EANS-Hauptversammlung: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG - ANHANG

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------20.03.2019VERÄUSSERUNG EIGENER AKTIENSCHOELLER-BLECKMANNOILFIELD EQUIPMENTAktiengesellschaftVeröffentlichung des Beschlusses über die beabsichtigte Veräußerungeigener AktienIn Umsetzung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. April2018 hat der Vorstand der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENTAktiengesellschaft ("SBO") mit dem Sitz in Ternitz beschlossen, von derErmächtigung für die Veräußerung eigener Aktien Gebrauch zu machen. Demnachkönnen eigene Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder einesöffentlichen Angebots veräußert werden.Mit der vorliegenden Veröffentlichung wird die auf dem oben genannten Beschlussdes Vorstandes der SBO basierende beabsichtigte Veräußerung eigener Aktienbekannt gemacht und damit §§ 4 und 5 Veröffentlichungsverordnung entsprochen.Die Veröffentlichung der im Rahmen der Veräußerung eigener Aktien durchgeführtenTransaktionen werden im Internet auf der Website unter www.sbo.at [http://www.sbo.at/]/buyback bekannt gemacht.Die vorliegende Veröffentlichung ist kein Angebot zum Erwerb von SBO-Aktien.1. Tag des Beschlusses der Hauptversammlung: 24.04.2018.2. Tag und Art der Veröffentlichung dieses Hauptversammlungsbeschlusses:24.04.2018 gemäß § 2 bzw. § 3 Veröffentlichungsverordnung iVm § 119 Abs 7BörseG über ein Informationssystem mit europaweiter Verbreitung sowie aufder SBO-Website (www.sbo.at [http://www.sbo.at/]).3. Beginn und voraussichtliche Dauer der Veräußerung eigener Aktien: 27.03. -10.04.2019.4. Aktiengattung: auf den Inhaber lautende Stammaktien mit dem Nennbetrag vonje EUR 1,- (ISIN: AT0000946652).5. Beabsichtigtes Volumen, insbesondere auch den Anteil der zu veräußerndeneigenen Aktien am Grundkapital, gegebenenfalls getrennt nach der jeweiligenAktiengattung: 6.000 Stk. -, d.s. 0,0375 % Anteil am Grundkapital.Zuteilung außerhalb der Börse im Zuge eines langfristigenVergütungsprogrammes.6. Höchster und niedrigster zu erzielender Gegenwert je Aktie: Kein Gegenwert,da Zuteilung im Rahmen eines Vergütungsprogrammes.7. Art und Zweck der Veräußerung eigener Aktien: Die eigenen Aktien werden imRahmen eines langfristigen Vergütungsprogrammes zugeteilt.8. Allfällige Auswirkungen des Rückerwerbsprogramms auf die Börsezulassung derAktien des Emittenten: Keine.9. Anzahl und Aufteilung der einzuräumenden oder bereits eingeräumtenAktienoptionen auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf die einzelnenOrganmitglieder der Gesellschaft: Keine. Derzeit besteht weder bei derGesellschaft selbst noch bei einem mit diesem verbundenen Unternehmen einlaufendes Aktienoptionsprogramm im Sinne des § 65 Abs 1b letzter Satz AktG.Ternitz, 20. März 2019 Der VorstandRückfragehinweis:Andreas Böcskör, Head of Investor RelationsSchoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AGA-2630 Ternitz, Hauptstraße 2E-Mail: a.boecskoer@sbo.co.atTel: +43 2630 315 DW 252, Fax: DW 101Ildiko Füredi-KolarikE-Mail: i.fueredi@metrum.atTel: +43 1 504 69 87 DW 351Metrum Communications GmbHEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Anhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/documents/226/12/10280559/0/Einberufung_HV_für_Veröffentlichung.pdfhttp://resources.euroadhoc.com/documents/226/12/10280559/0/Vollmacht_Version_18_3_2019.pdfhttp://resources.euroadhoc.com/documents/226/12/10280559/0/Widerruf_einer_Vollmacht_DE_Veröffentlichung.pdfEmittent: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AGHauptstrasse 2A-2630 TernitzTelefon: 02630/315110FAX: 02630/315101Email: sboe@sbo.co.atWWW: http://www.sbo.atISIN: AT0000946652Indizes: ATX, WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, übermittelt durch news aktuell