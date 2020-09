EANS-Hauptversammlung: Raiffeisen Bank International AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG - ANHANG

Weitere Suchergebnisse zu "Raiffeisen Bank":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------18.09.2020E I N B E R U F U N Gan die Aktionärefür die am Dienstag, den 20. Oktober 2020, um 10.00 Uhr (MESZ)im Raiffeisensaal der Raiffeisen Bank International AG,Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich,als virtuelle Versammlung stattfindendeORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNGderRaiffeisen Bank International AGFirmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 122119 mISIN AT0000606306I. Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz derAktionäre/-innenDer Vorstand der Raiffeisen Bank International AG hat nach sorgfältiger Abwägungbeschlossen, in Anbetracht der COVID-19-Pandemie zum Schutz der Aktionäre/-innenund sonstiger Teilnehmer/-innen die diesjährige Hauptversammlung als virtuelleVersammlung abzuhalten. Die ordentliche Hauptversammlung der Raiffeisen BankInternational AG wird daher auf Grundlage von § 1 des Bundesgesetzes betreffendbesondere Maßnahmen im Gesellschaftsrecht aufgrund von COVID-19 (COVID-19-GesG,BGBl I Nr. 16/2020 idgF) und der Verordnung der Bundesministerin für Justiz zurnäheren Regelung der Durchführung von gesellschaftsrechtlichen Versammlungenohne physische Anwesenheit der Teilnehmer und von Beschlussfassungen auf andereWeise (COVID-19-GesV, BGBl II Nr. 140/2020) in Form einer virtuellen Versammlungmittels einer akustischen und optischen Einwegverbindung in Echtzeit gemäß § 3Abs 1 COVID-19-GesV ohne physische Präsenz der Aktionäre/-innen durchgeführt.II. Teilnahme der Aktionäre/-innen über das HV-Portal und durchVollmachtserteilung an besondere Stimmrechtsvertreter/-innenDie Gesellschaft stellt für die Teilnahme der Aktionäre/-innen an derdiesjährigen Hauptversammlung das HV-Portal zur Verfügung. Aktionäre/-innenkönnen daher an der virtuellen Hauptversammlung durch elektronische Zuschaltungüber das von der Gesellschaft eingerichtete HV-Portal mit individuellenZugangsdaten teilnehmen. Ferner wird den Aktionären/-innen die Möglichkeitgeboten, ihre Aktionärsrechte durch eine(n) der von der Gesellschaftvorgeschlagene(n) besondere(n) Stimmrechtsvertreter/-in gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV auszuüben.Detaillierte Angaben über die organisatorischen und technischen Voraussetzungenfür die Teilnahme an der virtuellenHauptversammlung sind gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2Abs 4 COVID-19-GesV ("Teilnahmeinformation") ab 18. September 2020 auf derInternetseite der Gesellschaft unter www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020 [http://www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020]zugänglich.III. Teilweise Übertragung der Hauptversammlung im InternetDie Hauptversammlung wird teilweise ab Beginn bis zur Beendigung derPräsentation des Tagesordnungspunktes 1 gemäß § 3 Abs 2 COVID-19-GesV iVm § 102Abs 4 AktG im Internet ab ca. 10.00 Uhr (MESZ) unter www.rbinternational.com/de/investoren/ veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020[http://www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020] öffentlich übertragen.A. TAGESORDNUNG1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, desKonzernabschlusses samt Konzernlagebericht jeweils zum 31.12.2019 und desVorschlags für die Gewinnverwendung, des gesonderten nichtfinanziellenBerichts, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 sowiedes Corporate Governance-Berichts des Vorstands.2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2019ausgewiesenen Bilanzgewinns.3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 2019.4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 2019.5. Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- undKonzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021.6. Wahlen in den Aufsichtsrat.7. Beschlussfassung über die Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder desVorstands und des Aufsichtsrats (Vergütungspolitik).8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und gegebenenfalls zurEinziehung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1bAktG, verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung desAufsichtsrats das Andienungsrecht der Aktionäre auszuschließen und dieErmächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Veräußerung der eigenenAktien auf eine andere Art als überdie Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter Ausschluss desBezugsrechts der Aktionäre.9. Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien gemäߧ 65 Abs 1 Z 7 AktG zum Zweck des Wertpapierhandels.10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe vonWandelschuldverschreibungen gemäß § 174 Abs 2 AktG oder bedingtenPflichtwandelschuldverschreibungen gemäß § 26 BWG sowie den Ausschluss desBezugsrechtes.11. Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals.12. Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung in §§ 4, 10, 14 und 15.13. Beschlussfassung über die Abspaltung des bankgeschäftlichen TeilbetriebsAktiengeschäft (Equity Value Chain) von der Raiffeisen Centrobank AG, alsübertragende Gesellschaft, durch verhältniswahrende Abspaltung zur Aufnahmeim Wege der Gesamtrechtsnachfolge zum Spaltungsstichtag 30.06.2020 auf dieRaiffeisen Bank International AG, als übernehmende Gesellschaft, unterFortbestand der Raiffeisen Centrobank AG, ohne Gewährung von Aktien derübernehmenden Gesellschaft und Genehmigung des Spaltungs- undÜbernahmsvertrags.B. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNGFolgende Unterlagen sind ab 18. September 2020 auf der Internetseite derGesellschaft unter www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/ hauptversammlungen/hauptversammlung-2020 [http://www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020] zugänglich:* Jahresabschluss 2019 samt Lagebericht;* Konzernabschluss 2019 samt Konzernlagebericht;* Corporate Governance-Bericht 2019;* Vorschlag für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2019;* gesonderter nichtfinanzieller Bericht für das Geschäftsjahr 2019;* Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019;* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 - 13;* Erklärungen der Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat zuTagesordnungspunkt 6 gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf;* Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats;* Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8;* Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10;* Satzung unter Ersichtlichmachung der unter Tagesordnungspunkt 12vorgeschlagenen Änderungen;* vollständiger Text dieser Einberufung;* Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktGund für die besonderen Stimmrechtsvertreter/-innen;* Angaben über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für dieTeilnahme an der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4COVID-19-GesV ("Teilnahmeinformation");* FrageformularZu Tagesordnungspunkt 13:* Spaltungs- und Übernahmsvertrag samt Beilagen;* Jahresabschlüsse und Lageberichte der Raiffeisen Bank International AG und derRaiffeisen Centrobank AG jeweils für die letzten 3 Geschäftsjahre;* Schlussbilanz der Raiffeisen Centrobank AG zum 30.06.2020;* Corporate Governance-Berichte der Raiffeisen Bank International AG für dieletzten 3 Geschäftsjahre;* Halbjahresfinanzberichte der Raiffeisen Bank International AG und derRaiffeisen Centrobank AG jeweils zum 30.06.2020;* Spaltungsbericht des Vorstands der Raiffeisen Centrobank AG;* Prüfungsbericht des Spaltungsprüfers;* Spaltungsbericht des Aufsichtsrats der Raiffeisen Centrobank AG* Hinweisbekanntmachung gemäß § 17 iVm § 7 SpaltGC. NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNGNachweisstichtag gemäß § 111 AktGDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlunggeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehntenTages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag). DieserNachweisstichtag ist der 10. Oktober 2020, 24.00 Uhr (MESZ). Zur Teilnahme ander Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär/-in istund dies der Gesellschaft nachweist.Nachweis des AnteilsbesitzesAlle Inhaberaktien der Gesellschaft sind depotverwahrt. Der Anteilsbesitz amNachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die derGesellschaft spätestens am 15. Oktober 2020, 24.00 Uhr (MESZ), ausschließlichauf einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss,nachzuweisen:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftformper Post oder Boten: Raiffeisen Bank International AGc/o Link Market Services GmbH, Siebensterngasse 32-34, 1070 Wienper E-Mail ein elektronisches Dokument im Format PDF mit einer qualifiziertenelektronischen Signatur: anmeldung.rbi@anmeldestelle.at[anmeldung.rbi@anmeldestelle.at]per SWIFT: RZBAATWWXXX,Message Type MT598 oder MT599; in Feld 20 "HV RBI" angeben sowie in Feld 77Ebzw. 79 unbedingt"ISIN AT0000606306" im Text angeben(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzunggemäß § 15 Abs 2 genügen lässtper Telefax: +43 (0) 1 3750 215-99,per E-Mail: anmeldung.rbi@anmeldestelle.at [anmeldung.rbi@anmeldestelle.at],wobei die Depotbestätigung als Anhang dem E-Mail (z.B. PDF) anzuschließen istDepotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD in deutscher oder englischer Sprache auszustellen und hat folgendeAngaben zu enthalten:* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT),* Angaben über den/die Aktionär/-in: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum beinatürlichen Personen, Register und Registernummer bei juristischen Personen,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des/der Aktionärs/-in, ISINAT0000606306,* Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung,* die ausdrückliche Bestätigung, dass sich die Depotbestätigung auf denNachweisstichtag, 10. Oktober 2020, 24.00 Uhr (MESZ), bezieht.Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung zurHauptversammlung. Als angemeldete Aktionäre/-innen in dieser Einberufung werdendaher jene Aktionäre/-innen bezeichnet, deren Depotbestätigungen rechtzeitig beider Gesellschaft eingelangt sind.Die Aktionäre/-innen werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durchÜbermittlung einer Depotbestätigung nicht gesperrt; Aktionäre/-innen könnendeshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einerDepotbestätigung weiterhin frei verfügen.D. HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE/-INNENGEMÄß §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTGAntrag auf Ergänzung der TagesordnungAktionäre/-innen, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitalserreichen und die nachweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vorAntragstellung Inhaber dieser Aktien sind (zum Nachweis sogleich unten), könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses Verlangen muss inSchriftform (Unterschrift erforderlich) spätestens am 29. September 2020 derGesellschaft, Raiffeisen Bank International AG,z. Hd. Elisabeth Klinger - Group Investor Relations, Am Stadtpark 9, 1030 Wien,Österreich, zugehen. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss einBeschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Jeder Beschlussvorschlag muss(auch) in einer deutschen Sprachfassung vorgelegt werden.Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft ist die Vorlage einer Depotbestätigunggemäß § 10a AktG erforderlich, in der bestätigt wird, dass die antragstellendenAktionäre/-innen(5 % des Grundkapitals) seit mindestens drei Monaten vor Antragstellungununterbrochen Inhaber der Aktien sind. Diese Depotbestätigung darf zumZeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Beimehreren Aktionären/-innen, die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz inHöhe von 5 % des Grundkapitals erreichen oder bei mehreren Depotbestätigungenüber Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 5 % vermitteln, müssensich die Depotbestätigungen auf denselben Stichtag beziehen. Hinsichtlich derübrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen unterAbschnitt C. verwiesen.BeschlussvorschlägeAktionäre/-innen, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitalserreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung Vorschläge zurBeschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass dieseVorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre/-innen, deranzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstandsoder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite derGesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textformspätestens am 9. Oktober 2020 der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 (0) 13750 215-99, per E-Mail an anmeldung.rbi@anmeldestelle.at[anmeldung.rbi@anmeldestelle.at], wobei dieses Verlangen als eingescannterAnhang dem E-Mail (z.B. PDF) anzuschließen ist, oder an Raiffeisen BankInternational AG, z. Hd. Elisabeth Klinger - Group Investor Relations, AmStadtpark 9, 1030 Wien, Österreich, zugeht.Über einen Beschlussvorschlag, der gemäß § 110 AktG auf der Internetseite derGesellschaft bekannt gemacht wurde, ist nur dann abzustimmen, wenn er in derHauptversammlung als Antrag wiederholt wird. Jeder Beschlussvorschlag muss(auch) in einer deutschen Sprachfassung vorgelegt werden.Bei einem Vorschlag zu den Wahlen in den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 6)treten an die Stelle der anzuschließenden Begründungen die Erklärungen dervorgeschlagenen Personen gemäß § 87 Abs 2 AktG. Die vorgeschlagenen Personenhaben darin ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbarenFunktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheitbegründen könnten. Derartige Vorschläge müssen der Gesellschaft in Textformspätestens bis 9. Oktober 2020 zugehen und von der Gesellschaft spätestens am13. Oktober 2020 auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, widrigenfalls die betreffenden Personen nicht in die Abstimmungeinbezogen werden dürfen.Zum Tagesordnungspunkt 6. "Wahlen in den Aufsichtsrat" und der allfälligenErstattung eines entsprechenden Wahlvorschlags durch Aktionäre/-innen gemäß §110 AktG macht die Gesellschaft folgende Angaben gemäß § 110 Abs 2 S 2 AktG:Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank International AG besteht grundsätzlich auszwölf (aufgrund der Zurücklegung des Mandats durch ein Aufsichtsratsmitgliedderzeit aus elf) von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern(Kapitalvertretern/-innen) und sechs vom Betriebsrat gemäß § 110 ArbVGentsandten Mitgliedern. Von den zwölfKapitalvertretern/-innen waren bis zur Zurücklegung des Mandats durch einAufsichtsratsmitglied am 18. Juni 2020 neun Männer und drei Frauen, von densechs Arbeitnehmervertretern/-innen sind vier Männer und zwei Frauen. DerAufsichtsrat besteht daher derzeit aus zwölf Männern (davor dreizehn Männern)und fünf Frauen; das Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG wird erfüllt.Es wird mitgeteilt, dass ein Widerspruch gemäß § 86 Abs 9 AktG weder von derMehrheit der Kapitalvertreter/-innen noch von der Mehrheit derArbeitnehmervertreter/-innen erhoben wurde und es daher nicht zu einerGetrennterfüllung, sondern zur Gesamterfüllung des Mindestanteilsgebots gemäß §86 Abs 7 AktG kommt.Sollte es zum Tagesordnungspunkt 6. "Wahlen in den Aufsichtsrat" zu keinerErhöhung der Anzahl der Mitglieder im Rahmen der Satzung kommen, ist bei derallfälligen Erstattung eines Wahlvorschlags durch Aktionäre/-innen daraufBedacht zu nehmen, dass im Falle der Annahme des Wahlvorschlags von achtzehnAufsichtsratsmitgliedern mindestens fünf Frauen dem Aufsichtsrat angehören.Bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern hat die Hauptversammlung die in§ 87 Abs 2a AktG festgelegten Kriterien zu berücksichtigen, insbesondere diefachliche und persönliche Qualifikation der Mitglieder, die fachlich ausgewogeneZusammensetzung des Aufsichtsrats, Aspekte der Diversität und Internationalitätsowie die berufliche Zuverlässigkeit. Weiters hat jede vorgeschlagene Person dieAnforderungen an die fachliche Eignung, Erfahrung, persönliche Zuverlässigkeitund zeitliche Verfügbarkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 28a Abs 5BWG dauernd zu erfüllen. § 28a Abs 3 BWG legt weitere Anforderungen an denVorsitzenden des Aufsichtsrats fest.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes zur Ausübung dieses Aktionärsrechts ist dieVorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich, die zum Zeitpunktder Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Beimehreren Aktionären/-innen, die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz inHöhe von 1 % des Grundkapitals erreichen oder bei mehreren Depotbestätigungenüber Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1 % vermitteln, müssensich die Depotbestätigungen auf denselben Stichtag beziehen. Hinsichtlich derübrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen unterAbschnitt C. verwiesen.HV-PortalIn der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft am 20. Oktober 2020 stehtden Aktionären/-innen für die Ausübung des Stimmrechts und der sonstigenAktionärsrechte das HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Das HV-Portal istab dem Nachweisstichtag(10. Oktober 2020, 24.00 Uhr (MESZ)) unter www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020[http://www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020] erreichbar.Das HV-Portal ermöglicht den angemeldeten Aktionären/-innen die* Teilnahme an der Hauptversammlung mittels einer akustischen und optischenVerbindung in Echtzeit* Ausübung ihrer Rechte zur Stimmabgabe* Stellung eines Beschlussantrags* Erhebung eines Widerspruchs* Ausübung des Auskunftsrechts* Bevollmächtigung eines/einer Vertreters/Vertreterin oder eines/einerbesonderen Stimmrechtsvertreters/-inWeitere Informationen zur Teilnahme über das HV-Portal finden sich in denTeilnahmeinformationen, welche ab 18. September 2020 auf der Internetseite derGesellschaft unter www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/ hauptversammlungen/hauptversammlung-2020 [http://www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020] abrufbar sind.AuskunftsrechtGemäß § 118 AktG ist jedem/jeder Aktionär/-in auf Verlangen in derHauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweitsie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist.Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaftzu entsprechen. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nachvernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen odereinem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre. Die Auskunft darf auch verweigert werden, soweit sieauf der Internetseite der Gesellschaft(www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen /hauptversammlung-2020 [http://www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020])in Form von Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn derHauptversammlung durchgehend zugänglich war. Auf den Grund derAuskunftsverweigerung ist hinzuweisen.Jeder/Jede Aktionär/-in kann sein/ihr Auskunftsrecht während derHauptversammlung über das HV-Portal ausüben.Ferner sind Aktionäre/-innen eingeladen, die Fragen vor der Hauptversammlungauch direkt an die Gesellschaft per E-Mail anfragen.rbi@anmeldestelle.at[fragen.rbi@rbinternational.com] zu übermitteln. Für die Identifikation derAktionäre/-innen sind die Fragen unter gleichzeitiger Angabe des vollständigenNamens, des Geburtsdatums bzw. der Firmenbuchnummer (bei juristischen Personen)sowie der Depotnummer und des Namens des depotführenden Kreditinstitutes sowieder Nachbildung der Namensunterschrift (oder durch andere Erkennbarmachung) zuübermitteln. Die Aktionäre/-innen können das auf der Internetseite derGesellschaft unter www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen /hauptversammlung-2020 [http://www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020] zur Verfügung gestellte Frageformularverwenden, das die oben genannten Angaben zur Identität enthält. Jeder/JedeAktionär/-in wird ersucht die Fragen an die Gesellschaft rechtzeitig zuübermitteln, sodass diese spätestens am 2. Werktag vor der Hauptversammlung (dasist der 16. Oktober 2020) bei der Gesellschaft einlangen. Damit wird demVorstand eine genaue Vorbereitung sowie eine rasche Beantwortung der von denAktionären/-innen gestellten Fragen in der Hauptversammlung ermöglicht. DieGesellschaft behält sich das Recht vor, Fragen, die nicht einem/einer Aktionär/-in zuordenbar sind, nicht zu beantwortenJeder/Jede Aktionär/-in ist berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punktder Tagesordnung Anträge zu stellen (§ 119 AktG).Weitere Informationen zur Ausübung dieser Aktionärsrechte über das HV-Portalsind aus den Teilnahmeinformationen zu entnehmen, die auf der Internetseite derGesellschaft unter www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen /hauptversammlung-2020 [http://www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020] abrufbar sind.E. VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE UND BESONDERE STIMMRECHTSVERTRETER/-INNENGEMÄß § 3 Abs 4 COVID-19-GesVJeder/Jede Aktionär/-in kann seine/ihre Rechte zur Stimmabgabe, Stellung einesBeschlussantrags sowie Erhebung eines Widerspruchs direkt über das HV-Portalausüben. Darüber hinaus stellt die Gesellschaft den Aktionären/-innen für dieAusübung ihrer Aktionärsrechte vier geeignete und von ihr unabhängigeStimmrechtsvertreter/-innen § 3 Abs 4 COVID-19-GesV zur Verfügung. Die Kostender besonderen Stimmrechtsvertreter/-innen trägt die Gesellschaft.Folgende besondere Stimmrechtsvertreter/-innen stehen zur Verfügung (inalphabetischer Reihenfolge):1. Dr. Maria BrandstetterRechtsanwältinStephansplatz 4/8, 1010 WienTel: +43 (0) 1 513 85 12E-Mail: brandstetter.rbi@anmeldestelle.at [brandstetter.rbi@anmeldestelle.at]2. Dr. Michael Knapc/o IVA - Interessenverband für AnlegerFeldmühlgasse 22, 1130 WienMobil: +43 (0) 664 213 87 40E-Mail: knap.rbi@anmeldestelle.at [michael.knap@iva.or.at]3. Dr. Christian Temmel, MBARechtsanwaltc/o DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbHSchottenring 14, 1010 WienTel: +43 (0) 1 531 78 1505E-Mail: temmel.rbi@anmeldestelle.at [temmel.rbi@anmeldestelle.at]4. Mag. Gernot WilflingRechtsanwaltc/o Müller Partner Rechtsanwälte GmbHRockhgasse 6, 1010 WienTelefon: +43 (0) 1 535 8008 27E-Mail: wilfling.rbi@anmeldestelle.at [wilfling.rbi@anmeldestelle.at]Die Bevollmächtigung des/der besonderen Stimmrechtsvertreter/-in über das HV-Portal ist ab dem Nachweisstichtag (10. Oktober 2020, 24.00 Uhr (MESZ)) bis zumBeginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Über das HV-Portalkönnen Aktionäre/-innen auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn derAbstimmung eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisung an den/diebesondere(n) Stimmrechtsvertreter/-in ändern oder widerrufen.Sofern die Bevollmächtigung des/der besonderen Stimmrechtsvertreters/-in nichtüber das HV-Portal erfolgt, hat die Vollmacht für den/die besondere(n)Stimmrechtsvertreter/-in bis spätestens am 19. Oktober 2020, 16.00 Uhr (MESZ) aneiner der oben genannten Adressen der besonderen Stimmrechtsvertreter/-innen(per E-Mail oder per Post/Boten) einzulangen.Jeder/Jede Aktionär/-in, der/die zur Teilnahme an der virtuellenHauptversammlung berechtigt ist, hat darüber hinaus das Recht einen/eineVertreter/-in zu bestellen, der/die im Namen des/der Aktionärs/-in an dervirtuellen Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der/die Aktionär/-in hat, den er/sie vertritt.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einerjuristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personenbevollmächtigt werden können. Hat der/die Aktionär/-in seinem/ihremdepotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieseszusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteiltwurde. Für die Übermittlung dieser Erklärung gilt § 10a Abs 3 AktG sinngemäß.Sofern die Bevollmächtigung nicht über das HV-Portal erfolgt, hat die Vollmachtfür den/die Bevollmächtigte(n) bis spätestens am 19. Oktober 2020, 16.00 Uhr(MESZ) an einer der nachgenannten Adressen der Gesellschaft einzulangen:per Telefax: +43 (0) 1 3750 215-99,per E-Mail: anmeldung.rbi@anmeldestelle.at [anmeldung.rbi@anmeldestelle.at],wobei die Vollmacht als Anhang (z.B. PDF) dem E-Mail anzuschließen ist,per SWIFT: RZBAATWWXXX,Message Type MT598 oder MT599; in Feld 20 "HV RBI" angeben sowie in Feld 77Ebzw. 79 unbedingt"ISIN AT0000606306" im Text angeben; oderper Post oder Boten: Raiffeisen Bank International AGc/o Link Market Services GmbH, Siebensterngasse 32-34, 1070 WienEin Vollmachtsformular und eines für den Widerruf der Vollmacht werden aufVerlangen zugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen /hauptversammlung-2020 [http://www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020]abrufbar.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäßfür den Widerruf der Vollmacht.Weitere Informationen zur Vertretung durch Bevollmächtigte und besondereStimmrechtsvertreter/-in sind in den Teilnahmeinformationen enthalten, die aufder Internetseite der Gesellschaft unter www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020 [http://www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020] abrufbar sind.F. Information für Aktionäre/-INNEN zur DatenverarbeitungDie Raiffeisen Bank International AG verarbeitet personenbezogene Daten vonAktionären/-innen oder deren Bevollmächtigten und sonstigen an derHauptversammlung teilnehmenden Personen (die "Teilnehmer/-in"), insbesondereName, Anschrift, Geburtsdatum, Registernummer bei juristischen Personen, Nummerdes Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, Nummer der Stimmrechtskarte sowie E-Mail-Adresse und ggf. Telefonnummer auf Grundlage der geltendenDatenschutzgesetze und des Aktiengesetzes, um ihnen die Ausübung ihrer Rechte imRahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.Die Raiffeisen Bank International AG erhält diese Daten unter anderem von dendepotführenden Kreditinstituten (Depotbestätigungen) oder von den Teilnehmern/-innen selbst anlässlich der Anmeldung zur Hauptversammlung, bei der Anforderungder Zugangsdaten und/oder der Erteilung von Vollmachten und durch Eingaben überdas HV-Portal. Die Teilnehmer/-innen sind grundsätzlich verpflichtet, derRaiffeisen Bank International AG die erforderlichen Angaben mitzuteilen. DieVerarbeitung der personenbezogenen Daten von Teilnehmern/-innen ist für dieTeilnahme an der Hauptversammlung sowie für deren ordnungsgemäße Vorbereitung,Durchführung und Nachbereitung erforderlich. Die Dienstleister undAuftragsverarbeiter der Raiffeisen Bank International AG, welche zum Zwecke derAusrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden (darunter insbesondere IT-sowie Back-Office Dienstleister wie z.B. Link Market Services GmbH,Siebensterngasse 32-34, 1070 Wien,) erhalten von der Raiffeisen BankInternational AG nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführungder beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten diese Datenausschließlich nach Weisung der Raiffeisen Bank International AG. In Erfüllungder gesetzlichen Verpflichtung übermittelt die Raiffeisen Bank International AGauch personenbezogene Daten von Aktionären/-innen und deren Bevollmächtigten anöffentliche Stellen, wie z.B. das Firmenbuch oder die Finanzmarktaufsicht.Die Daten der Teilnehmer/-innen werden nach Ende der jeweils anwendbarengesetzlichen Fristen anonymisiert bzw. gelöscht. Bei der Speicherdauer sindneben gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationsfristen, die sich u.a. ausdemUnternehmensgesetzbuch, der Bundesabgabenordnung und dem Bankwesengesetzergeben, die gesetzlichen Verjährungsfristen, die z.B. nach dem AllgemeinenBürgerlichen Gesetzbuch in bestimmten Fällen bis zu 30 Jahre betragen können, zuberücksichtigen.Alle Teilnehmer/-innen haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oderEinschränkung der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten, dasWiderspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das Recht aufDatenübertragbarkeit gemäß den Voraussetzungen des Datenschutzrechts.Diese Rechte können Teilnehmer/-innen gegenüber der Raiffeisen BankInternational AG unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:Raiffeisen Bank International AGGroup Data Privacy OfficeAm Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreichdatenschutz@rbinternational.com+43 (0)1 71 707-8603Nähere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der Gesellschaftunter www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen /hauptversammlung-2020 [http://www.rbinternational.com/de/investoren/veranstaltungen-uebersicht/hauptversammlungen/hauptversammlung-2020]abrufbar.G. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTEIm Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft EUR 1.003.265.844,05 und ist in 328.939.621 auf Inhaber lautendestimmberechtigte Stammaktien (Stückaktien) zerlegt. Jede Aktie gewährt eineStimme. Die Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen halten zum Stichtag 322.204eigene Aktien. Hieraus stehen der Gesellschaft keine Rechte zu; die eigenenAktien unterliegen einem Stimmverbot bei der Gesellschaft und ihrenTochterunternehmen.Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum Stichtag328.617.417. Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen.Wien, im September 2020Der VorstandderRaiffeisen Bank International AGRückfragehinweis:Frau Mag. Frau Mag. Golnaz Miremadi
Group Executive Office
Raiffeisen Bank International AG
+43 1 71707 - 2141
golnaz.miremadi@rbinternational.com