@wolford.com]erreicht werden.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt für die Zwecke derÜberprüfung der Teilnahmeberechtigung der Aktionäre und die Abwicklung derHauptversammlung der Gesellschaft einschließlich Erstellung der Teilnehmerlisteund ist für diese Zwecke zwingend erforderlich.Datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenenDaten der Aktionäre sind die Bestimmungen des Aktiengesetzes, insbesondere die§§ 111, 113, 114, 117 und 120 AktG, welche rechtliche Verpflichtungen derGesellschaft im Sinne des Art 6 Abs 1 lit c DSGVO vorsehen. Die Speicherung derpersonenbezogenen Daten der Aktionäre erfolgt bis zum Ablauf der gesetzlichenAufbewahrungspflichten.Die personenbezogenen Daten des Aktionärs, welche in die Teilnehmerliste gemäß §117 AktG aufgenommen werden müssen, sind gemäß § 120 Abs 4 AktG als Teil desnotariellen Protokolls an das zuständige Firmenbuchgericht zu übermitteln.Von der Gesellschaft wird als Dienstleister die Computershare Deutschland GmbH,Elsenheimerstrasse 61, 80687 München, Deutschland, herangezogen, die in Bezugauf die personenbezogenen Daten als Auftragsverarbeiter im Sinne des Art 28DSGVO tätig wird.Hinsichtlich der von der Gesellschaft verarbeiteten personenbezogenen Datensteht den Aktionären das Recht auf Auskunft (Art 15 DSGVO) sowie aufBerichtigung (Art 16 DSGVO) oder Löschung (Art 17 DSGVO) oder auf Einschränkungder Verarbeitung (Art 18 DSGVO) bzw auf Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO) zu.Weiters haben die Aktionäre ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art77 DSGVO). In Österreich ist die zuständige Aufsichtsbehörde dieDatenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien.Soweit eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Wahrung derberechtigten Interessen der Verantwortlichen oder eines Dritten erfolgt (Art 6Abs 1 lit f DSGVO) steht den betroffenen Personen auch ein Widerspruchsrecht(Art 21 DSGVO) zu.Vorkehrungen aufgrund von COVID-19Die Gesellschaft trifft zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19insbesondere folgende Vorkehrungen zum Schutz der Teilnehmer:* beim Betreten des Versammlungsortes haben die Teilnehmer ihre Kontaktdaten fürein allfälliges Contact Tracing bekanntzugeben;* nur jeder 2. Platz ist zu besetzen, sofern die Teilnehmer nicht im selbenHaushalt leben oder nicht einer gemeinsamen Besuchergruppe angehören;* während der Hauptversammlung haben die Teilnehmer einen Mund-Nasenschutz zutragen;* von einer Bewirtung der Teilnehmer während oder im Anschluss an dieHauptversammlung wird Abstand genommen;* allgemeine Abstandsregeln sind zu beachten (insbesondere ist grundsätzlich einAbstand von mindestens einem Meter zu anderen Personen, die nicht im selbenHaushalt leben oder nicht einer gemeinsamen Besuchergruppe angehören, zuhalten);* allgemeine Hygieneregeln sind zu beachten (insbesondere sind die Händeregelmäßig und gründlich zu reinigen sowie hohe Kontaktintensitäten mitanderen Teilnehmern, die nicht im selben Haushalt leben oder nicht einergemeinsamen Besuchergruppe angehören, zu vermeiden);* während der Hauptversammlung wird die Gesellschaft für eine ausreichendeRaumlüftung sorgen.Sollte es zu Änderungen der Vorgaben und Maßnahmen kommen, wird die Gesellschaftden Teilnehmern eine Information auf der Internetseite der Gesellschaft unterhttps://company.wolford.com/de/investor-relations-2/ordentliche-hauptversammlung/ zur Verfügung stellen und in der Hauptversammlung auflegen.Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre um Verständnis für diese Vorkehrungenund bedanken uns vorab für die Nutzung der Dienste des Stimmrechtsvertreters Dr.Knap (zur Vollmachtserteilung oben unter "Vertretung durch Bevollmächtigte").Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden dieAktionäre, die die Dienste des Stimmrechtsvertreters nicht in Anspruch nehmen,gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden und sichbeim Registrierungsschalter unter Vorlage der Depotbestätigung bzw. einesgültigen Lichtbildausweises (Führerschein, Reisepass, Personalausweis)auszuweisen.Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 09:00 Uhr.Bregenz, im September 2020Der VorstandRückfragehinweis:Wolford AGManuel HutterLegal & Data Compliance OfficerTel.: +43 5574 690 1541investor@wolford.comEnde der Mitteilung euro adhoc-------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Wolford AktiengesellschaftWolfordstrasse 1A-6900 BregenzTelefon: +43(0) 5574 690-1258FAX: +43(0) 5574 690-1410Email: investor@wolford.comWWW: http://company.wolford.comISIN: AT0000834007Indizes: ATX GPBörsen: New York, Wien, FrankfurtSprache: DeutschOriginal-Content von: Wolford Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell