EANS-Hauptversammlung: Wiener Privatbank SE / Ergebnisse zur Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------25.05.2018DividendenbekanntmachungWiener Privatbank SEISIN AT0000741301In der am 25. Mai 2018 stattgefundenen 34. ordentlichen Hauptversammlung wurdebeschlossen, für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von EUR 3,20 jeStückaktie auszuschütten. Der Ex-Dividendentag für die Dividende ist der 28. Mai2018. Die Dividende ist am 30. Mai 2018 zur Zahlung fällig (Valutatag). DieAuszahlung erfolgt somit am 30. Mai 2018 abzüglich 27,5 % Kapitalertragssteuernach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (auf Basis der per 29. Mai 2018verbuchten Depotbestände).Der VorstandWien, am 25. Mai 2018Rückfragehinweis:Wiener Privatbank SEEduard Berger, Mitglied des Vorstandes - eduard.berger@wienerprivatbank.comMMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes -helmut.hardt@wienerprivatbank.comT +43 1 534 31-0, F -710www.wienerprivatbank.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Wiener Privatbank SEParkring 12A-1010 WienTelefon: +43-1-534 31-0FAX: +43-1-534 31-710Email: office@wienerprivatbank.comWWW: www.wienerprivatbank.comISIN: AT0000741301Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Wiener Privatbank SE, übermittelt durch news aktuell