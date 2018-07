EANS-Hauptversammlung: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------23.07.2018Österreichische Staatsdruckerei Holding AGDividendenbekanntmachungISIN AT 00000OESD0In der am 20. Juli 2018 stattgefundenen 8. Ordentlichen Hauptversammlung unsererGesellschaft wurde u. a. beschlossen, für das Geschäftsjahr vom 01.04.2017 biszum 31.03.2018 je Stückaktie eine Dividende von EUR 0,52 auszuschütten.Gemäß diesem Beschluss wird diese Dividende - abzüglich 25 %Kapitalertragssteuer, sofern nicht eine gesetzliche Ausnahme von der Einhebungder Kapitalertragssteuer vorgesehen ist - ab 02. August 2018 durch Gutschriftder depotführenden Banken ausbezahlt.Als Hauptzahlstelle fungiert die Erste Group Bank AG, 1100 Wien,Am Belvedere 1.Handel "ex Dividende" an der Wiener Börse: 26. Juli 2018Record Date für die Dividende ist der 27. Juli 2018Wien, im Juli 2018Der VorstandRückfragehinweis:Mag. Helmut LacknerChief Financial OfficerTel.: +43/1/206 66-208lackner@staatsdruckerei.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Österreichische Staatsdruckerei Holding AGTenschertstraße 7A-1239 WienTelefon: +43 1 206 66FAX: +43 1 206 66 100Email: office@staatsdruckerei.atWWW: www.staatsdruckerei.atISIN: AT00000OESD0Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG, übermittelt durch news aktuell