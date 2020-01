EANS-Hauptversammlung: Oberbank AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------10.01.2020Oberbank AGLinzFN 79063 wISIN AT0000625108 (Stammaktien)ISIN AT0000625132 (Vorzugsaktien)Einberufung* einer außerordentlichen Hauptversammlung* Ausschließlich der in deutscher Sprache veröffentlichte Text der nachstehendenBekanntmachung ist rechtsverbindlich.Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu einer außerordentlichenHauptversammlung der Oberbank AG am Dienstag, dem 04. Februar 2020 um 10:00 Uhr,im Donauforum der Oberbank AG in 4020 Linz, Untere Donaulände 28 ein.Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt aufgrund eines schriftlichenVerlangens der Aktionärinnen UniCredit Bank Austria AG, FN 150714 p, und CABOBeteiligungsgesellschaft m.b.H., FN 230033 i, iSv § 105 Abs 3 AktG.I. TAGESORDNUNG1. Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung derGeschäftsführung gemäß § 130 AktG dahingehend, ob anlässlich oder im Rahmen der(i) am 15.9.1989 vom Vorstand mit Genehmigung des Aufsichtsrates beschlossenenDurchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um ATS 50.000.000,--;(ii) am 12.2.1990 vom Vorstand mit Genehmigung des Aufsichtsrates beschlossenenDurchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um ATS 50.000.000,--;(iii) am 3.9.1991 vom Vorstand mit Genehmigung des Aufsichtsrates beschlossenenDurchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um ATS 30.000.000,--;(iv) am 8.3.1993 vom Vorstand mit Genehmigung des Aufsichtsrates beschlossenenDurchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um ATS 20.000.000,--;(v) am 7.3.1994 vom Vorstand mit Genehmigung des Aufsichtsrates beschlossenenDurchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um ATS 25.000.000,-- (imFirmenbuch eingetragen am 19.4.1994);(vi) am 20.10.1995 und 15.11.1995 vom Vorstand beschlossenen Durchführung derKapitalerhöhung des Grundkapitals um ATS 25.000.000,-- (im Firmenbuch eingetragen am 30.11.1995);(vii) am 27.4.2000 von der Hauptversammlung beschlossenen Durchführungder Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 2.326.400,-- (im Firmenbucheingetragen am 31.5.2000);(viii) am 9.5.2006 in der Hauptversammlung der Oberbank beschlossenenErhöhung des Grundkapitals um EUR 5.384.615,38 (im Firmenbucheingetragen am 31.5.2006);(ix) am 6.6.2007 und 16.7.2007 vom Vorstand beschlossenen Durchführungder Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 336.538,46 (im Firmenbucheingetragen am 18.7.2007);(x) am 10.3.2008 und 9.4.2008 vom Vorstand beschlossenen Durchführungder Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 252.403,85 (im Firmenbucheingetragen am 24.4.2008);(xi) am 30.9.2009 und 22.10.2009 vom Vorstand beschlossenen Durchführung derKapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 5.079.375,--(im Firmenbuch eingetragen am 28.10.2009);(xii) am 23.3.2015, 7.4.2015 und 28.4.2015 vom Vorstand beschlossenenDurchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 5.756.625,-- (imFirmenbuch eingetragen am 5.5.2015);(xiii) am 8.9.2015 und 1.10.2015 vom Vorstand beschlossenen Durchführung derKapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 4.605.300,--(im Firmenbuch eingetragen am 3.10.2015); und(xiv) am 26.9.2016, 8.11.2016 und 1.12.2016 vom Vorstand beschlossenenDurchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 9.210.600,-- (imFirmenbuch eingetragen am 3.12.2016);gegen Bareinlagen im Hinblick auf die Zeichnung von neuen Stammaktiendurch Aktionäre, welche mit der Oberbank in einem wechselseitigenBeteiligungsverhältnis stehen,a) Zahlungen oder sonstige Leistungen zwischen der Oberbank und ihrenAktionären, insbesondere der Generali 3Banken Holding AG (FN 234231h;im Folgenden "G3B") getätigt wurden, aufgegliedert nach Aktionären,Datum, Rechtsgrund, Betrag und einer allfälligen Widmung;b) ein erhöhter Kapitalbetrag aufgrund der bestehenden wechselseitigenBeteiligungsverhältnisse aufgebracht wurde, um den Grundsätzen der effektivenKapitalaufbringung zu entsprechen;c) die Einlageforderungen aus der Zeichnung der neuen Aktien durch dieseAktionäre vollständig und wirksam erfüllt wurden, wobei die Beteiligung ameigenen Vermögen der Oberbank herauszurechnen ist;d) Rückforderungen hinsichtlich allfälliger in Punkt a) genannter finanziellerMittel erfolgten und wenn ja in welcher Höhe, gegen wen und aus welchemRechtsgrund;e) Rückforderungen hinsichtlich allfälliger in Punkt a) genannter finanziellerMittel noch ausständig sind und wenn ja in welcher Höhe, gegen wen und auswelchem Rechtsgrund;f) einzelnen Aktionären ein gesellschaftsfremder (Sonder-)Vorteil entstanden istund wenn ja in welcher Höhe und wem;g) ein allfälliger (Sonder-)Vorteil gemäß Punkt f) unter Ausnutzung von Einflussauf die Oberbank durch Bestimmung eines Mitgliedes des Vorstands oder desAufsichtsrats entstanden ist;h) aus den möglichen Konstellationen der Oberbank und / oder einzelnenAktionären ein Schaden erwachsen ist, in welcher Höhe dieser Schaden zubeziffern ist, und ob dieser Schaden gegenüber dem Vorstand, gegenüberdem Aufsichtsrat oder gegenüber den (anderen) Aktionären geltend gemacht werdenkann.Die Durchführung dieser Sonderprüfung der Geschäftsführung gemäß § 130AktG soll auch die Beantwortung nachstehender Fragestellungen umfassen:(i) In welcher Weise hat die Oberbank bei der Gründung der G3B mitgewirkt?Welche Zahlungen erfolgten von der Oberbank an die G3B imJahr 2003 (Gründung der G3B)? Zu welchem Zeitpunkt sind diese Zahlungen erfolgt,in welcher Höhe und mit welcher Widmung? Welche vertraglichen Grundlagen sowieGremialbeschlüsse lagen bei der Oberbank diesen Zahlungen zu Grunde? Wofürwurden die von der Oberbank der G3B im Jahr 2003 geleisteten Zahlungenverwendet? Welche Beschlüsse der G3B lagen dieser Mittelverwendung zu Grunde?Gab es bei der G3B eine Gründungsprüfung?(ii) Hat die Oberbank Zuschussleistungen an die G3B zu deren Teilnahmean den Kapitalerhöhungen der BKS Bank AG (FN 918110 s; im Folgenden "BKS") undBank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (FN 32942 w; im Folgenden"BTV") geleistet, wenn ja, wann und in welcher Höhe?(iii) Hat die Oberbank von der a) Beteiligungsverwaltung Gesellschaftm.b.H (FN 81137 w; im Folgenden "BVG") und / oder b) 3-Banken BeteiligungGesellschaft m.b.H (FN 165973 d; im Folgenden "3BB")Aktien der 3 Bankenerworben? Wenn ja, wann und in welchem Ausmaß?(iv) Gab es im Zusammenhang mit dem Erwerb von Aktien der 3 Banken von der a)BVG und / oder b) der 3BB durch die Oberbank seit Bestehendieser Gesellschaften und jedenfalls seit 2003 Meldungen durch die Oberbank nachden börserechtlichen Bestimmungen und was war deren Inhalt?(v) Hält Oberbank direkt oder indirekt Anteile an weiteren Gesellschaften, dieihrerseits Aktien an BKS, Oberbank und BTV halten? Wenn ja, an welchenGesellschaften (genauer Firmenwortlaut), in welcherHöhe wird diese Beteiligung gehalten, in welcher Höhe hält dieseGesellschaft Beteiligungen an BKS, Oberbank und BTV und wann erfolgte dererstmalige Beteiligungserwerb?(vi) Hat die Oberbank Aktien der Oberbank, BKS oder BTV von Gesellschaftenerworben, an denen im Zeitpunkt des Aktienerwerbs eine unmittelbare odermittelbare Beteiligung der Oberbank, BKS oder BTV bestand oder besteht?(vii) Wie werden die Anteile an a) der BVG und/oder b) der 3BB und/oderc) allfälligen in Punkt (v) und (vi) genannter Gesellschaften seit Bestehen vonBeteiligungen der Oberbank an diesen Gesellschaften und jedenfalls seit 2003bilanziell bei der Oberbank ausgewiesen? Welche Abzugsposten nach CRR sind indiesem Zeitraum mit diesen Beteiligungen bei der Oberbank verbunden?(viii) Wie sind Bilanzgewinne und/oder Ausschüttungen a) der BVG und/oder b) der3BB und/oder c) allfälliger in Punkt (iv) und (v) genannter Gesellschaften nachUGB, IFRS und CRR bei der Oberbank seit Bestehen einer Beteiligung der Oberbankan diesen Gesellschaften undjedenfalls seit 2003 bilanziell ausgewiesen? In welcher Weise erfolgtin diesem Zeitraum eine Zwischengewinnbehandlung (Zwischengewinneliminierung)?(ix) Auf welcher Genehmigungslage hat der Vorstand der Oberbank im Zuge derKapitalerhöhung 2018 bei der BKS BKS-Aktien im Rahmen des Folgeangebots und denZukauf an BKS-Aktien nach Abschluss der Kapitalerhöhung durchgeführt?(x) Von wem, zu welchen Kurs und in welcher Stückelung wurden die BKS-Aktien imZuge der Kapitalerhöhung 2018 von der Oberbank erworben?(xi) Welcher Steuereffekt wurde bei der BVG und bei der Oberbank beziehungsweiseder BKS ausgelöst?(xii) Welche Gewinne wurden realisiert? Gibt es verrechenbare Verluste?(xiii) Wie war der Bezugspreis im Verhältnis zum Börsekurs zum Zeitpunkt desErwerbs? Wir bitten um Bekanntgabe der Differenzen und Erklärung, warum zuunterschiedlichen Preisen, wenn ja, gekauft wurde?(xiv) Wie ist der Kurs für den Erwerb der BKS-Aktien durch die Oberbankim Sinne der Frage (x) berechnet worden? Gibt es Paketzuschläge oder-abschläge? Wurde das über die Börse gehandelte Börsevolumen berücksichtigt?(xv) Wurden die BKS-Aktien im Zuge der Kapitalerhöhung 2018 bei derBKS durch die Ausübung von Vorkaufsrechten oder sonstigen Nebenvereinbarungen,wenn ja, welche, von "befreundeten Investoren"(siehe Festschrift 150 Jahre Oberbank, Seite 93) erworben?(xvi) Wurde der Erwerb von BKS-Aktien in einem Monitoring-System fürCreeping in bei der Oberbank erfasst? Von wem und in welcher Weise wird diesesMonitoring-System geführt?(xvii) Auf welcher Genehmigungslage hat der Vorstand der Oberbank imZuge der Kapitalerhöhung 2018 bei der BTV den Erwerb von BTV-Aktien außerhalbdes gesetzlichen Bezugsrechtes durchgeführt?(xviii) Von wem, zu welchen Kurs und in welcher Stückelung wurden dieBTV-Aktien im Zuge der Kapitalerhöhung 2018 bei der BTV von derOberbank erworben?(xix) Welcher Steuereffekt wurde bei der BVG und bei der Oberbankbeziehungsweise der BTV ausgelöst?(xx) Welche Gewinne wurden realisiert? Gibt es verrechenbare Verluste?(xxi) Wie war der Bezugspreis im Verhältnis zum Börsekurs zum Zeitpunktdes Erwerbs? Wir bitten um Bekanntgabe der Differenzen und Erklärung,warum zu unterschiedlichen Preisen, wenn ja, gekauft wurde?(xxii) Wie ist der Kurs für den Erwerb der BTV-Aktien durch die Oberbank imSinne der Frage (xv) berechnet worden? Gibt es Paketzuschläge oder - abschläge?Wurde das über die Börse gehandelte Börsevolumen berücksichtigt?(xxiii) Wurde der Erwerb von BTV-Aktien in einem Monitoring-System fürCreeping in bei der Oberbank erfasst? Von wem und in welcher Weise wird diesesMonitoring-System geführt?Zum Sonderprüfer wird die EKWP Wirtschaftsprüfungs GmbH (FN 411099 h)bestellt. Herr Magister Martin Breuner und Herr Magister Arnold Krassnitzerwerden beauftragt und bevollmächtigt, für die Oberbank mit dem Sonderprüfer aufGrundlage des vom Prüfer vorgelegten indikativen Angebots einen Prüfungsauftragnach österreichischem Recht abzuschließen, wobei das Honorar mit einemHöchstbetrag zu begrenzen und ein Zeitraum bis längstens drei Monate nachAuftragserteilung zu bestimmen ist, bis zu dem spätestens ein schriftlicherBericht vorzulegen ist.2. Beschlussfassung über die Beendigung des Schiedsverfahrens zwischen derGenerali 3Banken Holding AG (FN 234231 h; im Folgenden "G3B'') und der Oberbanksowie auf Unterlassung von Durchführungshandlungen auf Grundlage einesSchiedsspruches in diesem Schiedsverfahren.II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VONINFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITEInsbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 14. Jänner 2020 auf der imFirmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unterwww.oberbank.at zugänglich:· Einberufungsverlangen der Aktionäre UniCredit Bank Austria AG und CABOBeteiligungsgesellschaft m.b.H. gemäß § 105 Abs 3 AktG,· Ggf. weitere Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten,· Formulare für die Erteilung sowie den Widerruf einer Vollmacht,· vollständiger Text dieser Einberufung.III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübungdes Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen derHauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz amEnde des 25. Jänner 2020 (Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem StichtagAktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft spätestens am30. Jänner 2020 (24:00 Uhr, MEZ, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem derfolgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gemäߧ 19 Abs 3 genügen lässtPer Telefax: +43 732 7802-37556Per E-Mail hauptversammlung@oberbank.at (Depotbestätigungen bitte im Format PDF)(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in SchriftformPer Post oder BotenOberbank AGAbteilung ZSP/WV2zH Markus ZehethoferUntere Donaulände 284020 LinzPer SWIFTOBKLAT2L(Message Type MT598, unbedingt bei Stammaktien ISIN AT0000625108, beiVorzugsaktien ISIN AT0000625132 im Text angeben)Die Aktionäre werden gebeten sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wendenund die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen.Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktienund hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:· Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC),· Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichenPersonen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen,· Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISINAT0000625108 bei Stammaktien, ISIN AT0000625132 bei Vorzugsaktien,· Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,· Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an derHauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 25. Jänner 2020(24:00 Uhr, MEZ, Wiener Zeit) beziehen.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheentgegengenommen.IdentitätsnachweisDie Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden ersucht zur Identifikation beider Registrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereit zu halten.Wenn Sie als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie zusätzlichzum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls das Original derVollmacht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist, erleichtern Sie denZutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht mit dabeihaben.Die Oberbank AG behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlungerscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nichtmöglich sein, kann der Einlass verweigert werden.IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DABEIEINZUHALTENDE VERFAHRENJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist unddies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung Punkt IIInachgewiesen hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen desAktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie derAktionär hat, den er vertritt.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einerjuristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei auchmehrere Personen bevollmächtigt werden können.Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während derHauptversammlung möglich.Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende Kommunikationswege undAdressen an:Per Post oder BotenOberbank AGAbt. Sekretariat & KommunikationzH Mag. Gerald StrakaUntere Donaulände 284020 LinzPer Telefax: +43 732 7802-37556Per E-Mail hauptversammlung@oberbank.at (Vollmachten bitte im Format PDF)Von Kreditinstituten gem. § 114 Abs 1 Satz 4 AktG auch per SWIFT möglich:OBKLAT2L(Message Type MT598, unbedingt bei Stammaktien ISIN AT0000625108, beiVorzugsaktien ISIN AT0000625132 im Text angeben)Die Vollmachten müssen spätestens bis 03. Februar 2020, 15:00 Uhr, MEZ,Wiener Zeit, bei einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nichtam Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle derHauptversammlung übergeben werden.Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sind aufder Internetseite der Gesellschaft unter www.oberbank.at abrufbar. Wir bitten imInteresse einer reibungslosen Abwicklung stets die bereitgestellten Formulare zuverwenden.Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum Inhalt derVollmacht, ergeben sich aus dem den Aktionären zur Verfügung gestelltenVollmachtsformular.Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmachterteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung, auf dem fürdessen Übermittlung an die Gesellschaft vorgesehenen Weg, die Erklärung abgibt,dass ihm Vollmacht erteilt wurde.Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in derHauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt alsWiderruf einer vorher erteilten Vollmacht.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäßfür den Widerruf der Vollmacht.Unabhängiger StimmrechtsvertreterAls besonderer Service steht den Aktionären Mag. Dr. Wilhelm Rasinger alsunabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübungin der Hauptversammlung zur Verfügung; hiefür ist auf der Internetseite derGesellschaft unter www.oberbank.at ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar.Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit HerrnMag. Dr. Wilhelm Rasinger unter Tel.: +43 1 8763343-30, per Fax: +43 1 8763343-39 oderE-Mail: mailto:wilhelm.rasinger@iva.or.atAls unabhängiger Stimmrechtsvertreter wird Mag. Dr. Wilhelm Rasinger dasStimmrecht in der Hauptversammlung ausschließlich auf Grundlage und innerhalbder Grenzen der vom jeweiligen Aktionär erteilten Weisungen zu den einzelnenTagesordnungspunkten ausüben. Ohne ausdrückliche Weisung ist die Vollmachtungültig.Es ist nicht zwingend, dass Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigenwollen, Mag. Dr. Wilhelm Rasinger zum Vertreter bestellen.V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seitmindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen inSchriftform per Post oder Boten spätestens am 16. Jänner 2020 (24:00 Uhr, MEZ,Wiener Zeit) der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse Oberbank AG,Abteilung Sekretariat & Kommunikation, z.H. Mag. Andreas Pachinger, 4020 Linz,Untere Donaulände 28, zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunktmuss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Aktionärseigenschaftist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigtwird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vorAntragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Bei mehrerenAktionären, die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 5% desGrundkapitals erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäreauf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen. Hinsichtlich der übrigenAnforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zurTeilnahmeberechtigung (Punkt III) verwiesen.2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zujedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBegründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit denNamen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einerallfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der imFirmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 24. Jänner 2020 (24:00Uhr, MEZ, Wiener Zeit) der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 732 780237556 oder Oberbank AG, Abteilung Sekretariat & Kommunikation, z.H. Mag. AndreasPachinger, 4020 Linz, Untere Donaulände 28, oder perE-Mail hauptversammlung@oberbank.at, wobei das Verlangen in Textform,beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht.Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssieben Tage sein darf, nachzuweisen. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammenden erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 1% des Grundkapitals erreichen,müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt(Tag, Uhrzeit) beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an dieDepotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III)verwiesen.3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktGJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einemverbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in denKonzernabschluss einbezogenen Unternehmen.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre.Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zustellen, gerne aber auch schriftlich.Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrungder Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an denVorstand übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft entweder perTelefax an +43 732 7802 37556 oder Oberbank AG, Abteilung Sekretariat &Kommunikation, z.H. Mag. Andreas Pachinger, 4020 Linz, Untere Donaulände 28,oder per E-Mail an hauptversammlung@oberbank.at übermittelt werden.4. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktGJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigtin der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen.Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge vor, so bestimmt gemäß §119 Abs 3 AktG der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung.5. Informationen auf der InternetseiteWeitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,110,118 und 119 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaftwww.oberbank.at zugänglich.6. Information zum Datenschutz der AktionäreDie Oberbank AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre (insbesonderejene gemäß § 10a Abs. 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummerdes Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfallsAktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatumdes oder der Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltendenDatenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes, um denAktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zuermöglichen.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für dieTeilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung gemäß demAktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung istsomit Artikel 6 (1) c) DSGVO.Für die Verarbeitung ist die Oberbank AG die verantwortliche Stelle. DieOberbank AG bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlungexterner Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren, Rechtsanwälten, Bankenund IT-Dienstleistern. Diese erhalten von Oberbank AG nur solchepersonenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistungerforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung derOberbank AG. Soweit rechtlich notwendig, hat die Oberbank AG mit diesenDienstleistungsunternehmen eine datenschutzrechtliche Vereinbarungabgeschlossen.Nimmt ein Aktionär an der Hauptversammlung teil, können alle anwesendenAktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, derNotar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in dasgesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmenund dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name,Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. Oberbank AG ist zudem gesetzlichverpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere dasTeilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbucheinzureichen (§ 120 AktG).Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für dieZwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind,und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern.Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus demUnternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrechtsowie aus Geldwäschebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionärengegen die Oberbank AG oder umgekehrt von der Oberbank AG gegen Aktionäre erhobenwerden, dient die Speicherung personenbezogener Daten der Klärung undDurchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mitGerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Datenwährend der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens biszu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung derpersonenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel IIIder DSGVO. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der Oberbank AG unentgeltlichüber die E-Mail-Adresse datenschutz@oberbank.at oder über die folgendenKontaktdaten geltend machen:Oberbank AGDatenschutzbeauftragterUntere Donaulände 284020 LinzZudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu.Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der Oberbank AGwww.oberbank.at zu finden.VI. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE1. Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft EUR 105.921.900,-- und ist zerlegt in 32.307.300 auf Inhaberlautende Stamm-Stückaktien und 3.000.000 auf Inhaber lautende Vorzugs-Stückaktien ohne Stimmrecht. Jede Stamm-Stückaktie gewährt eine Stimme.Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 16.840Stamm-Stückaktien als eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu, auchnicht das Stimmrecht. 199 Stück-Stammaktien sind gemäß § 67 iVm § 262 Abs. 29AktG für kraftlos erklärt. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien beträgtdemzufolge im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 32.290.261 Stück.2. EinlassDer Einlass zur Hauptversammlung beginnt um 08:30 Uhr, MEZ, Wiener Zeit. Wirersuchen die Aktionäre bzw. ihre Vertreter, in ihre Zeitplanung die zuerwartenden zahlreichen Teilnehmer einzukalkulieren.Linz, im Jänner 2020Der VorstandRückfragehinweis:Oberbank AGMag. Andreas Pachinger0043 / 732 / 7802 - 37466andreas.pachinger@oberbank.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Oberbank AGUntere Donaulände 28A-4020 LinzTelefon: +43(0)732/78 02-0FAX: +43(0)732/78 58 10Email: sek@oberbank.atWWW: www.oberbank.atISIN: AT0000625108, AT0000625132Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72010/4488281OTS: Oberbank AGOriginal-Content von: Oberbank AG, übermittelt durch news aktuell