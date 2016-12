EANS-Hauptversammlung: Raiffeisen Bank International AG / Einberufung zur Hauptversammlung (mit Dokument)

Weitere Suchergebnisse zu "Raiffeisen Bank":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für denInhalt ist der Emittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------E I N L A D U N Gan die Aktionärefür die am Dienstag, den 24. Jänner 2017, um 10:00 Uhr (MEZ), und beiBedarf Fortsetzung am Mittwoch, den 25. Jänner 2017, 00:00 Uhr imAustria Center Vienna (ACV), Saal A, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220Wien, stattfindende AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG der RaiffeisenBank International AG Firmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 122119 mISIN AT0000606306A. TAGESORDNUNG1. Beschlussfassung übera) die Verschmelzung der Raiffeisen Zentralbank ÖsterreichAktiengesellschaft, FN 58882t, als übertragende Gesellschaft durch Übertragungdes Vermögens als Ganzem mit Stichtag zum 30.06.2016, 24:00 Uhr, und aufGrundlage der Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft zum 30.06.2016 imWege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Raiffeisen Bank International AG, FN122119 m, als übernehmende Gesellschaft mit Kapitalerhöhung bei dieser undZustimmung zum Verschmelzungsvertrag;b) die Erhöhung des Grundkapitals der Raiffeisen Bank International AG vonEUR 893.586.065,90 um EUR 109.679.778,15 auf EUR 1.003.265.844,05 durch Ausgabevon 35.960.583 neuen auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien(Stammaktien) zur Durchführung der Verschmelzung mit der Raiffeisen ZentralbankÖsterreich Aktiengesellschaft. Gemäß § 223 Abs 1 AktG besteht kein Bezugsrecht;c) die mit der Eintragung der Verschmelzung (einschließlich derKapitalerhöhung) in das Firmenbuch bedingten Änderungen der Satzung in §§ 2(Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital und Aktien), 9 (Der Aufsichtsrat)und 12(Aufgaben des Aufsichtsrats).Sollte der Tagesordnungspunkt 1 am 24. Jänner 2017 bis 24 Uhr nichtvollständig abgehandelt werden können, wird die Hauptversammlung am25. Jänner 2017 um 00:00 Uhr am selben Ort fortgesetzt.B. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNGFolgende Unterlagen sind ab 21. Dezember 2016 im Internet unterwww.rbinternational.com (InvestorRelations/Veranstaltungen/außerordentliche Hauptversammlung 2017)zugänglich und liegen während der Geschäftszeiten zur Einsicht derAktionäre am Sitz der Gesellschaft Am Stadtpark 9, 1030 Wien, sowiein der Hauptversammlung auf:- Entwurf des Verschmelzungsvertrags samt Beilagen -Jahresabschlüsse und Lageberichte der letzten drei Geschäftsjahre(2013, 2014 und 2015) der Raiffeisen Bank International AG undRaiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft- Schlussbilanz der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaftzum 30.06.2016- Corporate-Governance-Berichte der letzten drei Geschäftsjahre (2013,2014 und 2015) der Raiffeisen Bank International AG- gemeinsamer Verschmelzungsbericht des Vorstands der Raiffeisen BankInternational AG und des Vorstands der Raiffeisen Zentralbank ÖsterreichAktiengesellschaft gemäß § 220a AktG- Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten gemeinsamenVerschmelzungsprüfers gemäß § 220b AktG- gemeinsamer Prüfungsbericht des Aufsichtsrat der Raiffeisen BankInternational AG und des Aufsichtsrats der Raiffeisen Zentralbank ÖsterreichAktiengesell-schaft gemäß § 220c AktG- Zwischenbilanz der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaftzum 30.09.2016 gemäß § 221a Abs 2 Z 3 AktG- Zwischenbilanz der Raiffeisen Bank International AG zum 30.09.2016 gemäߧ 221a Abs 2 Z 3 AktG- Umgründungsplan gemäß § 39 UmgrStG- Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zumTagesordnungs-punkt 1- Satzungsgegenüberstellung der unter Tagesordnungspunkt 1 vorgeschlagenenÄnderungen- vollständiger Text dieser Einberufung- Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114AktGIm Übrigen stehen zum gleichen Zeitpunkt auch die relevantenUnterlagen zu der der Verschmelzung vorangehenden Verschmelzung derRaiffeisen International Beteiligungs GmbH (FN 294941m) auf dieRaiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft in denGeschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft (Am Stadtpark 9, A-1030Wien) und auf der oben angeführten Internetseite der Gesellschaft zurVerfügung.Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verschmelzung gemäßTagesordnungspunkt 1 wird auch auf die gesonderte Bekanntmachunggemäß § 221a AktG im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" hingewiesen.C. NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNGNachweisstichtag gemäß § 111 AktGDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zurAusübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die imRahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nachdem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag derHauptversammlung (Nachweisstichtag). Dieser Nachweisstichtag ist der14. Jänner 2017, 24.00 Uhr, Wiener Zeit (MEZ). Zur Teilnahme an derHauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionärist und dies der Gesellschaft nachweist.Nachweis des AnteilsbesitzesAlle Inhaberaktien der Gesellschaft sind depotverwahrt. DerAnteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigunggemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 19. Jänner 2017ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss,nachzuweisen (näher zu vorgeschriebenem Inhalt und Form derDepotbestätigung unten):per E-Mail: anmeldung.rbi@hauptversammlung.at, wobei dieDepotbestätigung als eingescannter Anhang dem E-Mail (z.B. pdf, tif)anzuschließen ist, per SWIFT: RZBAATWWXXX Message Type MT598; inFeld 20 "HV RBI" angeben sowie in Feld 77E unbedingt "ISINAT0000606306" im Text angeben, oder per Post: Raiffeisen BankInternational AG Mag. Susanne Langer - Head of Group InvestorRelations Am Stadtpark 9, A-1030 WienDepotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitzin einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder ineinem Vollmitgliedstaat der OECD in deutscher oder englischer Spracheauszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten: - Angabenüber den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT), -Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum beinatürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer beijuristischen Personen,- Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISINAT0000606306,- Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung,- die ausdrückliche Bestätigung, dass sich die Depotbestätigung auf denoben genannten Nachweisstichtag, das ist der 14. Jänner 2017, 24.00 Uhr,Wiener Zeit (MEZ), bezieht.Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigenEigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunktder Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldungzur Hauptversammlung.D. HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄREGEMÄß §§ 109, 110 UND 118 AKTGAntrag auf Ergänzung der TagesordnungAktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitalserreichen und die nachweisen, dass sie seit mindestens drei Monatenvor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind (zum Nachweis sogleichunten), können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf dieTagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemachtwerden, wenn dieses Verlangen in Schriftform (Unterschrifterforderlich) spätestens am 5. Jänner 2017 der Gesellschaft, anRaiffeisen Bank International AG, Mag. Susanne Langer - Head of GroupInvestor Relations, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, zugeht. Jedem sobeantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samtBegründung beiliegen. Jeder Beschlussvorschlag muss (auch) in einerdeutschen Sprachfassung vorgelegt werden.Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft ist die Vorlage einerDepotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich, in der bestätigtwird, dass die antragstellenden Aktionäre (5 % des Grundkapitals)seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung ununterbrochenInhaber der Aktien sind. Diese Depotbestätigung darf zum Zeitpunktder Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den erforderlichenAktienbesitz in Höhe von 5 % des Grundkapitals erreichen oder beimehreren Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen dasBeteiligungsausmaß von 5 % vermitteln, müssen sich dieDepotbestätigungen auf denselben Stichtag beziehen. Hinsichtlich derübrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf dieAusführungen unter Abschnitt C. verwiesen.BeschlussvorschlägeAktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitalserreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in TextformVorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln undverlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen derbetreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einerallfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats aufder im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaftzugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textformspätestens am 13. Jänner 2017 der Gesellschaft entweder per Telefaxan +43 (0)1 8900 500 83, per E-Mail ananmeldung.rbi@hauptversammlung.at, wobei dieses Verlangen alseingescannter Anhang dem E-Mail (z.B. pdf, tif) anzuschließen ist,oder an Raiffeisen Bank International AG, Mag. Susanne Langer - Headof Group Investor Relations, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, zugeht.Jeder Beschlussvorschlag muss (auch) in einer deutschen Sprachfassungvorgelegt werden.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes zur Ausübung diesesAktionärsrechts ist dieVorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich, die zumZeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als siebenTage sein darf. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen denerforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 1 % des Grundkapitalserreichen oder bei mehreren Depotbestätigungen über Aktien, die nurzusammen das Beteiligungsausmaß von 1 % vermitteln, müssen sich dieDepot-bestätigungen auf denselben Stichtag beziehen. Hinsichtlich derübrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf dieAusführungen unter Abschnitt C. verwiesen.AuskunftsrechtJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunftüber Angelegen-heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zursachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen odereinem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen,oder ihre Erteilung strafbar wäre.Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre nach den §§109, 110, 118 und 119 AktG sind auf der Internetseite derGesellschaft www.rbinternational.com (InvestorRelations/Veranstaltungen/außerordentliche Hauptversammlung 2017)zugänglich.E. VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTEJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigtist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen desAktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wieder Aktionär hat, den er ver-tritt.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen odereiner juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auchmehrere Personen bevollmächtigt werden können. Hat der Aktionärseinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es,wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärungabgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieserErklärung gilt § 10a Abs 3 AktG sinngemäß.Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei derRegistrierung persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestensam 23. Jänner 2017, 12 Uhr (MEZ), an einer der nachgenannten Adressender Gesellschaft einzulangen:per Telefax: +43 (0)1 8900 500 83per E-Mail: anmeldung.rbi@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang demE-Mail (z.B. pdf, tif) anzuschließen)per SWIFT: RZBAATWWXXXMessage Type MT598; in Feld 20 "HV RBI" angeben sowie in Feld 77E unbedingt"ISIN AT0000606306" im Text angeben, oderper Post: Raiffeisen Bank International AGMag. Susanne Langer - Head of Group Investor RelationsAm Stadtpark 9, A-1030 WienAls besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter desInteressenverbandes für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22, A-1130 Wien,als unabhängiger Stimmrechtsver-treter für die Stimmrechtsausübungauf der Hauptversammlung zur Verfügung. Bei Interesse besteht dieMöglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael Knapunter der Mobil-Telefonnummer: +43 (0)664 2138740 oder per E-Mail:michael.knap@iva.or.at. Auch bei Bevollmächtigung des unabhängigenStimmrechtsvertreters des IVA ist die Vollmacht, wie obenbeschrieben, an die Gesellschaft zu senden. Allfällige Weisungen sinddirekt dem IVA bekannt zu geben. Bitte beachten Sie, dass Herr Dr.Michael Knap keine Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen vonFragen oder von Anträgen oder zur Einlegung von Widersprüchen gegenHauptversammlungsbeschlüsse entgegennimmt.Ein allgemeines Vollmachtsformular der Gesellschaft, einIVA-Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf derVollmacht werden auf Verlangen zugesandt und sind auf derInternetseite der Gesellschaft unter www.rbinternational.com(Investor Relations/Veranstaltungen/außerordentliche Hauptversammlung2017) abrufbar.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht geltensinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.F. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTEIm Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt dasGrundkapital der Gesellschaft EUR 893.586.065,90 und ist in292.979.038 auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stammaktien(Stückaktien) zerlegt. Jede Aktie gewährt eine Stimme.Die Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen halten zum Zeitpunkt derEinberufung (Stichtag 19. Dezember 2016) 509.977 eigene Aktien.Hieraus stehen der Gesellschaft keine Rechte zu; die eigenen Aktienunterliegen einem Stimmverbot. Die Gesamtzahl der teilnahme- undstimmberechtigten Aktien beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung(Stichtag 19. Dezember 2016) 292.469.061. Es bestehen nicht mehrereAktiengattungen.G. TEILWEISE ÜBERTRAGUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG IMINTERNETAlle Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierteÖffentlichkeit können die Präsentation des Tagesordnungspunktes 1 deraußerordentlichen Hauptversammlung am 24. Jänner 2017 ab ca. 10 Uhr(MEZ) live im Internet unter www.rbinternational.com verfolgen. Einedarüber hinausgehende Bild- oder Tonübertragung der außerordentlichenHauptversammlung erfolgt nicht.H. ZUTRITT ZUR HAUPTVERSAMMLUNGUm den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen,werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn derHauptversammlung einzufinden und sich beim Registrierungsschalterunter Vorlage eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises(Führerschein, Reisepass, Personalausweis) auszuweisen.Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 9.00 Uhr (MEZ).Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität der zurVersammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eineIdentitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlassverweigert werden.Wenn Sie als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Siezusätzlich zum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit.Falls das Original der Vollmacht bereits an die Gesellschaft oder denVollmachtsvertreter (an die unterAbschnitt E. angegebenen Adressen) gesendet wurde, erleichtern Sieden Zutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht mitbringen.Wien, im Dezember 2016Der VorstandderRaiffeisen Bank International AGAnhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/us/KY0ph6mVRückfragehinweis:Herr Mag. Herr Mag. Gregor HöplerHead of Management SecretariatRaiffeisen Bank International AG+43 1 71707 - 3449gregor.hoepler@rbinternational.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Anhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/us/KY0ph6mVEmittent: Raiffeisen Bank International AGAm Stadtpark 9A-1030 WienTelefon: +43 1 71707-2089FAX: +43 1 71707-2138Email: ir@rbinternational.comWWW: www.rbinternational.comBranche: BankenISIN: AT0000606306Indizes: ATX Prime, ATXBörsen: Amtlicher Handel: Wien, Börse: Luxembourg Stock ExchangeSprache: Deutsch