EANS-Hauptversammlung: UNIQA Insurance Group AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------31.05.2021DIVIDENDENBEKANNTMACHUNGIn der am 31. Mai 2021 stattgefundenen 22. ordentlichen Hauptversammlung derAktionäre von UNIQA Insurance Group AG (FN 92933 t, Handelsgericht Wien) wurdefür das Geschäftsjahr 2020 die Ausschüttung einer Dividende von 18 Cent jedividendenberechtigter Stückaktie beschlossen.Dividendenzahltag ist Montag, der 14. Juni 2021 (Valuta an depotführende Bank).Die Auszahlung der Dividende erfolgt durch Gutschrift der depotführenden Bank.Als Hauptzahlstelle fungiert die Raiffeisen Bank International AG. Auszahlungenüber die Hauptzahlstelle erfolgen ausschließlich abzüglich 27,5 %Kapitalertragsteuer.Die Aktien von UNIQA Insurance Group AG (ISIN AT0000821103) werden abDonnerstag, den 10. Juni 2021 ex Dividende 2020 an der Wiener Börse gehandelt.Nachweisstichtag ist Freitag, der 11. Juni 2021.Rückfragehinweis:Jelena Lazic, Legal & ComplianceTel.: +43 (0) 664 889 15 276Mail: hauptversammlung@uniqa.atMichael Oplustil, Investor RelationsTel.: +43 (0) 1 211 75-3236Mail: investor.relations@uniqa.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: UNIQA Insurance Group AGUntere Donaustraße 21A-1029 WienTelefon: 01/211 75-0FAX:Email: investor.relations@uniqa.atWWW: http://www.uniqagroup.comISIN: AT0000821103Indizes: WBI, ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: UNIQA Insurance Group AG, übermittelt durch news aktuell