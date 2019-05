EANS-Hauptversammlung: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe / Ergebnisse zur Hauptversammlung

Weitere Suchergebnisse zu "Vienna Insurance":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------24.05.2019Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses der VIENNA INSURANCE GROUP AGWiener Versicherung Gruppe zum Rückerwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1Ziffer 4 und 8 und Absatz 1a und 1b AktG sowie zur Veräußerung eigener Aktienauf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot (§ 65Absatz 1b AktG)Veröffentlichung gemäß § 119 Absatz 9 BörseG 2018 iVm §§ 2 und 3VeröffentlichungsV 2018Die Hauptversammlung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe,Schottenring 30, 1010 Wien, FN 75687 f, vom 24. Mai 2019 hat den folgendenBeschluss gefasst, der hiermit gemäß § 65 Absatz 1a AktG iVm § 119 Absatz 9BörseG 2018 und gemäß §§ 2 und 3 der VeröffentlichungsV 2018 veröffentlichtwird:"Der Vorstand wird ermächtigt, gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 4 und 8 und Absatz 1aund 1b Aktiengesetz im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Ausmaß auf denInhaber lautende eigene Stückaktien während einer Geltungsdauer von 30 Monatenab dem Tag der Beschlussfassung der Hauptversammlung zu erwerben. Der beimRückerwerb zu leistende Gegenwert darf nicht niedriger als maximal 50% unter undnicht höher als maximal 10% über dem durchschnittlichen, ungewichtetenBörseschlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage betragen. DerErwerb kann nach Wahl des Vorstandes über die Börse oder durch ein öffentlichesAngebot oder auf eine sonstige gesetzlich zulässige, zweckmäßige Art erfolgen.Der Vorstand wird weiters ermächtigt, eigene Aktiena) zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer und leitende Angestellte derGesellschaft oder an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder desVorstandes von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen zu verwenden;b) zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen, die auf Grundlage desBeschlusses der Hauptversammlung am 12. Mai 2017 ausgegeben werden, zuverwenden;c) gemäß § 65 Absatz 1b Aktiengesetz jederzeit über die Börse oder durch einöffentliches Angebot zu veräußern. Darüber hinaus ist der Vorstand längstens fürdie Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung ermächtigt, die erworbenen eigenenAktien ohne oder unter teilweisem oder vollständigem Ausschluss desBezugsrechtes auf eine andere Art zu veräußern. Der schriftliche Bericht überdie Gründe des Bezugsrechtsausschlusses liegt der Hauptversammlung vor."Mit diesem Beschluss wurde die in der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai2017 beschlossene Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 4 und 8und Absatz 1a und 1b AktG eigene Aktien zu erwerben und diese eigenen Aktienwieder zu veräußern, widerrufen und ersetzt.Wien, im Mai 2019Der VorstandRückfragehinweis:VIENNA INSURANCE GROUP AGWiener Versicherung Gruppe1010 Wien, Schottenring 30Nina Higatzberger-SchwarzLeiterin Investor RelationsTel.: +43 (0)50 390-21920Fax: +43 (0)50 390 99-21920E-Mail: nina.higatzberger@vig.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung GruppeSchottenring 30A-1010 WienTelefon: +43(0)50 390-22000FAX: +43(0)50 390 99-22000Email: investor.relations@vig.comWWW: www.vig.comISIN: AT0000908504Indizes: WBI, ATX, VÖNIXBörsen: Wien, Prague Stock ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, übermittelt durch news aktuell