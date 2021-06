EANS-Hauptversammlung: Stadlauer Malzfabrik AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------17.06.2021Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft1220 Wien, Smolagasse 1, FN 129547 kISIN AT0000797303E I N L A D U N GVor dem Hintergrund der bundesweiten Maßnahmen und Anstrengungen zur Eindämmungder Verbreitung des SARS-CoV-2 Virus hat der Vorstand mit Zustimmung desAufsichtsrates der Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft unter Hinweis aufArt. 32 § 2 COVID-19-GesG beschlossen, die102. ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaftam Montag, 26. Juli 2021, 10:00 Uhrim Schulungszentrum der Gesellschaft, 1220 Wien, Smolagasse 1, unterBerücksichtigung aller präventiver Maßnahmen (Einhaltung desSicherheitsabstandes und der gebotenen Hygienemaßnahmen) als Präsenz-Hauptversammlung abzuhalten.Tagesordnung1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2020, desLageberichtes des Vorstandes, des Corporate Governance Berichtes und desBerichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 20202. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenenBilanzgewinnes3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für dasGeschäftsjahr 20204. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates fürdas Geschäftsjahr 20205. Wahlen in den Aufsichtsrat6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 20217. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht über die Vergütung desVorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 20208. AllfälligesDie Aktionäre haben die Möglichkeit, ab dem 05. Juli 2021 bei der Gesellschaft(1220 Wien, Smolagasse 1) oder auf deren Homepage (www.malzfabrik-ag.at) in dieUnterlagen gemäß § 108 Abs. 3 und 4 AktG Einsicht zu nehmen.Den Aktionären steht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das Recht zu, zuverlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt undbekannt gemacht werden (§ 109 AktG). Weiters steht ihnen das Recht zurEinbringung von Beschlussvorschlägen (§ 110 AktG) und das Recht auf Auskunft inder Hauptversammlung (§ 118 AktG) zu. Das Recht nach § 109 AktG kann von jedemAktionär bis längstens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 05. Juli2021, schriftlich im Original und das Recht nach § 110 AktG kann bis längstensam 7. Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 15. Juli 2021, von jedemAktionär auch in Textform (§ 13 Abs. 2 AktG) per E-Mail(hauptversammlung@stamag.at) oder Telefax (+43-1-28808-19) gegenüber derGesellschaft geltend gemacht werden.Auskunftsverlangen nach § 118 AktG können in der Hauptversammlung gestelltwerden. Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zurWahrung der Sitzungsökonomie im Interesse aller Teilnehmer zeitgerecht vor derHauptversammlung in Textform an die Gesellschaft per Telefax an +43-1-28808-19oder per E-Mail (hauptversammlung@stamag.at [hauptversammlung@stamag.at])übermittelt werden. Diese Fragen werden in der Hauptversammlung nach Maßgabe des§ 118 verlesen und beantwortet.Bei Ausübung dieser Rechte ist die Aktionärseigenschaft durch eineDepotbestätigung nachzuweisen (§ 10a AktG).Die Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung und das Recht zur Ausübung derAktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind,richten sich nach § 111 Abs. 1 und 2 AktG durch Nachweis des Anteilsbesitzes.Nachweisstichtag ist das Ende des 10. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung,somit das Ende des 16. Juli 2021. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nurberechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist.Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß §10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 21. Juli 2021 ausschließlich untereiner der nachgenannten Adressen zugehen muss, nachzuweisen:Per Post oder Boten: Stadlauer Malzfabrik AG, 1220 Wien, Smolagasse 1Per Telefax: +43-1-28808-19Per SWIFT: BKAUATWW3AGM, Message Type MT599(unbedingt ISIN AT0000797303 im Text angeben)Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hatdas Recht einen oder mehrere Vertreter zu bestellen, der (die) im Namen desAktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt (teilnehmen) und dieselben Rechtewie der Aktionär hat (haben), den er (sie) vertritt (vertreten). Sollte einAktionär mehrere Vertreter bestellen, erhöht sich dadurch nicht die Anzahl derStimmen des Aktionärs. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einernatürlichen oder einer juristischen Person) erteilt werden. Die Textform (§ 13Abs. 2 AktG) ist ausreichend.Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierungpersönlich übergeben wird, muss die Vollmacht der Gesellschaft bis spätestens23. Juli 2021, 12:00 Uhr, ausschließlich an eine der nachgenannten Adressenentweder per Post (1220 Wien, Smolagasse 1), per Telefax (+43-1-28808-19) oderper E-Mail (hauptversammlung@stamag.at) übermittelt und von dieser aufbewahrtwerden.Ein Vollmachtsformular bzw. ein Formular für den Widerruf der Vollmacht wird aufVerlangen zugesandt und ist auf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.malzfabrik-ag.at (Investor Relations) abrufbar. Die vorstehendenBestimmungen für die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß auch für denWiderruf der Vollmacht. Hat ein Aktionär seinem depotführenden KreditinstitutVollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung dieErklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.Alle zuvor bezeichneten gesetzlichen Bestimmungen des Aktiengesetzes (AktG) sindauch auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht sowie erläutert und werdenauf Anfrage an Aktionäre versandt.Die Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Datenauf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und dem Aktiengesetz, um denAktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zuermöglichen. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre (http://www.malzfabrik-ag.at/102.ordentliche-Hauptversammlung.htm) sowie weitere Informationen zumDatenschutz (http://www.malzfabrik-ag.at/datenschutz.htm) sind auf derInternetseite der Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft zu finden und könnenauch über die E-Mail-Adresse (hauptversammlung@stamag.at) angefordert werden.Die Gesamtanzahl der Aktien der Gesellschaft ist 560.000 Stück. Jede Aktiegewährt eine Stimme. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sindgemäß § 67 iVm § 262 Abs. 29 AktG 74 Stückaktien für kraftlos erklärt. Ausdiesen Aktien stehen keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- undstimmberechtigten Aktien beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung derHauptversammlung daher 559.926.Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden dieAktionäre bzw. ihre Vertreter gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn derHauptversammlung am Veranstaltungsort einzufinden. Die Gesellschaft behält sichdas Recht vor, die Identität der zur Versammlung erschienenen Personenfestzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann derEinlass verweigert werden. Die Teilnehmer sind deshalb aufgefordert, einenamtlichen Lichtbildausweis zur Identitätsfeststellung mitzubringen.Die Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft behält sich vor, dieSicherheitsvorkehrungen an die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung geltendengesetzlichen Vorgaben anzupassen bzw. die Hauptversammlung bei Veränderung derderzeitigen Umstände etwaig auch kurzfristig abzusagen.Unter Hinweis auf die zu treffenden Schutz- und Hygienemaßnahmen wird bei dieserVeranstaltung von einer Bewirtung der Aktionäre Abstand genommen. Um Verständnisfür diese Maßnahme wird ersucht. Auf die Regelungen des im Sicherheitskonzeptder Gesellschaft veröffentlichten Maßnahmen wird verwiesen (http://www.malzfabrik-ag.at/102.ordentliche-Hauptversammlung.htm).Wien, im Juni 2021Der VorstandRückfragehinweis:Mag. Josef KagerSmolagasse 11220 Wienmailto:office@stamag.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Stadlauer Malzfabrik AGSmolagasse 1A-1220 WienTelefon: +43 1 288 08FAX: +43 1 288 08- 19Email: office@stamag.atWWW: www.malzfabrik-ag.atISIN: AT0000797303Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Stadlauer Malzfabrik AG, übermittelt durch news aktuell