EANS-Hauptversammlung: Telekom Austria AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

Weitere Suchergebnisse zu "Telekom Austria":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------09.06.2017Hiermit informieren wir über die Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 9.Juni 2017 um 10:00 Uhr in der Stadthalle Wien, Halle F, A-1150 Wien, RolandRainer Platz 1, stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.449.274.500 ist geteilt in664.500.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.1. Tagesordnungspunkt: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, desLageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowiedes konsolidierten Corporate Governance Berichts, des Vorschlags für dieGewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016.Keine Beschlussfassung erforderlich.2. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des imJahresabschluss 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns.Es wurde folgender Beschluss gefasst:"Ausschüttung einer Dividende von 0,20 EUR auf jede dividendenberechtigteStückaktie. Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen."Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl derabgegebenen gültigen Stimmen: 550.676.294Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,87%Ja-Stimmen: 550.643.890Nein-Stimmen: 32.404Enthaltungen: 522.4493. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder desVorstands für das Geschäftsjahr 2016.Es wurde folgender Beschluss gefasst:"Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastungerteilt."Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl derabgegebenen gültigen Stimmen: 551.182.468Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,95%Ja-Stimmen: 551.057.650Nein-Stimmen: 124.818Enthaltungen: 3014. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder desAufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016.Es wurde folgender Beschluss gefasst:"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2016 dieEntlastung erteilt."Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl derabgegebenen gültigen Stimmen: 551.180.563Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,95%Ja-Stimmen: 551.054.415Nein-Stimmen: 126.148Enthaltungen: 4.2765. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung andie Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016.Es wurde folgender Beschluss gefasst:"Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr2016 wird wie folgt festgesetzt:(i) - für den Vorsitzenden EUR 40,000,--- für den stellvertretenden Vorsitzenden EUR 30,000,--- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrates EUR 20,000,--(ii) - für den Vorsitzenden eines Ausschusses EUR 12,000,--- für jedes weitere Ausschussmitglied EUR 10,000,--Die Vergütung für Ausschussmitglieder ist auf ein Ausschuss-Mandat beschränkt.Dementsprechend erhalten Ausschussmitglieder jeweils nur einmal eine Vergütung,auch wenn sie mehreren Ausschüssen angehören.(iii) Das Sitzungsgeld pro Aufsichtsratsmitglied und pro Aufsichtsratssitzungoder Ausschusssitzung ab dem Jahr 2017 beträgt EUR 400,--.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl derabgegebenen gültigen Stimmen: 551.190.629Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,95%Ja-Stimmen: 551.169.912Nein-Stimmen: 20.717Enthaltungen: 1006. Tagesordnungspunkt: Wahlen in den Aufsichtsrat.Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:"Herr Mag. iur. Stefan Pinter, geboren am 15.04.1978, wird als Mitglied in denAufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jenerHauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017beschließt."Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl derabgegebenen gültigen Stimmen: 550.662.950Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,87%Ja-Stimmen: 535.140.536Nein-Stimmen: 15.522.414Enthaltungen: 527.959"Herr Mag. iur. Reinhard Kraxner, geboren am 07.05.1970, wird als Mitglied inden Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jenerHauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017beschließt."Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl derabgegebenen gültigen Stimmen: 550.651.611Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,87%Ja-Stimmen: 535.129.994Nein-Stimmen: 15.521.617Enthaltungen: 527.9597. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers fürdas Geschäftsjahr 2017.Es wurde folgender Beschluss gefasst:"Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, wird zumAbschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017bestellt."Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl derabgegebenen gültigen Stimmen: 551.177.349Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,95%Ja-Stimmen: 551.124.343Nein-Stimmen: 53.006Enthaltungen: 1.1218. Tagesordnungspunkt: Änderung der Satzung in § 16 Abs 2 hinsichtlich derÜbermittlung von Depotbestätigungen an die Gesellschaft.Es wurde folgender Beschluss gefasst:§ 16 Abs 2 der Satzung wird geändert, sodass dieser in Zukunft lautet wie folgt:"(2) Bei Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes amNachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaftspätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufunghierfür mitgeteilten Adresse zugehen muss. Die Einzelheiten für die Übermittlungder Depotbestätigung werden zusammen mit der Einberufung bekannt gemacht. DieEinberufung kann als Kommunikationsweg die Übermittlung von Depotbestätigungenauch per Telefax oder per E-Mail (wobei das elektronische Format in derEinberufung näher bestimmt werden kann) vorsehen."Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl derabgegebenen gültigen Stimmen: 551.171.256Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,95%Ja-Stimmen: 551.171.256Nein-Stimmen: 0Enthaltungen: 0Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Websitewww.telekomaustria.com/de/ir/hauptversammlung [http://www.telekomaustria.com/de/ir/hauptversammlung]Rückfragehinweis:Susanne ReindlHead of Investor RelationsTelekom Austria GroupTel.: +43 (0) 50 664 39420E-mail: susanne.reindl@telekomaustria.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Telekom Austria AGLassallestrasse 9A-1020 WienTelefon: 06646636587FAX:Email: investor.relations@telekomaustria.comWWW: www.telekomaustria.com/irISIN: AT0000720008Indizes: ATX, WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Telekom Austria AG, übermittelt durch news aktuell