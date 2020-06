EANS-Hauptversammlung: Oberbank AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

Weitere Suchergebnisse zu "Oberbank":

09.06.2020Abstimmungsergebnisse zur Versammlung der Vorzugsaktionäre der Oberbank AG am 9. Juni 2020Tagesordnungspunkt 1: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung der Satzung in § 4 Abs 1 dahingehend, dass sämtliche bestehenden Vorzugsaktien durch Aufhebung des Vorzugs gemäß § 129 AktG in Stammaktien umgewandelt werden. Präsenz: 25 Aktionäre mit 1.744.666 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.744.666 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 4,94 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.744.666 JA-Stimmen 24 Aktionäre mit 1.744.498 Stimmen. NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 168 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.Rückfragehinweis: Oberbank AG Mag. Frank Helmkamp 0043 / 732 / 7802 - 37247 frank.helmkamp@oberbank.atEnde der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------Emittent: Oberbank AG Untere Donaulände 28 A-4020 Linz Telefon: +43(0)732/78 02-0 FAX: +43(0)732/78 58 10 Email: sek@oberbank.at WWW: www.oberbank.at ISIN: AT0000625108, AT0000625132 Indizes: WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch