EANS-Hauptversammlung: Wiener Privatbank SE / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------03.09.202137. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNGam 05. Oktober 2021Wiener Privatbank SE(FN 84890 p)ISIN AT0000741301(die "Gesellschaft")Einladungzur ordentlichen Hauptversammlung der Wiener Privatbank SE, die am Dienstag, den05. Oktober 2021, um 10:00 Uhr, Wiener Zeit, im Hotel Intercontinental Wien,Johannesgasse 28, 1030 Wien, stattfinden wird.Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre hat für die Wiener Privatbank SEselbstverständlich höchste Priorität. Zu deren Sicherstellung wurden daherumfangreiche Maßnahmen wie strenge Hygienevorschriften sowie weitereSicherheitsvorkehrungen getroffen, um eine potenzielle Ansteckungsgefahr zuminimieren. Wir weisen darauf hin, dass die Einhaltung der "3-G-Regel"("Geimpft, Getestet, Genesen") sowie das Tragen eines Mund- und Nasenschutzesverpflichtend ist. Aus diesem Grund wird um Verständnis ersucht, dass keineGäste zur Hauptversammlung zugelassen werden können und das traditionelle Buffetim Anschluss an die Hauptversammlung entfallen wird. Für jene Aktionäre, dienicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, besteht dieMöglichkeit, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. MichaelKnap, vertreten zu lassen.Situationsabhängig oder bei Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen behältsich die Wiener Privatbank SE vor, weitere zusätzliche Sicherheitsvorkehrungenin Abstimmung mit den Behörden zu treffen bzw. die Hauptversammlung beiVeränderung der derzeitigen Umstände auch kurzfristig zu verschieben. Wir bittenSie diesbezüglich einige Tage vor der ordentlichen Hauptversammlung die Homepageder Gesellschaft unter https://www.wienerprivatbank.com/ueber-uns/investor-relations/hauptversammlungen/ zu besuchen, um sich über allenfalls geänderteCOVID-Maßnahmen und eine nicht auszuschließende Absage der Hauptversammlung zuinformieren.1. TAGESORDNUNG:1. Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 samtAnhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichts, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 samt Konzernanhang undKonzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsratesgemäß § 96 AktG.2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns.3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates fürdas Geschäftsjahr 2020.4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für dasGeschäftsjahr 2020.5. Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und denKonzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022.6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2020 der Wiener Privatbank SE.7. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates derGesellschaft für das Geschäftsjahr 2020.1. Bereitstellung von Unterlagen zur Hauptversammlung(Art 53 SE-VO iVm § 108 Abs. 3 und 4 AktG)Ab Montag, den 13. September 2021, liegen am Sitz der Gesellschaft, 1010 Wien,Parkring 12, während der üblichen Geschäftszeiten der Gesellschaft, Montag bisDonnerstag (werktags) 09:00 bis 17:00 Uhr, Wiener Zeit, Freitag (werktags) 09:00bis 15:00 Uhr, Wiener Zeit, folgende Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre aufund können auch über die im Firmenbuch eingetragene Internetseite derGesellschaft unter www.wienerprivatbank.com [http://www.wienerprivatbank.com/] abgerufen werden:* UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 samt Anhang und Lagebericht* IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 samt Konzernanhang undKonzernlagebericht* Konsolidierter Corporate Governance-Bericht gemäß § 243c UGB* Vorschlag über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2020* Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG* Fit & Proper Policy vom Dezember 2020* Vergütungsbericht 2020 vom April 2021* Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs. 1 AktG zu allen TOP* Transparenzangaben gemäß § 270 Abs. 1 iVm 1a UGB zu TOP 5* Formulare für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114AktG* Formular für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht für Herrn Dr.Michael Knap / IVA gemäß § 114 AktG* Vollständiger Text dieser Einberufung1. Hinweis auf die Rechte der Aktionäre(Art 53 SE-VO iVm §§ 109, 110, 118, 119 AktG)Beantragung auf Ergänzung der Tagesordnung: Gemäß § 109 AktG können Aktionäre,deren Anteile zusammen fünf von Hundert des Grundkapitals erreichen, und dienachweisen, dass sie seit mindestens 3 Monaten vor Antragstellung Inhaber dieserAktien sind, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung derHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn das Verlangenspätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 14.September 2021, an die Adresse Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, zuHanden Herrn Dr. Albert Fuhrmann, zugeht. Jedem beantragten Tagesordnungspunktmuss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Zum Nachweis derAktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einerDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass dieantragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellungununterbrochen Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.Beschlussvorschläge von Aktionären: Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, derenAnteile zusammen eins von Hundert des Grundkapitals erreichen, zu jedem Punktder Tagesordnung in Textform oder Schriftform Vorschläge zur Beschlussfassungübermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen derbetreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligenStellungnahme des Vorstandes oder des Aufsichtsrates auf der im Firmenbucheingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenndieses Verlangen der Gesellschaft spätestens am siebten Werktag vor derHauptversammlung, sohin spätestens am 24. September 2021 per Post an der AdresseWiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, oder per Telefax +43 1 534 31-710,jeweils zu Handen Herrn Dr. Albert Fuhrmann zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahleines Aufsichtsratsmitgliedes tritt an die Stelle der Begründung die Erklärungder vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2 AktG. Der Beschlussvorschlag, nichtaber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasstsein. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrtenInhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zumZeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage seindarf.Auskunftsrecht: Gemäß § 118 AktG steht jedem Aktionär in der Hauptversammlungdas Auskunftsrecht über Angelegenheiten der Gesellschaft zu, soweit dies zursachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. DasAuskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichenBeziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lagedes Konzerns (Konzernabschluss) sowie der in den Konzernabschluss einbezogenenUnternehmen. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre. Überdies darf die Auskunft verweigert werden, soweitsie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft in Formvon Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn derHauptversammlung durchgehend zugänglich war.Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitungszeit bedarf, mögen zurWahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich andie Gesellschaft übermittelt werden.1. Teilnahmeberechtigung und Nachweisstichtag (Art 53 SE-VO iVm § 111 AktG)Gemäß Art 53 SE-VO iVm § 111 Abs. 1 AktG sowie der Satzung der Gesellschaftrichtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zurAusübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zumachen sind, nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag derHauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin nach dem Anteilsbesitz amSamstag, den 25. September 2021, 24:00 Uhr (Wiener Zeit).Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesemNachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweisen kann.Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes amNachweisstichtag die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die derGesellschaft spätestens am 30. September 2021 zugehen muss und zum Zeitpunkt derVorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. DieDepotbestätigung muss sich auf den Nachweisstichtag beziehen. DieDepotbestätigung ist von einem depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat die in § 10a Abs. 2 AktG vorgesehenen Angaben zuenthalten. Für die Depotbestätigung ist die Einhaltung der Schriftformerforderlich. Depotbestätigungen werden in deutscher und in englischer Spracheentgegengenommen.Die Bestätigungen müssen einer der folgend genannten Adressen zu gehen:per Post: HV-Veranstaltungsservice GmbH treuhändig, Köppel 60, 8242 St. Lorenzenam Wechselper E-Mail: anmeldung.wienerprivatbank@hauptversammlung.at[anmeldung.wienerprivatbank@hauptversammlung.at] (Depotbestätigung als PDF-Anhang mit qualifizierter elektronischer Signatur gem. §4 Abs. 1 SVG)mittels SWIFT: GIBAATWGGMS (MT598 oder MT599; bitte ISIN AT0000741301 im Textangeben); ohne ISIN ist eine Anmeldung nicht möglich.Hinweis: Bestätigungen werden auch per Telefax akzeptiert: +43 (0)1 8900 500 96.1. Vertretung durch Bevollmächtigte (Art 53 SE-VO iVm §§ 113 f AktG)Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hatdas Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen,die im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselbenRechte hat wie der Aktionär, den diese Person vertritt. Die Gesellschaft selbstoder ein Mitglied des Aufsichtsrates oder des Vorstandes darf das Stimmrecht alsBevollmächtigter nur ausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisungüber die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilthat. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person erteilt werden. Die Vollmachtmuss zumindest in Textform gemäß § 13 Abs. 2 AktG erteilt werden; ein Widerrufbedarf ebenfalls zumindest der Textform. Für die Erteilung der Vollmacht undderen Widerruf sind zwingend die auf der im Firmenbuch eingetragenenInternetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Formulare, die auch dieErteilung einer beschränkten Vollmacht ermöglichen, zu verwenden. Die Vollmachtbzw. deren Widerruf muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrtwerden.Möglichkeit der Bevollmächtigung des Herrn Dr. Michael KnapAls besonderen Service und gemäß unserer Corporate Governance steht denAktionären Herr Dr. Michael Knap vom Interessenverband für Anleger, IVA,Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, Österreich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreterfür die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zurVerfügung: Tel. +43 1 8763343-30, Fax +43 1 8763343-39 bzw. E-Mailmichael.knap@iva.or.at. Die Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden von derWiener Privatbank SE getragen. Sämtliche übrige Kosten, insbesondere die eigenenBankspesen für die Depotbestätigung oder Portokosten, hat der Aktionär zutragen.Der Aktionär hat Herrn Dr. Knap Weisungen zu erteilen, wie dieser (oderallenfalls ein von Herrn Dr. Knap bevollmächtigter Subvertreter) das Stimmrechtauszuüben hat. Herr Dr. Michael Knap übt das Stimmrecht ausschließlich auf derGrundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne ausdrückliche Weisungenist die Vollmacht ungültig. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eineEinzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend fürjeden einzelnen Unterpunkt. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreterkeine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegenHauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgenentgegennimmt. Bitte beachten Sie, dass für die Bevollmächtigung des Herrn Dr.Michael Knap ein gesondertes Vollmachtsformular zu verwenden ist, dass auf dereingetragenen Internetseite der Gesellschaft abrufbar ist.Es wird gebeten, die Vollmacht bzw. deren Widerruf entweder bei derRegistrierung am Einlass der Hauptversammlung vorzulegen oder vorab zuübermitteln wie folgt:per Post: HV-Veranstaltungsservice GmbH treuhändig, Köppel 60, 8242 St. Lorenzenam Wechselper E-Mail: anmeldung.wienerprivatbank@hauptversammlung.at[anmeldung.wienerprivatbank@hauptversammlung.at] (Vollmacht als PDF-Anhang)mittels SWIFT: GIBAATWGGMS (MT598 oder MT599; bitte ISIN AT0000741301 im Textangeben; ohne ISIN ist eine Anmeldung nicht möglich), wobei die Vollmacht bzw.deren Widerruf bei den genannten Kommunikationsformen jedenfalls bis 04.Oktober2021, 17:00 Uhr einlangen muss.Hinweis: Eine Vollmacht bzw. deren Widerruf wird auch per Telefax akzeptiert:+43 (0)1 8900 500 96.Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, genügtes, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihmVollmacht erteilt wurde.Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie auch bei der Erteilung einerVollmacht die Teilnahmevoraussetzungen, wie sie unter "Teilnahmeberechtigung undNachweisstichtag (§ 111 AktG)" beschrieben sind, zu erfüllen haben.1. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung(Art 53 SE-VO iVm § 106 Z 9 AktG, § 83 Abs. 2 Z 1 BörseG)Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft EUR 11.360.544,15 und ist in 5.004.645 Stückaktien zerlegt, vondenen jede am Grundkapital im gleichen Ausmaß beteiligt ist. Jede Stückaktiegewährt das Recht auf eine Stimme in der Hauptversammlung. Per Donnerstag, den02. September 2021, Handelsschluss der Wiener Börse, besaß die Gesellschaftkeine eigenen Aktien, sodass aktuell 5.004.645 Stimmrechte bestehen.Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden dieAktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung am Ortderselben einzufinden und einen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass,Führerschein oder Personalausweis) zur Identitätsfeststellung mitzubringen.Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt ab 09:00 Uhr, Wiener Zeit, imHotel Intercontinental Wien, Johannesgasse 28, 1030 Wien.Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlungerschienenen Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nichtmöglich sein, kann der Einlass verweigert werden.Wien, im September 2021Der Vorstandder Wiener Privatbank SE