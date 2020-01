EANS-Hauptversammlung: Oberbank AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Weitere Suchergebnisse zu "Oberbank":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------20.01.2020Oberbank AGLinzFN 79063 wISIN AT0000625108 (Stammaktien)ISIN AT0000625132 (Vorzugsaktien)Ergänzung der Tagesordnungder bereits einberufenenaußerordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AGam Dienstag, dem 04. Februar 2020 um 10 UhrDie Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG fürDienstag, 04. Februar 2020 um 10:00 Uhr, im Donauforum der Oberbank AG in 4020Linz, Untere Donaulände 28, wurde am 10. Jänner 2020 bekannt gemacht.Aufgrund eines am 16. Jänner 2020 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG derAktionärinnen UniCredit Bank Austria AG, FN 150714 p, und CABOBeteiligungsgesellschaft m.b.H., FN 230033 i, die an der Gesellschaft seit mehrals drei Monaten gemeinsam insgesamt 9.594.407 Stückaktien halten und damit übereinen Anteil verfügen, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaftübersteigt, wird die am 10. Jänner 2020 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und aufder Internetseite der Oberbank AG unter www.oberbank.at/hauptversammlungveröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten außerordentlichenHauptversammlung der Oberbank AG um die folgenden beiden Tagesordnungspunkteergänzt, die wie folgt lauten:"3. Minderheitsverlangen gemäß § 134 Abs 1 Satz 2 AktG auf Geltendmachung einesAnspruchs der Oberbank gegen die Vorstandsmitglieder der Oberbank, dieDurchführung von Schiedsverfahren, insbesondere das angeblich laufendeSchiedsverfahren zwischen der Oberbank und der G3B (und gegebenenfalls der BTVund BKS) betreffend a) die Zahlung von Zuschüssen von der Oberbank an die G3B,b) die Rückzahlung von Zuschüssen an die G3B durch die Oberbank sowie c) dieFeststellung der Rechtmäßigkeit der Zuschüsse insbesondere im Zusammenhang miteinem Verstoß gegen die Regeln der Kapitalaufbringung und dem Verbot derEinlagenrückgewähr zu unterlassen und es zu unterlassen, Durchführungshandlungenauf der Grundlage eines Schiedsspruchs in einem solchen Schiedsverfahrenauszuführen und dementsprechend alle Maßnahmen zu treffen, um diesbezüglicheAnsprüche gegen die Oberbank zu bekämpfen und abzuwenden.""4. Minderheitsverlangen gemäß § 134 Abs 1 Satz 2 AktG auf Geltendmachung einesAnspruches der Oberbank gegen den Aktionär G3B, die Durchführung vonSchiedsverfahren, insbesondere das angeblich laufende Schiedsverfahren zwischender Oberbank und der G3B (und gegebenenfalls der BTV und BKS) betreffend a) dieZahlung von Zuschüssen von der Oberbank an die G3B, b) die Rückzahlung vonZuschüssen an die G3B durch die Oberbank sowie c) die Feststellung derRechtmäßigkeit der Zuschüsse insbesondere im Zusammenhang mit einem Verstoßgegen die Regeln der Kapitalaufbringung und dem Verbot der Einlagenrückgewähr zuunterlassen und es zu unterlassen, Durchführungshandlungen auf der Grundlageeines Schiedsspruchs in einem solchen Schiedsverfahren auszuführen unddementsprechend alle Maßnahmen zu treffen, um diesbezügliche Ansprüche gegen dieOberbank zu bekämpfen und abzuwenden."Aufgrund eines am 16. Jänner 2020 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG derAktionärin Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, FN 32942 w, die ander Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 4.583.070 Stückaktien hält und damitüber einen Anteil verfügt, der fünf von Hundert des Grundkapitals derGesellschaft übersteigt, wird die am 10. Jänner 2020 im Amtsblatt zur WienerZeitung und auf der Internetseite der Oberbank AG unter www.oberbank.at/hauptversammlung veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genanntenaußerordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG um einen Tagesordnungspunktergänzt, der wie folgt lautet:5. "Herabsetzung der Gesamtzahl der Kapitalvertreter des Aufsichtsrats vonbisher 11 auf künftig 10 Mitglieder mit dem Ende der Hauptversammlung, die überdie Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 2019 beschließt."Weitere Unterlagen zur HauptversammlungFolgende Unterlagen gemäß § 108 Abs 3, 4 iVm § 109 Abs 2 AktG sind ab sofort imInternet unter www.oberbank.at/hauptversammlung zugänglich:* Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärinnen UniCredit Bank AustriaAG, FN 150714 p, und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H., FN 230033 i, mitBegründung,* Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärin Bank für Tirol undVorarlberg Aktiengesellschaft, FN 32942 w, mit Begründung undBeschlussvorschlag,* die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichenErgänzungeno Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigenAktionärsvertreter unter Berücksichtigung der gegenständlichen ErgänzungenLinz, im Jänner 2020 Der VorstandRückfragehinweis:Oberbank AGMag. 