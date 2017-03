EANS-Hauptversammlung: Österreichische Post AG / Einberufung zur Hauptversammlung

Weitere Suchergebnisse zu "Österreichische Post":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für denInhalt ist der Emittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Österreichische Post AktiengesellschaftWien, FN 180219 dISIN AT0000APOST4EINBERUFUNGWir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der amDonnerstag, dem 20. April 2017, um 10:00 Uhr in der Halle F derWiener Stadthalle, Roland Rainer Platz 1, 1150 Wien, stattfindendenordentlichen Hauptversammlung der Österreichische PostAktiengesellschaft ein.I. TAGESORDNUNG 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht undCorporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samtKonzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts fürdas Geschäftsjahr 2016 2. Beschlussfassung über die Verwendung desBilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitgliederdes Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 4. Beschlussfassung über dieEntlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr2016 5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder desAufsichtsrats 6. Wahl des Abschlussprüfers undKonzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 7.Beschlussfassung über a) die Änderung der Satzung in § 18 Abs 2("Hauptversammlung-Teilnahme") b) die Ergänzung der Satzung um einenneuen § 25 ("Gerichtsstand") 8. Erneute Beschlussfassung über dieErmächtigung des Vorstands a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse alsauch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, auchunter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einemsolchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigenerAktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durchein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungenüber den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, c) dasGrundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiterenHauptversammlungsbeschluss herabzusetzen, d) unter Widerruf der mitHauptversammlungsbeschluss vom 15. April 2015 zum 10.Tagesordnungspunkt erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerbeigener AktienII. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONENAUF DER INTERNETSEITE Insbesondere folgende Unterlagen sindspätestens ab 30. März 2017 auf der Internetseite der Gesellschaftunter www.post.at/ir zugänglich: - Jahresabschluss mit Lagebericht, -Corporate-Governance-Bericht, - Konzernabschluss mitKonzernlagebericht, - Vorschlag für die Gewinnverwendung, - Berichtdes Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016, - Beschlussvorschlägezu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8, - Bericht des Vorstands gem § 65Abs 1b AktG iVm § 170 Abs 2 AktG und § 153 Abs 4 S 2 AktG zu TOP 8 -Bezugsrechtsausschluss bzw umgekehrter Bezugsrechtsausschluss, Erwerbeigener Aktien, - Geschäftsbericht 2016, - Satzungsgegenüberstellung,- Unterlagen zur Briefwahl (Formular Stimmzettel, Formular Widerruf,Hinweisblatt), - Formulare für die Erteilung einer Vollmacht, -Formular für den Widerruf einer Vollmacht, - vollständiger Textdieser Einberufung.III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNG Die Berechtigung zur Teilnahme an derHauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigenAktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machensind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 10. April 2017(Nachweisstichtag). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nurberechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies derGesellschaft nachweist. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes amNachweisstichtag ist eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die derGesellschaft in Schriftform spätestens am 14. April 2017 (24:00 Uhr)ausschließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege undAdressen zugehen muss, erforderlich: Per Post oder Boten:Österreichische Post Aktiengesellschaft, c/o HV-VeranstaltungsserviceGmbH, Kennwort: Post HV, 8242 St. Lorenzen/Wechsel, Köppel 60 PerE-Mail: anmeldung.post@hauptversammlung.at (als elektronischesDokument im Format PDF mit einer qualifizierten elektronischenSignatur) Per SWIFT: GIBAATWGGMS (Message Type MT598, unbedingt ISINAT0000APOST4 im Text angeben) Die Aktionäre werden gebeten sich anihr depotführendes Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung undÜbermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen. DerNachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit derAktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.Depotbestätigung gemäß § 10a AktG Die Depotbestätigung ist vomdepotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat desEuropäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat derOECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten: - Angabenüber den Aussteller: Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes, - Angaben über denAktionär: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen Personenzusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfallsRegister und Nummer unter der die juristische Person in ihremHerkunftsstaat geführt wird, - Angaben über die Aktien: Anzahl derAktien des Aktionärs, ISIN AT0000APOST4, - Depotnummer andernfallseine sonstige Bezeichnung, - Zeitpunkt auf den sich dieDepotbestätigung bezieht. Die Depotbestätigung als Nachweis desAnteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich aufdas Ende des Nachweisstichtages 10. April 2017 (24:00 Uhr, MESZ)beziehen. Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder inenglischer Sprache entgegengenommen. Die Aktionäre und derenBevollmächtigte werden ersucht zur Identifikation bei derRegistrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereit zuhalten.IV. ABSTIMMUNG PER BRIEF Jeder Aktionär ist berechtigt an derkommenden Hauptversammlung im Wege der Abstimmung per Brief gemäß §19 der Satzung und § 127 AktG teilzunehmen. Die Stimmabgabe hatschriftlich unter Verwendung des von der Gesellschaft zur Verfügunggestellten Formulars (Stimmzettel) zu erfolgen. Die Unterlagen zurBriefwahl (Formular Stimmzettel, Formular Widerruf, Hinweisblatt,Rückkuvert) werden auf Verlangen zugesandt. Bitte fordern Sie diesebei der Abteilung Investor Relations +43 (0) 57767 - 30401 zufolgenden Zeiten an: Montag - Donnerstag 9 Uhr - 16 Uhr und Freitag 9Uhr - 13 Uhr. Die Texte der Formulare und das Hinweisblatt sindspätestens am 30. März 2017 auf der Internetseite unterwww.post.at/ir abrufbar. Der Aktionär hat auf dem Formular(Stimmzettel) in jedem Fall folgende Angaben zu machen: Angabe desNamens (Firma) und des Wohnorts (Sitz) des Aktionärs, Anzahl derAktien. Die Stimmabgabe bedarf zu ihrer Gültigkeit der Unterfertigungdurch den Aktionär. Das ausgefüllte und mit Originalunterschriftversehene Formular (Stimmzettel) muss spätestens am 14. April 2017bei Notar Dr. Rupert Brix an dessen Postfach 170, 1011 Wien, alsZustellbevollmächtigten der Österreichische Post Aktiengesellschaftfür Zwecke der Briefwahl zugehen. Ausdrücklich wird daraufhingewiesen, dass Voraussetzung für die Abstimmung per Brief derNachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist, d.h., dass derGesellschaft eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG spätestens am 14.April 2017 unter einer der oben genannten Adressen zugeht. Aktionäre,die im Wege der Abstimmung per Brief an der Hauptversammlungteilnehmen wollen, müssen daher - genauso wie Aktionäre, diepersönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen - für dierechtzeitige Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigunggemäß § 10a AktG im Sinne der obigen Ausführungen Sorge tragen. DieAktionäre werden darauf hingewiesen, dass abgegebene Stimmen perBriefwahl nichtig sind, wenn der Beschluss in der Hauptversammlungmit einem anderen Inhalt gefasst wird als im Formular (Stimmzettel)vorgesehen. Die Gesellschaft wird erforderlichenfalls auf derInternetseite der Gesellschaft unter www.post.at/ir ein neuesFormular (Stimmzettel) zur Verfügung stellen, sollten bis spätestens30. März 2017 zulässige Anträge von Aktionären zur Ergänzung derTagesordnung im Sinne von § 109 AktG und/oder bis spätestens 10.April 2017 zulässige Beschlussvorschläge von Aktionären zu denTagesordnungspunkten im Sinne von § 110 AktG einlangen. Im Falleeiner bereits erfolgten Stimmabgabe per Brief kann unter Verwendungdes von der Gesellschaft zu diesem Zweck auf ihrer Internetseite zurVerfügung gestellten Formulars (Widerruf) diese Stimmabgabewiderrufen werden. Für die Rechtswirksamkeit des Widerrufs genügt es,wenn der Widerruf Notar Dr. Rupert Brix per Telefax unter +43 (0) 1512 46 11 - 28 spätestens am 19. April 2017, vor Tagesablauf, zugeht.Erscheint ein Aktionär zur Hauptversammlung, der seine Stimme bereitsim Wege der Abstimmung per Brief abgegeben hat, kann er seinStimmrecht nur dann in der Hauptversammlung ausüben, wenn errechtzeitig, d.h. spätestens am 19. April 2017 wie oben näherbeschrieben seine Stimmabgabe widerrufen hat. Andernfalls kann derAktionär in der Hauptversammlung ohne Recht auf Ausübung seinerAktionärsrechte als Gast teilnehmen, d.h. diesem Aktionär steht keinRede- und Fra¬gerecht, kein Antragsrecht und insbesondere keinStimmrecht oder Widerspruchsrecht zu. Ein Aktionär, der an derAbstimmung per Brief teilgenommen hat, kann auf dem Stimmzettelgleichzeitig vorsorglich Widerspruch gegen einen in derHauptversammlung zu fassenden Beschluss erklären. Eine darüber hinausgehende Möglichkeit des Widerspruchs besteht nicht.V. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DABEIEINZUHALTENDE VERFAHREN Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an derHauptversammlung berechtigt ist und dies der Gesellschaft gemäß denFestlegungen in dieser Einberufung Punkt III nachgewiesen hat, hatdas Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs ander Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionärhat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person(einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform (§ 13Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei auch mehrere Personenbevollmächtigt werden können. Die Erteilung einer Vollmacht istsowohl vor als auch während der Hauptversammlung möglich. Für dieÜbermittlung von Vollmachten bieten wir folgende Kommunikationswegeund Adressen an: Per Post oder Boten: Österreichische PostAktiengesellschaft, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, 8242 St.Lorenzen/Wechsel, Köppel 60 Per Telefax: 43 (0) 1 8900 500 - 75 PerE-Mail: anmeldung.post@hauptversammlung.at(Dabei können dieVollmachten in den Formaten PDF, JPG, TXT und TIF Berücksichtigungfinden.) Die Vollmachten müssen spätestens bis 19. April 2017, 16:00Uhr, bei einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sienicht am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolleder Hauptversammlung übergeben werden. Ein Vollmachtsformular und einFormular für den Widerruf der Vollmacht sind auf der Internetseiteder Gesellschaft unter www.post.at/ir abrufbar. Wir bitten imInteresse einer reibungslosen Abwicklung stets die bereitgestelltenFormulare zu verwenden. Einzelheiten zur Bevollmächtigung,insbesondere zur Textform und zum Inhalt der Vollmacht, ergeben sichaus dem den Aktionären zur Verfügung gestellten Vollmachtsformular.Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG)Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zurDepotbestätigung, auf dem für dessen Übermittlung an die Gesellschaftvorgesehenen Weg, die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteiltwurde. Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte inder Hauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinengilt als Widerruf einer vorher erteilten Vollmacht. Die vorstehendenVorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß fürden Widerruf der Vollmacht. Als besonderer Service steht denAktionären ein Vertreter vom Interessenverband für Anleger, IVA,Feldmühlgasse 22/4, 1130 Wien, als unabhängiger Stimmrechtsvertreterfür die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlungzur Verfügung. Seitens IVA ist vorgesehen, dass Herr Dr. Michael Knapbei der Hauptversammlung diese Aktionäre vertreten wird. Für dieBevollmächtigung von Dr. Michael Knap ist auf der Internetseite derGesellschaft unter www.post.at/ir ein spezielles Vollmachtsformularabrufbar, welches der Gesellschaft ausschließlich an einer der obengenannten Adressen (Telefax, E-Mail, Post) für die Übermittlung vonVollmachten zugehen muss. Darüber hinaus besteht die Möglichkeiteiner direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael Knap vom IVAunter Tel. +43 (0) 1 8763343 - 30, +43 (0) 664 2138740, Fax +43 (0) 18763343 - 39 oder E-Mail michael.knap@iva.or.at. Der Aktionär hatHerrn Dr. Michael Knap Weisungen zu erteilen, wie dieser (oderallenfalls ein von Herrn Dr. Michael Knap bevollmächtigterSubvertreter) das Stimmrecht auszuüben hat. Herr Dr. Michael Knap übtdas Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionärerteilten Weisungen aus. Ohne ausdrückliche Weisungen ist dieVollmacht ungültig. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreterkeine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegenHauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder vonAnträgen entgegennimmt.VI. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118UND 119 AKTG 1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109AktG Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichenund die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaberdieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzlichePunkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt undbekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform per Postoder Boten spätestens am 30. März 2017 (24:00 Uhr) der Gesellschaftausschließlich an der Adresse Österreichische Post AG, z.H. InvestorRelations, 1030 Wien, Haidingergasse 1, zugeht. Jedem so beantragtenTagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründungbeiliegen. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einerDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass dieantragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vorAntragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt derVorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf,nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an dieDepotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung(Punkt III) verwiesen.2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110AktG Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitalserreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in TextformVorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln undverlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen derbetreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einerallfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats aufder im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaftzugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textformspätestens am 10. April 2017 (24:00 Uhr) der Gesellschaft entwederper Telefax an +43 (0) 57767-30409 oder Österreichische Post AG, z.H.Investor Relations, 1030 Wien, Haidingergasse 1, wobei das Verlangenin Textform, beispielsweise als PDF, anzuschließen ist, zugeht. DieAktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigunggemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaftnicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich derübrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf dieAusführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III) verwiesen.3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktG Jedem Aktionär istauf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheitender Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilungeines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der Gesellschaftzu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns undder in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunftdarf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen odereinem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen,oder ihre Erteilung strafbar wäre. Auskunftsverlangen sind in derHauptversammlung grundsätzlich mündlich zu stellen, gerne aber auchschriftlich. Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitungbedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor derHauptversammlung in Textform an den Vorstand übermittelt werden. DieFragen können an die Gesellschaft per Telefax an +43 (0) 57767-30409,z.H. Investor Relations oder per Email an investor@post.atübermittelt werden.4. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktGJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz -berechtigt in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der TagesordnungAnträge zu stellen. Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrereAnträge vor, so bestimmt gemäß § 119 Abs 3 AktG der Vorsitzende dieReihenfolge der Abstimmung.5. Informationen auf der Internetseite Weitergehende Informationenüber diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.post.at/irzugänglich.VI. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE 1. Gesamtzahl der Aktien undStimmrechte Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlungbeträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 337.763.190,-- und istzerlegt in 67.552.638 auf Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktiegewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgtdemzufolge zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung67.552.638 Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt derEinberufung der Hauptversammlung weder unmittelbar noch mittelbareigene Aktien.2. Teilweise Übertragung der Hauptversammlung im Internet Es istbeabsichtigt, die Hauptversammlung bis zum Beginn der Generaldebatteim Internet zu übertragen. Alle Aktionäre der Gesellschaft sowie dieinteressierte Öffentlichkeit können die Rede desVorstandsvorsitzenden in der Hauptversammlung am 20. April 2017 abca. 10:00 Uhr live im Internet unter www.post.at/ir verfolgen. Einedarüber hinausgehende Bild- oder Tonübertragung der Hauptversammlungerfolgt nicht.Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 08:30 UhrWien, im März 2017 Der VorstandRückfragehinweis:Österreichische PostHarald HagenauerLeitung Investor Relations, Konzernrevision & Compliance+43 (0) 57767-30400harald.hagenauer@post.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Österreichische Post AGHaidingergasse 1A-1030 WienTelefon: +43 (0)57767-0Email: investor@post.atWWW: www.post.atBranche: TransportISIN: AT0000APOST4Indizes: ATX Prime, ATXBörsen: Amtlicher Handel: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: ?sterreichische Post AG, übermittelt durch news aktuell