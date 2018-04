EANS-Hauptversammlung: OMV Aktiengesellschaft / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------12.04.2018OMV Aktiengesellschaft WienFirmenbuch-Nr.: 93363zISIN: AT0000743059Einberufungzu der am Dienstag, 22. Mai 2018, um 14:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien), im CongressCenter Messe Wien, Reed Messe Wien GmbH, Messeplatz 1, 1020 Wien, Österreich(U2-Station Messe-Prater) stattfindendenordentlichen Hauptversammlungder OMV Aktiengesellschaft.Die Versammlung wird im Internet unter www.omv.com > Investor Relations >Corporate Governance & Organisation > Hauptversammlung > HV 2018 öffentlichübertragen. Die Übertragung endet nach dem Bericht des Vorstands über dasGeschäftsjahr 2017. Die Aufzeichnung kann auch nach der Versammlung abgerufenwerden.Tagesordnung1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2017 samt Lagebericht, des(konsolidierten) Corporate Governance Berichts, des (konsolidierten) Berichtsüber Zahlungen an staatliche Stellen, des konsolidierten nichtfinanziellenBerichts, des Konzernabschlusses 2017 samt Konzernlagebericht, des Vorschlagsfür die Gewinnverwendung sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für dasGeschäftsjahr 2017.2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2017ausgewiesenen Bilanzgewinns.3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 2017.4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 2017.5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 2017.6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für dasGeschäftsjahr 2018.7. Beschlussfassungen über (i) den Long Term Incentive Plan 2018 und (ii) dasEquity Deferral 2018.8. Wahlen in den Aufsichtsrat.Unterlagen zur HauptversammlungZur Vorbereitung auf die Hauptversammlung stehen unseren Aktionären spätestensab 1. Mai 2018 folgende Unterlagen zur Verfügung:-die in Tagesordnungspunkt 1 angeführten Unterlagen;-die gemeinsamen Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu denTagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5 und 7;-die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 6 und 8;sowie-die Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz (AktG) zu Tagesordnungspunkt 8.Die angeführten Unterlagen, der vollständige Text dieser Einberufung sowieFormulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht und alle weiterenVeröffentlichungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser Hauptversammlungsind für Sie spätestens ab 1. Mai 2018 auf der im Firmenbuch eingetragenenWebsite der Gesellschaft unter www.omv.com > Investor Relations > CorporateGovernance & Organisation > Hauptversammlung > HV 2018 frei verfügbar.Der Jahres- und der Konzernabschluss werden, jeweils inklusive Anhang, am 24.Mai 2018 im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht.Teilnahme von Aktionären an der HauptversammlungDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlunggeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Aktienbesitz am Nachweisstichtag;das ist Samstag, der 12. Mai 2018, 24:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien).Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer amNachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.Der Nachweis des Aktienbesitzes zum Nachweisstichtag erfolgt durch eineBestätigung des Kreditinstituts, bei dem der Aktionär sein Depot unterhält(Depotbestätigung), vorausgesetzt es handelt sich dabei um ein Kreditinstitutmit Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR oder in einem Vollmitgliedstaat derOECD. Aktionäre, deren Depotführer diese Voraussetzung nicht erfüllt, werdengebeten, sich mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen.Die Depotbestätigung muss nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 10a AktG) indeutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein und folgende Angabenenthalten:1. Angaben über das ausstellende Kreditinstitut: Name (Firma) und Anschrift odereinen im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Code;2. Angaben über den Aktionär: Name (Firma) und Anschrift, Geburtsdatum beinatürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer beijuristischen Personen;3. Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung des Depots;4. Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien und ihre Bezeichnung oder ISIN;5. Ausdrückliche Angabe, dass sich die Bestätigung auf den Depotbestand am 12.Mai 2018 um 24:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) bezieht.Kraftlos erklärte AktienAktionäre, deren Aktien am 21. März 2011 für kraftlos erklärt wurden (sieheVeröffentlichung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" am 22. März 2011 und auf derWebsite der Gesellschaft unter www.omv.com > Investor Relations > OMV Aktie >Aufforderung zur Einreichung von Aktienurkunden), können ihre Stimmrechte undübrigen Aktionärsrechte in der Hauptversammlung nur dann ausüben, wenn sierechtzeitig vor dem Nachweisstichtag (12. Mai 2018) ihre (kraftlosen)Aktienurkunden bei der UniCredit Bank Austria AG eingereicht haben und eineGutschrift auf ihrem Wertpapierdepot erfolgt ist.Übermittlung von DepotbestätigungenDepotbestätigungen müssen spätestens am 16. Mai 2018, um 24:00 Uhr MESZ(Ortszeit Wien) ausschließlich auf einem der folgenden Wege bei der Gesellschafteinlangen:- per Post, Kurierdienst oder persönlich:OMV Aktiengesellschaft, z.H. Dr. Lena Winkler, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien,Österreich;- per E-Mail: anmeldung.omv@hauptversammlung.at, wobei die Depotbestätigung inTextform, beispielsweise als PDF oder TIF, dem E-Mail anzuschließen ist;- per Telefax: +43 1 8900 500 56;- per SWIFT: GIBAATWGGMS - Message Type MT598 oder MT599; bitte unbedingt ISINAT0000743059 im Text angeben.Die Übermittlung der Depotbestätigung an die Gesellschaft dient zugleich alsAnmeldung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung. DieKreditinstitute werden ersucht, Depotbestätigungen nach Möglichkeit gesammelt(in Listenform) zu übermitteln.Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durchÜbermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können daher überihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einerDepotbestätigung weiterhin frei verfügen.Vertretung von Aktionären in der HauptversammlungJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hatdas Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen.Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hatdieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt.Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen. Der Aktionär ist inder Anzahl der Personen, die er zu Vertretern bestellt, und in deren Auswahlnicht beschränkt, jedoch darf die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied desVorstands oder des Aufsichtsrats das Stimmrecht als Vertreter nur ausüben,soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnenTagesordnungspunkten erteilt hat.Ein Aktionär kann seinem depotführenden Kreditinstitut - nach Absprache mitdiesem - Vollmacht erteilen. In diesem Fall genügt es, wenn das Kreditinstitutzusätzlich zur Depotbestätigung auf einem der dafür zugelassenen Wege (sieheoben) gegenüber der Gesellschaft die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmachterteilt wurde; die Vollmacht selbst muss in diesem Fall nicht an dieGesellschaft übermittelt werden.Eine erteilte Vollmacht kann vom Aktionär widerrufen werden. Der Widerruf wirderst wirksam, wenn er der Gesellschaft zugeht.Erklärungen über die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten müssenausschließlich auf einem der folgenden Wege bis spätestens 21. Mai 2018, 16:00Uhr MESZ (Ortszeit Wien) in Textform bei der Gesellschaft einlangen:- per Post, Kurierdienst oder persönlich:OMV Aktiengesellschaft, z.H. Dr. Lena Winkler, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien,Österreich;- per E-Mail: anmeldung.omv@hauptversammlung.at, wobei die Vollmacht inTextform, beispielsweise als PDF oder TIF, dem E-Mail anzuschließen ist;- per Telefax: +43 1 8900 500 56;- per SWIFT: GIBAATWGGMS - Message Type MT598 oder MT599; bitte unbedingt ISINAT0000743059 im Text angeben.Am Tag der Hauptversammlung ist die Übermittlung ausschließlich durch Vorlagebei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort zulässig.Als Service bieten wir unseren Aktionären an, ihr Stimmrecht durch einenunabhängigen, von der Gesellschaft benannten Vertreter - den Interessenverbandfür Anleger (IVA), Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, Österreich, Tel.: +43 1 87 63343 / 30 - ausüben zu lassen. Für den Interessenverband für Anleger wird HerrDr. Michael Knap (michael.knap@iva.or.at, Tel.: +43 664 213 87 40) bei derHauptversammlung diese Aktionäre vertreten. Die Kosten für dieStimmrechtsvertretung werden von der OMV Aktiengesellschaft getragen. Sämtlicheübrige Kosten, insbesondere die eigenen Bankspesen für die Depotbestätigung oderPortokosten, hat der Aktionär zu tragen.Der Aktionär hat bei seiner Depotbank eine Depotbestätigung zu beantragen. Aufdieser Depotbestätigung oder mit dem eigens auf der Website der Gesellschaftunter www.omv.com > Investor Relations > Corporate Governance & Organisation >Hauptversammlung > HV 2018 bereitgestellten Formular ist Herr Dr. Michael Knapin Textform zur Vertretung zu bevollmächtigen. Die Depotbestätigung samtVollmacht ist dann vom Aktionär an Herrn Dr. Michael Knap, c/o IVA,Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, Österreich, oder per E-Mail anmichael.knap@iva.or.at zu senden. Da die Depotbestätigung samt Vollmachtrechtzeitig vor der Hauptversammlung beim IVA einlangen muss, ersuchen wir dieDauer der Übermittlung zu berücksichtigen. Der Aktionär hat Herrn Dr. KnapWeisungen zu erteilen, wie dieser (oder allenfalls ein von Herrn Dr. Knapbevollmächtigter Subvertreter) das Stimmrecht auszuüben hat.Herr Dr. Michael Knap übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage dervom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne ausdrückliche Weisungen ist dieVollmacht ungültig. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmungstattfinden, gilt eine dazu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnenUnterpunkt. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zuWortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsseoder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.Die zur Abstimmung gelangenden Anträge werden von der Gesellschaft auf derWebsite unter www.omv.com > Investor Relations > Corporate Governance &Organisation > Hauptversammlung > HV 2018 veröffentlicht.Für die Hauptversammlung wurde eine E-Mail-Adresse eingerichtet, um Aktionärennoch kurzfristig die Möglichkeit zu geben, auch noch während derHauptversammlung Weisungen zu erteilen oder diese abzuändern. Diese E-Mail-Adresse lautet: omv@hauptversammlung.at.Wir empfehlen, für die Erteilung oder den Widerruf einer Vollmacht die Formularezu verwenden, die im Internet unter www.omv.com > Investor Relations > CorporateGovernance & Organisation > Hauptversammlung > HV 2018 zur Verfügung stehen.Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit der HauptversammlungAktionäre, die zusammen seit mindestens drei Monaten Anteile in Höhe vonmindestens 5 % des Grundkapitals halten, können bis spätestens 1. Mai 2018schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung derHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Für jeden solchenTagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung vorgelegt werden.Aktionäre, die zusammen mindestens 1 % des Grundkapitals halten, können bisspätestens 9. Mai 2018 zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschlägezur Beschlussfassung übermitteln, wobei eine Begründung anzuschließen ist, undverlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffendenAktionäre und der Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglichgemacht werden. Für Wahlen in den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 8) istFolgendes zu beachten: Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedstritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Persongemäß § 87 Abs 2 AktG. Diese müssen der Gesellschaft ebenfalls bis spätestens 9.Mai 2018 zugehen und von der Gesellschaft bis spätestens 14. Mai 2018 auf der imFirmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, widrigenfalls die betreffende Person nicht in die Abstimmung einbezogenwerden darf. Bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern hat die Hauptversammlungdie Kriterien des § 87 Abs 2a AktG, insbesondere die fachliche und persönlicheQualifikation der Mitglieder, die fachlich ausgewogene Zusammensetzung desAufsichtsrats, Aspekte der Diversität und der Internationalität sowie dieberufliche Zuverlässigkeit, zu beachten.Für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern wird weiters bekanntgemacht, dass § 86 Abs 7 AktG auf die Gesellschaft anwendbar ist. Gemäß § 86 Abs9 AktG wurde von der Mehrheit der Kapitalvertreter mehr als sechs Wochen vor derHauptversammlung Widerspruch gegen die Gesamterfüllung erhoben und derMindestanteil von 30 % ist daher von den Kapital- und Arbeitnehmervertretern imAufsichtsrat getrennt zu erfüllen. Derzeit setzt sich der Aufsichtsrat derGesellschaft aus fünfzehn Mitgliedern zusammen (zehn Kapitalvertreter und fünfArbeitnehmervertreter). Bei unveränderter Anzahl der Aufsichtsratsmitgliedermüssen daher im Aufsichtsrat der Gesellschaft mindestens drei Sitze derKapitalvertreter und zwei Sitze der Arbeitnehmervertreter jeweils von Frauen undMännern besetzt sein, um den Mindestanteil zu erfüllen.Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt derTagesordnung Anträge zu stellen. Voraussetzung hierfür ist der Nachweis derTeilnahmeberechtigung. Ein Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedssetzt zwingend die fristgerechte Übermittlung eines Wahlvorschlags in Textformgemäß § 110 AktG samt einer Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG (siehe oben) voraus.Weitergehende Informationen über diese Rechte, insbesondere wie Anträge an dieGesellschaft übermittelt werden können und wie der Nachweis des jeweilserforderlichen Aktienbesitzes zu erbringen ist, sind ab sofort im Internet unterwww.omv.com > Investor Relations > Corporate Governance & Organisation >Hauptversammlung > HV 2018 zugänglich.Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen derGesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und auf die Lage des Konzernssowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft hat denGrundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. DieAuskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischerBeurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmeneinen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder die Erteilung der Auskunft strafbarwäre.Gesamtzahl der Aktien und der StimmrechteIm Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital derGesellschaft in 327.272.727 Stückaktien zerlegt. Jede Aktie gewährt eine Stimme.Aktien, die im Besitz der Gesellschaft sind, sind nicht stimmberechtigt. Dahersind aktuell 326.730.576 Stimmrechte ausübbar.Eine von der Hauptversammlung beschlossene Dividende wird gemäß § 27 Abs 6 derSatzung der OMV Aktiengesellschaft 30 Tage nach Beschlussfassung durch dieHauptversammlung fällig, falls diese nichts anderes beschließt. Einediesbezügliche Dividendenbekanntmachung wird am 24. Mai 2018 erfolgen. Aktionärekönnen ihre Dividendenrechte über ihre Depotbank ausüben, die die Dividende überdie Zahlstellen dem jeweiligen Konto gutbuchen wird.Zutritt zur HauptversammlungDie Aktionäre bzw. ihre Vertreter werden darauf hingewiesen, dass zurÜberprüfung der Identität am Eingang zur Hauptversammlung ein amtlicherLichtbildausweis (Führerschein, Reisepass, Personalausweis) vorzulegen ist. Wirersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen Teilnehmersowie die üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen. Einlass zurBehebung der Stimmkarten ist ab 12:30 Uhr MESZ (Ortszeit Wien).Die Hauptversammlung ist das wesentlichste Organ einer Aktiengesellschaft, weiles das Forum für die Eigentümer der Gesellschaft - die Aktionäre - ist. Wien, im April 2018Der VorstandRückfragehinweis:OMV AktiengesellschaftAndreas Rinofner, Public RelationsTel.: +43 (1) 40 440-21472; e-mail: public.relations@omv.comFlorian Greger, Investor RelationsTel.: +43 (1) 40 440-22421; e-mail: investor.relations@omv.com