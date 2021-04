EANS-Hauptversammlung: OMV Aktiengesellschaft / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------28.04.2021OMV AktiengesellschaftWienFirmenbuch-Nr.: 93363zISIN: AT0000743059Einberufungzu der am Mittwoch, 2. Juni 2021, um 14:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien), im CongressCenter Messe Wien, Reed Messe Wien GmbH, Messeplatz 1, 1020 Wien, Österreich(U2-Station Messe-Prater) stattfindendenordentlichen Hauptversammlungder OMV Aktiengesellschaft.Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der AktionäreAngesichts der globalen COVID-19 Pandemie hat der Vorstand zum Schutz derAktionäre und der sonstigen Teilnehmer unserer Hauptversammlung beschlossen, diediesjährige ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäreabzuhalten. Die Durchführung der Hauptversammlung in virtueller Form istangesichts der derzeitigen Umstände und nach sorgfältiger Beurteilung durch denVorstand zum Wohl und im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäreerforderlich.Die ordentliche Hauptversammlung am 2. Juni 2021 wird daher im Sinne desGesellschaftsrechtlichen COVID-19-Gesetzes ("COVID-19-GesG") in der geltendenFassung und der darauf basierenden Verordnung der Bundesministerin für Justiz(Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung; "COVID-19-GesV") in der geltendenFassung als "virtuelle Hauptversammlung" durchgeführt.Die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung nachMaßgabe der COVID-19-GesV führt zu Modifikationen im sonst gewohnten Ablauf derVersammlung und in der Ausübung der Rechte der Aktionäre. Dies hat insbesonderezur Folge, dass Aktionäre nicht physisch an der Versammlung teilnehmen können,sondern die Möglichkeit haben werden, die Hauptversammlung über das Internetoptisch und akustisch in Echtzeit mitzuverfolgen.Die Stimmabgabe sowie die Ausübung des Antragsrechts und des Rechts, Widerspruchzu erheben, können im Einklang mit § 3 Abs 4 COVID-19-GesV ausschließlich durchVollmachtserteilung und Weisung an einen der von der Gesellschaftvorgeschlagenen unabhängigen besonderen Stimmrechtsvertreter erfolgen.Das Auskunftsrecht kann durch jeden Aktionär während der virtuellenHauptversammlung selbst ausgeübt werden. Fragen sind ausschließlich im Wege derelektronischen Kommunikation in Textform an folgende E-Mail-Adresse zu senden:fragen.omv@hauptversammlung.at.Die Hauptversammlung wird gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV iVm § 102 Abs 4Aktiengesetz ("AktG") vollständig in Echtzeit im Internet übertragen. Dies istdatenschutzrechtlich zulässig im Hinblick auf die gesetzliche Grundlage von § 3Abs 4 COVID-19-GesV und § 102 Abs 4 AktG.Unsere Aktionäre können die Hauptversammlung am 2. Juni 2021 ab ca. 14:00 Uhrunter Verwendung entsprechender technischer Hilfsmittel im Internet über einenLink, der unter www.omv.com > Über uns > Corporate Governance > Hauptversammlung> Hauptversammlung 2021 abrufbar sein wird, in Echtzeit verfolgen. EineAnmeldung oder ein Login ist für die Verfolgung der Hauptversammlung im Internetnicht erforderlich.Durch die Übertragung der Hauptversammlung in Echtzeit haben unsere Aktionäredie Möglichkeit, an der Versammlung von jedem Ort aus durch eine akustische undoptische Einwegverbindung in Echtzeit teilzunehmen, dem gesamten Verlauf derHauptversammlung (einschließlich des Berichts des Vorstands, der Generaldebattebzw. Beantwortung der Fragen der Aktionäre sowie der Beschlussfassung) zu folgenund auf Entwicklungen in der Hauptversammlung zu reagieren. Die Live-Übertragungder Hauptversammlung im Internet ist keine Zweiweg-Verbindung und ermöglichtauch keine Fernteilnahme iSd § 102 Abs 3 Z 2 AktG und keine Fernabstimmung iSd §102 Abs 3 Z 3 AktG iVm § 126 AktG.Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft für den Einsatz vontechnischen Kommunikationsmitteln nur insoweit verantwortlich ist, als dieseihrer Sphäre zuzurechnen sind.Im Übrigen wird auf die "Information über die organisatorischen und technischenVoraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 3Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV", die ab spätestens 12. Mai 2021 unterwww.omv.com > Über uns > Corporate Governance > Hauptversammlung >Hauptversammlung 2021 bereitgestellt ist, hingewiesen. Wir bitten die Aktionäreum besondere Beachtung dieser Information und der darin beschriebenenTeilnahmevoraussetzungen und -bedingungen.Tagesordnung1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2020 samt Lagebericht, des(konsolidierten) Corporate Governance-Berichts, des (konsolidierten)Berichts über Zahlungen an staatliche Stellen, des konsolidiertennichtfinanziellen Berichts, des Konzernabschlusses 2020 samtKonzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des vomAufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2020.2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2020ausgewiesenen Bilanzgewinns.3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 2020.4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 2020.5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsratsfür das Geschäftsjahr 2020.6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für dasGeschäftsjahr 2021.7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für den Vorstand und denAufsichtsrat.8. Beschlussfassungen über den Long Term Incentive Plan und das EquityDeferral.9. Wahlen in den Aufsichtsrat.10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung desAufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft zur Ausgabe an Arbeitnehmer,leitende Angestellte und/oder Mitglieder des Vorstands/der Geschäftsführungder Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens,einschließlich zur Bedienung von Aktienübertragungsprogrammen, insbesonderevon Long-Term-Incentive-Plänen einschließlich Equity Deferrals odersonstigen Beteiligungsprogrammen, unter Ausschluss der allgemeinenKaufmöglichkeit der Aktionäre, zu veräußern oder zu verwenden.Unterlagen zur HauptversammlungZur Vorbereitung auf die Hauptversammlung stehen unseren Aktionären spätestensab 12. Mai 2021 folgende Unterlagen zur Verfügung:* Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für dieTeilnahme an der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4COVID-19-GesV;* die in Tagesordnungspunkt 1 angeführten Unterlagen;* die gemeinsamen Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu denTagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5, 7, 8 und 10;* die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 6 und 9;* der Vergütungsbericht für den Vorstand und den Aufsichtsrat;* die Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 9; sowie* der Bericht gemäß § 65 Abs 1b iVm §§ 170 Abs 2 und 153 Abs 4 AktG für dieBeschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 10.Die angeführten Unterlagen, der vollständige Text dieser Einberufung sowieFormulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht an einen derbesonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV, ein Frageformularund alle weiteren Veröffentlichungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieserHauptversammlung sind für Sie spätestens ab 12. Mai 2021 auf der im Firmenbucheingetragenen Website der Gesellschaft unter www.omv.com > Über uns > CorporateGovernance > Hauptversammlung > Hauptversammlung 2021 frei verfügbar.Der Jahres- und der Konzernabschluss werden, jeweils inklusive Anhang, am 4.Juni 2021 im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht.Teilnahme von Aktionären an der HauptversammlungDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der virtuellenHauptversammlung nach Maßgabe der COVID-19-GesV geltend gemacht werden können,richtet sich nach dem Aktienbesitz am Nachweisstichtag; das ist Sonntag, der 23.Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien).Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe der COVID-19-GesVist nur berechtigt, wer am Nachweisstichtag Aktionär ist und dies derGesellschaft nachweist.Der Nachweis des Aktienbesitzes zum Nachweisstichtag erfolgt durch eineBestätigung des Kreditinstituts, bei dem der Aktionär sein Depot unterhält(Depotbestätigung), vorausgesetzt es handelt sich dabei um ein Kreditinstitutmit Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR oder in einem Vollmitgliedstaat derOECD. Aktionäre, deren Depotführer diese Voraussetzung nicht erfüllt, werdengebeten, sich mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen.Die Depotbestätigung muss nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 10a AktG) indeutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein und folgende Angabenenthalten:1. Angaben über das ausstellende Kreditinstitut: Name (Firma) und Anschriftoder einen im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Code;2. Angaben über den Aktionär: Name (Firma) und Anschrift, Geburtsdatum beinatürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer beijuristischen Personen;3. Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung des Depots;4. Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien und ihre Bezeichnung oder ISIN;5. Ausdrückliche Angabe, dass sich die Bestätigung auf den Depotbestand am 23.Mai 2021, um 24:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) bezieht.Kraftlos erklärte AktienAktionäre, deren Aktien am 21. März 2011 für kraftlos erklärt wurden (sieheVeröffentlichung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" am 22. März 2011 und auf derWebsite der Gesellschaft unter www.omv.com > Investoren > OMV Aktie >Verpflichtende Veröffentlichungen > Aufforderung zur Einreichung vonAktienurkunden), können ihre Stimmrechte und übrigen Aktionärsrechte in derHauptversammlung nur dann ausüben, wenn sie rechtzeitig vor dem Nachweisstichtag(23. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien)) ihre (kraftlosen) Aktienurkundenbei der UniCredit Bank Austria AG eingereicht haben und eine Gutschrift aufihrem Wertpapierdepot erfolgt ist.Übermittlung von DepotbestätigungenDepotbestätigungen müssen spätestens am 28. Mai 2021, um 24:00 Uhr MESZ(Ortszeit Wien) ausschließlich auf einem der folgenden Wege bei der Gesellschafteinlangen:* per Post, Kurierdienst oder persönlich:OMV Aktiengesellschaft, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, 8242 St. Lorenzen/Wechsel, Köppel 60, Österreich;* per E-Mail: anmeldung.omv@hauptversammlung.at, wobei die Depotbestätigung inTextform, beispielsweise als PDF oder TIF, dem E-Mail anzuschließen ist;* per Telefax: +43 1 8900 500 56;* per SWIFT: GIBAATWGGMS - Message Type MT598 oder MT599; bitte unbedingt ISINAT0000743059 im Text angeben.Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft alsAktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.Die Kreditinstitute werden ersucht, Depotbestätigungen nach Möglichkeitgesammelt (in Listenform) zu übermitteln.Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durchÜbermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können daher überihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einerDepotbestätigung weiterhin frei verfügen.Vertretung von Aktionären in der Hauptversammlung durch besondereStimmrechtsvertreterIm Einklang mit § 3 Abs 4 COVID-19-GesV kann das Recht zur Stellung vonBeschlussanträgen, zur Stimmabgabe sowie zur Erhebung eines Widerspruchs in dervirtuellen Hauptversammlung ausschließlich durch einen der nachstehendenbesonderen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.Jedem Aktionär, der zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung berechtigtist und dies der Gesellschaft gemäß den Vorgaben in der Einberufung derHauptversammlung nachgewiesen hat, kommt das Recht zu, einen der folgendenbesonderen Stimmrechtsvertreter zu bestellen:* Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, LL.M.c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH1010 Wien, Karlsplatz 3/1oberhammer.omv@hauptversammlung.at* Dipl.-Volksw., Dipl.-Jur. Florian Beckermann, LL.M.c/o Interessenverband für Anleger, IVA1130 Wien, Feldmühlgasse 22beckermann.omv@hauptversammlung.at* Rechtsanwalt Mag. Christoph Moserc/o Schönherr Rechtsanwälte GmbH1010 Wien, Schottenring 19moser.omv@hauptversammlung.at [moser.omv@hauptversammlung.at]* Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M.c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH1220 Wien, ARES-Tower, Donau-City-Straße 11nauer.omv@hauptversammlung.at [nauer.omv@hauptversammlung.at]Jeder Aktionär kann zwischen den oben genannten Personen als besonderenStimmrechtsvertreter frei wählen und diesem Vollmacht erteilen. Die Kostendieser besonderen Stimmrechtsvertreter trägt die Gesellschaft. Sämtliche übrigeKosten, insbesondere die eigenen Bankspesen für die Depotbestätigung oderPortokosten, hat der Aktionär zu tragen.Für die Bevollmächtigung eines besonderen Stimmrechtsvertreters bzw. denWiderruf der Bevollmächtigung empfehlen wir unseren Aktionären, stets das abspätestens 12. Mai 2021 unter www.omv.com > Über uns > Corporate Governance >Hauptversammlung > Hauptversammlung 2021 bereitgestellte Vollmachtsformular bzw.Widerrufsformular zu verwenden. Für eine direkte Kontaktaufnahme sind diebesonderen Stimmrechtsvertreter unter den oben genannten Kontaktdatenerreichbar, wobei diese im Falle spezifischer Instruktionen rechtzeitig erfolgensollte.Für die Prüfung ihrer Identität ersuchen wir unsere Aktionäre, in demVollmachtsformular in dem dafür vorgesehenen Feld jene E-Mail-Adresse anzugeben,die auch für den Versand von Instruktionen an den besonderenStimmrechtsvertreter (Weisungen, Anträge oder Widersprüche) oder für Fragen undRedebeiträge an die Gesellschaft verwendet wird. Zudem sollten die in derDepotbestätigung genannten Inhaberdaten mit den Daten auf der Vollmachtübereinstimmen (andernfalls wird die Vollmacht unter Umständen nicht als gültiganerkannt).Bei Bevollmächtigung einer anderen Person (als eines der zuvor genanntenbesonderen Stimmrechtsvertreters) ist zu beachten, dass durch eine wirksameVollmachtskette (Subvollmacht) sichergestellt sein muss, dass für die Ausübungdes Stimmrechts, des Antragsrechts und des Widerspruchsrechts einer derbesonderen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird. Die Bevollmächtigung eineranderen Person für die Ausübung dieser Rechte in der virtuellen Hauptversammlungist nicht möglich.Ein Aktionär kann seinem depotführenden Kreditinstitut - nach Absprache mitdiesem - Vollmacht erteilen. In diesem Fall genügt es, wenn das Kreditinstitutzusätzlich zur Depotbestätigung auf einem der dafür zugelassenen Wege (sieheoben unter Übermittlung von Depotbestätigungen) gegenüber der Gesellschaft dieErklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde; die Vollmacht selbst muss indiesem Fall nicht an die Gesellschaft übermittelt werden. Das depotführendeKreditinstitut hat sich für die Stellung von Beschlussanträgen, die Stimmabgabeund die Erhebung eines Widerspruchs in der Hauptversammlung ebenso eines von derGesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreters zu bedienen.Übermittlung der Vollmacht an die GesellschaftAusgefüllte und unterschriebene Erklärungen über die Erteilung und den Widerrufvon Vollmachten können ausschließlich auf einem der folgenden Wege bis tunlichst1. Juni 2021, 16:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) in Textform bei der Gesellschafteinlangen:* per Post, Kurierdienst oder persönlich:OMV Aktiengesellschaft, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, 8242 St. Lorenzen/Wechsel, Köppel 60, Österreich;* per E-Mail:für RA Oberhammer: oberhammer.omv@hauptversammlung.atfür RA Moser: moser.omv@hauptversammlung.at [moser.omv@hauptversammlung.at]für Herrn Beckermann: beckermann.omv@hauptversammlung.at[beckermann.omv@hauptversammlung.at]für RA Nauer: nauer.omv@hauptversammlung.at [nauer.omv@hauptversammlung.at]wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF oder TIF, dem E-Mailanzuschließen ist;Vollmachten, die an andere Personen als die genannten besonderenStimmrechtsvertreter erteilt werden, richten Sie in der beschriebenen Form bittean anmeldung.omv@hauptversammlung.at [anmeldung.omv@hauptversammlung.at];* per Telefax: +43 1 8900 500 56;* per SWIFT: GIBAATWGGMS - Message Type MT598 oder MT599; bitte unbedingt ISINAT0000743059 im Text angeben.Durch diese Art der Übermittlung hat der von Ihnen gewählte besondereStimmrechtsvertreter unmittelbar Zugriff auf die Vollmacht.Eine erteilte Vollmacht kann vom Aktionär widerrufen werden. Der Widerruf wirderst wirksam, wenn er der Gesellschaft zugeht.Eine Übermittlung der Vollmacht durch persönliche Vorlage am Versammlungsort istnicht zulässig.Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110, 118 und 119 AktGAktionäre, die einzeln oder zusammen seit mindestens drei Monaten Anteile inHöhe von mindestens 5 % des Grundkapitals halten, können bis spätestens 12. Mai2021 (einlangend) schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf dieTagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Für jedensolchen Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung vorgelegtwerden.Aktionäre, die einzeln oder zusammen mindestens 1 % des Grundkapitals halten,können bis spätestens 21. Mai 2021 zu jedem Punkt der Tagesordnung in TextformVorschläge zur Beschlussfassung übermitteln, wobei eine Begründung anzuschließenist, und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen derbetreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligenStellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbucheingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden.Für Wahlen in den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 9) ist Folgendes zu beachten:Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelleder Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.Diese Erklärungen müssen der Gesellschaft ebenfalls bis spätestens 21. Mai 2021zugehen. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen von derGesellschaft samt den genannten Erklärungen bis spätestens 26. Mai 2021 auf derim Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, widrigenfalls die betreffende Person nicht in die Abstimmung einbezogenwerden darf. Bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern hat die Hauptversammlungdie Kriterien des § 87 Abs 2a AktG, insbesondere die fachliche und persönlicheQualifikation der Mitglieder, die fachlich ausgewogene Zusammensetzung desAufsichtsrats, Aspekte der Diversität und der Internationalität sowie dieberufliche Zuverlässigkeit, zu beachten.Für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern wird weiters bekanntgemacht, dass § 86 Abs 7 AktG auf die Gesellschaft anwendbar ist. Gemäß § 86 Abs9 AktG wurde von der Mehrheit der Kapitalvertreter mehr als sechs Wochen vor derHauptversammlung Widerspruch gegen die Gesamterfüllung erhoben. DerMindestanteil von 30 % Frauen und 30% Männer ist daher von den Kapital- undArbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat getrennt zu erfüllen. Derzeit setzt sichder Aufsichtsrat der Gesellschaft aus fünfzehn Mitgliedern zusammen (zehnKapitalvertreter und fünf Arbeitnehmervertreter). Bei unveränderter Anzahl derAufsichtsratsmitglieder müssen daher im Aufsichtsrat der Gesellschaft mindestensdrei Sitze der Kapitalvertreter jeweils von Frauen und Männern besetzt sein, umden Mindestanteil zu erfüllen.Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt derTagesordnung über seinen bevollmächtigten besonderen StimmrechtsvertreterAnträge zu stellen. Voraussetzung hierfür ist der Nachweis derTeilnahmeberechtigung des Aktionärs sowie die Erteilung einer entsprechendenVollmacht an einen besonderen Stimmrechtsvertreter. Ein Aktionärsantrag auf Wahleines Aufsichtsratsmitglieds setzt zwingend die fristgerechte Übermittlung einesWahlvorschlags in Textform gemäß § 110 AktG samt einer Erklärung gemäß § 87 Abs2 AktG (siehe oben) voraus.Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen derGesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und auf die Lage des Konzernssowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft hat denGrundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. DieAuskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischerBeurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmeneinen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder die Erteilung der Auskunft strafbarwäre oder soweit sie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite derGesellschaft in Form von Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vorBeginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich war.Zur Ausübung des Auskunftsrechts in der Hauptversammlung gemäß § 118 AktG sinddie Aktionäre auch bei der virtuellen Hauptversammlung selbst berechtigt.Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre, insbesondere wieBeschlussanträge übermittelt werden können und wie der Nachweis des jeweilserforderlichen Aktienbesitzes zu erbringen ist, finden Sie im Dokument "Rechteder Aktionäre 2021", das ab sofort auf der im Firmenbuch eingetragenen Websiteder Gesellschaft unter www.omv.com > Über uns > Corporate Governance >Hauptversammlung > Hauptversammlung 2021 verfügbar ist.Zusätzlich finden Sie weitergehende Informationen im Zusammenhang mit derAbhaltung der diesjährigen Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung,insbesondere zur Ausübung des Stimmrechts, des Antrags- und Widerspruchsrechtssowie zur Übermittlung von Fragen im Dokument "Information über dieorganisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an dervirtuellen Hauptversammlung gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV", das abspätestens 12. Mai 2021 auf der im Firmenbuch eingetragenen Website derGesellschaft unter www.omv.com > Über uns > Corporate Governance >Hauptversammlung > Hauptversammlung 2021 verfügbar ist.Gesamtzahl der Aktien und der StimmrechteZum 28. April 2021 ist das Grundkapital der Gesellschaft in 327.272.727Stückaktien zerlegt. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Aktien, die im Besitz derGesellschaft sind, sind nicht stimmberechtigt. Daher sind zum 28. April 2021326.974.881 Stimmrechte ausübbar. Die Anzahl der ausübbaren Stimmrechte wirdsich voraussichtlich bis zur Hauptversammlung aufgrund der für Anfang Mai 2021geplanten Übertragung von eigenen Aktien im Rahmen des Long Term Incentive Plans2018 und des Aktienteils des Jahresbonus 2020 ("Equity Deferral") nochverändern.Eine von der Hauptversammlung beschlossene Dividende wird gemäß § 27 Abs 6 derSatzung der OMV Aktiengesellschaft 30 Tage nach Beschlussfassung durch dieHauptversammlung fällig, falls diese nichts anderes beschließt. Einediesbezügliche Dividendenbekanntmachung wird spätestens am 4. Juni 2021erfolgen. Aktionäre können ihre Dividendenrechte über ihre Depotbank ausüben,die die Dividende über die Zahlstellen dem jeweiligen Konto gutbuchen wird.Kein physischer Zutritt zur HauptversammlungWir ersuchen um Verständnis und weisen darauf hin, dass zum Schutz derTeilnehmer unserer Hauptversammlung weder Aktionäre noch Gäste physisch an derHauptversammlung teilnehmen können.Dies ist erforderlich, damit sowohl die gebotene Reduktion an in derHauptversammlung agierenden Akteuren als auch ein geregelter Ablaufsichergestellt werden können.Information zum Datenschutz der AktionäreDer Vorstand hat zum Schutz der Aktionäre und der sonstigen Teilnehmer an derHauptversammlung der OMV Aktiengesellschaft (FN 93363 z) Trabrennstraße 6-8, A-1020 Wien ("OMV AG" oder "wir") beschlossen, das COVID-19-GesG und die COVID-19-GesV zur Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung in Anspruch zu nehmen. DieStimmabgabe, das Recht, Anträge zu stellen und das Recht, Widerspruch zu erhebenerfolgen ausschließlich durch Vollmachtserteilung und Weisung an einen der vonder Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß denBestimmungen der COVID-19-GesV.OMV AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere jene gemäߧ 10a Abs 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer desWertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung,Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des oder derBevollmächtigten sowie die E-Mail-Adresse und Unterschrift/firmenmäßigeZeichnung des Aktionärs) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen,insbesondere der europäischen Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO") sowie desösterreichischen Datenschutzgesetzes ("DSG 2018"), der einschlägigenaktienrechtlichen Bestimmungen sowie des COVID-19-GesG iVm COVID-19-GesV, um denAktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zuermöglichen.Für die Verarbeitung ist die OMV AG Verantwortliche im Sinne der DSGVO.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für dieTeilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung gemäß demAktiengesetz zwingend erforderlich oder erfolgt zur Wahrung berechtigterInteressen der OMV AG oder eines Dritten, nämlich insbesondere der Durchführungeiner ordnungsgemäßen und gesetzeskonformen (virtuellen) Hauptversammlung.Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art 6 Abs 1 lit c DSGVO sowie Art6 Abs 1 lit f DSGVO.Die OMV AG bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung externerDienstleistungsunternehmen, wie etwa Notare, Rechtsanwälte und auf dieOrganisation der Hauptversammlung spezialisierter Dienstleister. Diese erhaltenvon der OMV AG nur solche personenbezogenen Daten, die für die Durchführung derDienstleistung notwendig sind und verarbeiten diese Daten ausschließlich aufWeisung der OMV AG. Soweit rechtlich notwendig, hat OMV AG mit diesenDienstleistungsunternehmen Auftragsdatenverarbeiterverträge abgeschlossen.Nimmt ein Aktionär an der Hauptversammlung teil, können alle bei derHauptversammlung physisch anwesenden besonderen Stimmrechtsvertreter, diephysisch anwesenden Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der physischanwesende Notar und alle anderen anwesenden Personen mit einem Recht zurphysischen Teilnahme an der Hauptversammlung in das gesetzlich vorgeschriebeneTeilnahmeverzeichnis (§ 117 AktG) und dadurch auch in die darin genanntenpersonenbezogenen Daten (Wohnort, Name, Beteiligungsverhältnis) Einsicht nehmen.Die OMV AG ist zudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten(insb. das Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zumFirmenbuch einzureichen (§ 120 AktG).Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für dieZwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sindund soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern.Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus demUnternehmens- und Aktienrecht, aus dem Steuer- und Abgabenrecht sowie ausGeldwäschebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionären gegen die OMVAG oder umgekehrt von OMV AG gegen Aktionäre erhoben werden, dient dieSpeicherung personenbezogener Daten der Klärung und Durchsetzung von Ansprüchenin Einzelfällen.Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,Einschränkungs-, Widerspruchs-, und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitungpersonenbezogener Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach den Vorgabender DSGVO. Diese Rechte können die Aktionäre gegenüber der OMV AG über die E-Mail Adresse privacy@omv.com oder über folgende Kontaktdaten geltend machen:OMV AktiengesellschaftTrabrennstraße 6-81020 WienDatenschutzbeauftragter: Mag. 