EANS-Hauptversammlung: Raiffeisen Bank International AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG - ANHANG

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------23.05.2018E I N L A D U N Gan die Aktionärefür die am Donnerstag, den 21. Juni 2018, um 10.00 Uhr (MESZ)in der Wiener Stadthalle, Halle F,Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien, ÖsterreichstattfindendeORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNGderRaiffeisen Bank International AGFirmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 122119 mISIN AT0000606306A. TAGESORDNUNG1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, desVorschlages für die Gewinnverwendung und des Konzernabschlusses samtKonzernlagebericht jeweils zum 31.12.2017, des gesondertennichtfinanziellen Berichts, des Berichts des Aufsichtsrats über dasGeschäftsjahr 2017 sowie des Corporate Governance-Berichts des Vorstands.2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2017ausgewiesenen Bilanzgewinns.3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 2017.4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 2017.5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütungen an die Mitglieder desAufsichtsrats und die Mitglieder des Beirats.6. Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- undKonzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019.7. Wahl von einer Person in den Aufsichtsrat.1. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und gegebenenfalls zurEinziehung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktGund die Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Veräußerung dereigenen Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch einöffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.2. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien gemäߧ 65 Abs 1 Z 7 AktG zum Zweck des Wertpapierhandels.B. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNGInsbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 31. Mai 2018 auf derInternetseite der Gesellschaft unter www.rbinternational.com (Investoren/Veranstaltungen/ Hauptversammlung 2018) zugänglich:* Jahresabschluss 2017 samt Lagebericht;* Corporate Governance-Bericht 2017;* Konzernabschluss 2017 samt Konzernlagebericht;* Vorschlag für die Gewinnverwendung;* gesonderter nichtfinanzieller Bericht;* Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017;* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 - 9;* Erklärung des Kandidaten für die Wahl von einer Person in den Aufsichtsrat zuTagesordnungspunkt 7 gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf;* Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8;* vollständiger Text dieser Einberufung;* Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG.C. NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNGNachweisstichtag gemäß § 111 AktGDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen derHauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitzam Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag).Dieser Nachweisstichtag ist der 11. Juni 2018, 24.00 Uhr (MESZ). Zur Teilnahmean der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionärist und dies der Gesellschaft nachweist.Nachweis des AnteilsbesitzesAlle Inhaberaktien der Gesellschaft sind depotverwahrt. Der Anteilsbesitz amNachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die derGesellschaft spätestens am 18. Juni 2018, 24.00 Uhr (MESZ), ausschließlich aufeinem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss,nachzuweisen:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftformper Post oder Boten: Raiffeisen Bank International AGc/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60,AT- 8242 St. Lorenzen/Wechselper E-Mail ein elektronisches Dokument im Format PDF mit einer qualifiziertenelektronischen Signatur: anmeldung.rbi@hauptversammlung.atper SWIFT: RZBAATWWXXX,Message Type MT598 oder MT599; in Feld 20 "HV RBI" angeben sowie in Feld 77Ebzw. 79 unbedingt"ISIN AT0000606306" im Text angeben1. für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzunggemäß § 15 Abs 2 genügen lässtper Telefax: +43 (0)1 8900 500 83,per E-Mail: anmeldung.rbi@hauptversammlung.at,wobei die Depotbestätigung als eingescannter Anhang dem E-Mail(z.B. PDF) anzuschließen istDepotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD in deutscher oder englischer Sprache auszustellen und hat folgendeAngaben zu enthalten:* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT),* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichenPersonen, Register und Registernummer bei juristischen Personen,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000606306,* Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung,* die ausdrückliche Bestätigung, dass sich die Depotbestätigung auf den obengenannten Nachweisstichtag, das ist der 11. Juni 2018, 24.00 Uhr (MESZ),bezieht.Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung zurHauptversammlung.D. HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄREGEMÄß §§ 109, 110 UND 118 AKTGAntrag auf Ergänzung der TagesordnungAktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitals erreichenund die nachweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor AntragstellungInhaber dieser Aktien sind (zum Nachweis sogleich unten), können schriftlichverlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen inSchriftform (Unterschrift erforderlich) spätestens am 31. Mai 2018 derGesellschaft, an Raiffeisen Bank International AG,Mag. Susanne Langer - Head of Group Investor Relations, Am Stadtpark 9, 1030Wien, Österreich, zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss einBeschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Jeder Beschlussvorschlag muss(auch) in einer deutschen Sprachfassung vorgelegt werden.Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft ist die Vorlage einer Depotbestätigunggemäß § 10a AktG erforderlich, in der bestätigt wird, dass dieantragstellenden Aktionäre(5 % des Grundkapitals) seit mindestens drei Monaten vor Antragstellungununterbrochen Inhaber der Aktien sind. Diese Depotbestätigung darf zumZeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz inHöhe von 5 % des Grundkapitals erreichen oder bei mehreren Depotbestätigungenüber Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 5 % vermitteln,müssen sich die Depotbestätigungen auf denselben Stichtag beziehen.Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf dieAusführungen unter Abschnitt C. verwiesen.BeschlussvorschlägeAktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitalserreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung Vorschläge zurBeschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass dieseVorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, deranzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstandsoder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite derGesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textformspätestens am 12. Juni 2018 der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 (0)18900 500 83, per E-Mail an anmeldung.rbi@hauptversammlung.at, wobei diesesVerlangen als eingescannter Anhang dem E-Mail (z.B. PDF) anzuschließen ist,oder an Raiffeisen Bank International AG, Mag. Susanne Langer - Head of GroupInvestor Relations, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich, zugeht.Bei einem Vorschlag zur Wahl von einer Person in den Aufsichtsrat(Tagesordnungspunkt 7) treten an die Stelle der anzuschließenden Begründungdie Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG. Dievorgeschlagene Person hat darin ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichenoder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die dieBesorgnis einer Befangenheit begründen könnten, zu erklären. JederBeschlussvorschlag muss (auch) in einer deutschen Sprachfassung vorgelegtwerden.Angaben gemäß § 110 Abs 2 S 2 AktGZum Tagesordnungspunkt 7. "Wahl von einer Person in den Aufsichtsrat" und derallfälligen Erstattung eines entsprechenden Wahlvorschlags durch Aktionäregemäß § 110 AktG macht die Gesellschaft folgende Angaben:Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank International AG besteht derzeit auszwölf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern (Kapitalvertretern) undsechs vom Betriebsrat gemäß § 110 ArbVG entsandten Mitgliedern. Von den zwölfKapitalvertretern sind neun Männer und drei Frauen, von den sechsArbeitnehmervertretern sind vier Männer und zwei Frauen. Der Aufsichtsratbesteht daher derzeit aus dreizehn Männern und fünf Frauen; dasMindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG wird erfüllt.Es wird mitgeteilt, dass ein Widerspruch gemäß § 86 Abs 9 AktG weder von derMehrheit der Kapitalvertreter noch von der Mehrheit der Arbeitnehmervertretererhoben wurde und es daher nicht zu einer Getrennterfüllung, sondern zurGesamterfüllung des Mindestanteilsgebots gemäß § 86 Abs 7 AktG kommt.Sollte es zum Tagesordnungspunkt 7. "Wahl von einer Person in denAufsichtsrat" zu keiner Erhöhung der Anzahl der Mitglieder im Rahmen derSatzung kommen, ist bei der allfälligen Erstattung eines Wahlvorschlags durchAktionäre darauf Bedacht zu nehmen, dass im Falle der Annahme desWahlvorschlags von achtzehn Aufsichtsratsmitgliedern mindestens fünf Frauendem Aufsichtsrat angehören.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes zur Ausübung dieses Aktionärsrechts istdie Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich, die zumZeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage seindarf. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den erforderlichenAktienbesitz in Höhe von 1 % des Grundkapitals erreichen oder bei mehrerenDepotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1% vermitteln, müssen sich die Depotbestätigungen auf denselben Stichtagbeziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wirdauf die Ausführungen unter Abschnitt C. verwiesen.AuskunftsrechtJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunft darfverweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilunggeeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einenerheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.Um die Sitzungsökonomie zu wahren, können jene Fragen, deren Beantwortungeiner längeren Vorbereitung bedürfen, zeitgerecht vor der Hauptversammlung perTelefax +43 (0)1 8900 500 83, per E-Mail anhauptversammlung@rbinternational.com oder schriftlich an Raiffeisen BankInternational AG, Mag. Susanne Langer - Head of Group Investor Relations, AmStadtpark 9, 1030 Wien, Österreich, übermittelt werden.Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,110, 118 und 119 AktG als auch Informationen über Datenschutz sind auf derInternetseite der Gesellschaft www.rbinternational.com (Investoren/Veranstaltungen/Hauptversammlung 2018) zugänglich.E. VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTEJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hatdas Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an derHauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den ervertritt.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einerjuristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personenbevollmächtigt werden können. Hat der Aktionär seinem depotführendenKreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zurDepotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für dieÜbermittlung dieser Erklärung gilt § 10a Abs 3 AktG sinngemäß.Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierungpersönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 19. Juni 2018 aneiner der nachgenannten Adressen der Gesellschaft einzulangen:per Telefax: +43 (0)1 8900 500 83,per E-Mail: anmeldung.rbi@hauptversammlung.at,wobei die Vollmacht als eingescannter Anhang (z.B. PDF) dem E-Mail anzuschließenist, oderper Post oder Boten: Raiffeisen Bank International AGc/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60,AT- 8242 St. Lorenzen/WechselAls besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter desInteressenverbandes für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, Österreich,als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die Stimmrechtsausübung auf derHauptversammlung zur Verfügung. Bei Interesse besteht die Möglichkeit einerdirekten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael Knap unter der Mobil-Telefonnummer: +43 (0)664 2138740 oder per E-Mail: michael.knap@iva.or.at. Auchbei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters des IVA ist dieVollmacht, wie oben beschrieben, an die Gesellschaft zu senden. AllfälligeWeisungen sind direkt dem IVA bekannt zu geben.Ein entsprechendes Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf derVollmacht werden auf Verlangen zugesandt und sind auf der Internetseite derGesellschaft unter www.rbinternational.com (Investoren/Veranstaltungen/Hauptversammlung 2018) abrufbar.Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in derHauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt alsWiderruf einer vorher erteilten Vollmacht.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäßfür den Widerruf der Vollmacht.F. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTEIm Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft EUR 1.003.265.844,05 und ist in 328.939.621 auf Inhaber lautendestimmberechtigte Stammaktien (Stückaktien) zerlegt. Jede Aktie gewährt eineStimme. Die Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen halten zum Stichtag 18. Mai2018 322.312 eigene Aktien. Hieraus stehen der Gesellschaft keine Rechte zu; dieeigenen Aktien unterliegen einem Stimmverbot.Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum Stichtag18. Mai 2018 328.617.309. Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen.G. ZUTRITT ZUR HAUPTVERSAMMLUNGUm den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden dieAktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufindenund sich beim Registrierungsschalter unter Vorlage eines gültigen amtlichenLichtbildausweises (Führerschein, Reisepass, Personalausweis) auszuweisen.Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 9.00 Uhr (MESZ).Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlungerscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nichtmöglich sein, kann der Einlass verweigert werden.Wenn Sie als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie zusätzlichzum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls das Original derVollmacht bereits an die Gesellschaft oder den Vollmachtsvertreter (an die unterAbschnitt E. angegebenen Adressen) gesendet wurde, erleichtern Sie den Zutritt,wenn Sie eine Kopie der Vollmacht mitbringen.Wien, im Mai 2018Der VorstandderRaiffeisen Bank International AGRückfragehinweis:Herr Mag. Rückfragehinweis:
Herr Mag. Gregor Höpler
Head of Group Executive Office
Raiffeisen Bank International AG
+43 1 71707 - 3449
gregor.hoepler@rbinternational.com