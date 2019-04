EANS-Hauptversammlung: Rath AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG - ANHANG

Weitere Suchergebnisse zu "Rath":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------29.04.2019Zwtl.: Rath Aktiengesellschaft1015 Wien, Walfischgasse 14FN 83203 h / ISIN AT0000767306Einladung zur 30. ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Montag, 27. Mai 2019, um 9:30 Uhr,im K47, Franz Josefs Kai 47, 1010 Wien, stattfindenden OrdentlichenHauptversammlung der RATH Aktiengesellschaft ein.TAGESORDNUNG1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vomAufsichts­rat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 20182. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGe­schäftsjahr 20184. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Ge­schäftsjahr 20185. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für dasGeschäftsjahr 20186. Änderung der Satzung in § 12 (Verhandlungen und Beschlüsse desAufsichtsrates) und § 14 (Umlaufbeschlüsse)7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr2019UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNGFolgende Unterlagen liegen ab 6. Mai 2019 zur Einsicht der Aktionäre in denGeschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 1015 Wien, Walfischgasse 14, AbteilungInvestor Relations, auf:* Jahresabschluss mit Lagebericht,* Corporate-Governance-Bericht,* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,* Vorschlag für die Gewinnverwendung,* Bericht des Aufsichtsratesjeweils für das Geschäftsjahr 2018;* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-7Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschriftdieser Unter­lagen zugesandt. Diese Unterlagen sowie der vollständige Textdieser Einbe­rufung und das Formular für die Erteilung und den Widerruf einerVollmacht sind ab 6. Mai 2019 außerdem im Internet (www.rath-group.com/IR/Haupt­versammlungen) zugänglich und werden auch in der Hauptversammlungaufliegen.HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 UND 118 AKTGAktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seitmindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschrift­lich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptver­sammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen inSchriftform spätestens am 6. Mai 2019 der Gesellschaft ausschließlich an derAdresse Walfischgasse 14, 1015 Wien, Abteilung Investor Relations, zugeht.Jedem so bean­tragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samtBegründung beiliegen. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt die Vorlageeiner Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass dieantragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor AntragstellungInhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaftnicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungenan die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigungverwiesen.Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zujedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBegründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründungund einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats aufder Internet­seite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn diesesVerlangen in Textform spätestens am 16. Mai 2019 der Gesellschaft entwederpostalisch an Walfischgasse 14, 1015 Wien, Abteilung Investor Relations, perTelefax +43 1 513 44 27-2182 oder per E-Mail [ir@rath-group.com], wobei dasVerlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist,zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsrats-Mitglieds tritt andie Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87(2) AktG. Für den Nachweis der Aktionärs­eigenschaft zur Ausübung diesesAktionärsrechtes genügt die Vorlage einer Depot­bestätigung gemäß § 10a AktG,die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tagesein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wirdauf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zurWahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textforman die Gesellschaft übermittelt werden.Jedem Aktionär wird auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft gegeben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft www.rath-group.com/IR/Hauptversammlungen zugänglich.NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen derHauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitzam Ende des 17. Mai 2019 (Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesemStichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.Depotverwahrte InhaberaktienFür den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 22. Mai2019 ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss.per Post: Rath AktiengesellschaftInvestor RelationsWalfischgasse 14A-1015 Wienper Telefax: +43 1 513 44 27-2187per E-Mail: RathHV2019@nhp.atper SWIFT: GIBAATWGGMS (Message Type MT598, unbedingt ISIN AT0000767306 in Textangeben)Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum beinatür­lichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer beijuristischen Personen,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs sowie die Bezeichnungder Gattung oder die international gebräuchliche Wertpapier­kennnummer,* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,* Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an derHaupt­versammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 17. Mai 2019beziehen.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheent­gegengenommen.Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durchÜbermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können deshalbüber ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einerDepot­bestätigung weiterhin frei verfügen.VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTEJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hatdas Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an derHaupt­versammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den ervertritt.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einerjuristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personenbevollmächtigt werden können.Sofern die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung nichtpersönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am Tag vor derHaupt­versammlung bis 16:00 Uhr bei der Gesellschaft einzulangen:Per Post: Rath AktiengesellschaftInvestor RelationsWalfischgasse 14A-1015 Wienper Telefax: +43 1 513 44 27-2187Per E-Mail: RathHV2019@nhp.at, wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweiseals PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.Per SWIFT: GIBAATWGGMS (Message Type MT598, unbedingt ISIN AT0000767306 in Textangeben)Persönlich: bei Registrierung zur HauptversammlungEin Vollmachtformular ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.rath-group.com/IR/Hauptversammlungen [http://www.rath-group.com/IR/Hauptversammlungen] abrufbar.Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, sogenügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt,dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieser Erklärung gilt §10a (3) AktG sinngemäß.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmachten geltensinngemäß auch für deren Widerruf.Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteIm Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft EUR 10,905.000,00 eingeteilt in 1,500.000 auf den Inhaber lautendeStück­aktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunktder Einberufung der Hauptversammlung weder unmittelbar noch mittelbar eigeneAktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgtdemzufolge im Zeitpunkt der Einberufung 1,500.000 Aktien.Übertragung der Hauptversammlung im InternetEine Bild- oder Tonübertragung der Hauptversammlung erfolgt nicht.Wien, im April 2019 Der VorstandRückfragehinweis:Andreas Pfneiszl (ir@rath-group.com)Ende der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Anhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/documents/3133/12/10296724/0/Einladung_Hauptversammlung_30.pdfEmittent: Rath AGWalfischgasse 14A-1015 WienTelefon: +43 1 513 4427-0FAX: +43 1 513 4428-87Email: info@rath-group.comWWW: www.rath-group.comISIN: AT0000767306Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Rath AG, übermittelt durch news aktuell