EANS-Hauptversammlung: Marinomed Biotech AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

09.05.2019
Marinomed Biotech AG
Wien
FN 276819m, ISIN ATMARINOMED6
Einberufung
der 2. ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 2. ordentlichen
Hauptver­sammlung der Marinomed Biotech AG am Dienstag, dem 11. Juni 2019, um
15:00 Uhr, im Veranstaltungsraum "Wolke 19", Ares Tower, 1220 Wien, Donau-
City-Straße 11.
I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nach UGB samt Lagebericht und
Corporate-Gover­nance-Be­richt, des freiwillig aufgestellten
Jahresabschlusses nach IFRS und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts
für das Geschäftsjahr 2018
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 20183. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 20184. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DERINTERNETSEITEInsbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 21. Mai 2019 auf der imFirmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesell­schaft unter www.marinomed.comzugäng­lich:* Jahresabschluss nach UGB mit Lagebericht,* Corporate-Governance-Bericht,* Jahresabschluss nach IFRS,* Bericht des Aufsichtsrats,jeweils für das Geschäftsjahr 2018;* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5,* Formulare für die Erteilung einer Vollmacht,* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,* vollständiger Text dieser Einberufung.III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlunggeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 1. Juni2019 (Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem StichtagAk­tionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 5. Juni2019 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem der folgendenKommu­nikationswege und Adressen zugehen muss, nachzuweisen:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gem §17 Abs 2 genügen lässtPer Telefax: +43 (0)1 8900 500 - 79Per E-Mail: anmeldung.marinomed@hauptversammlung.at(Depotbestätigungen bitte im Format PDF)(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in SchriftformPer Post oder Boten:Marinomed Biotech AGc/o HV-Veranstaltungsservice GmbH8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60Per SWIFT: GIBAATWGGMS(Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN ATMARINO­MED6 im Text angeben)Die Aktionäre werden gebeten sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wendenund die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD aus­zustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwi­schen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC),* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichenPersonen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischenPersonen,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN ATMARINOMED6,* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,* Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an derHauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 1. Juni 2019 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) beziehen.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheentgegengenommen.IdentitätsnachweisDie Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden ersucht zur Identifikation beider Registrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereit zu halten.IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DA­BEI EINZUHALTENDEVERFAHRENJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist unddies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung Punkt IIInachgewiesen hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen desAktionärs an der Hauptver­sammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie derAktionär hat, den er vertritt.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einerjuristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei auchmehrere Personen bevollmächtigt wer­den können.Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während derHauptversammlung möglich.Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende Kommunikationswege undAdressen an:Per Post oder Boten:Marinomed Biotech AGc/o HV-Veranstaltungsservice GmbH8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 - 79Per E-Mail: anmeldung.marinomed@hauptversammlung.at(Vollmachten bitte im Format PDF)Die Vollmachten müssen spätestens bis 7. Juni 2019, 16:00 Uhr, MESZ, WienerZeit, bei einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tagder Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlungübergeben wer­den.Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sind aufder Internetseite der Gesellschaft unter www.marinomed.com abrufbar.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäßfür den Widerruf der Vollmacht.Unabhängiger StimmrechtsvertreterAls besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter vom Interessenverbandfür An­leger, IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als unabhängigerStimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in derHauptversammlung zur Verfügung; hierfür ist auf der Internetseite derGesellschaft unter www.marinomed.com ein speziel­les Vollmachtsformularabrufbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahmemit Herrn Dr. Wilhelm Rasinger vom IVA unter Tel. +43 (01) 8763343-30, Telefax+43 (01) 8763343 - 39 oder E-Mail wilhelm.rasinger@iva.or.at.V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seitmindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen inSchriftform per Post oder Boten spätestens am 21. Mai 2019 (24:00 Uhr, MESZ,Wiener Zeit) der Gesell­schaft ausschließlich an der Adresse Marinomed BiotechAG, z.H. Herrn Dkfm. Pascal Schmidt, 1210 Wien, Veterinärplatz 1, zugeht. Jedemso bean­tragten Ta­gesordnungs­punkt muss ein Beschlussvorschlag samtBegrün­dung beiliegen. Die Aktio­närseigen­schaft ist durch die Vorlage einerDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass diean­tragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor An­tragstel­lungInhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesell­schaftnicht älter als sie­ben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigenAn­forderun­gen an die Depotbe­stätigung wird auf die Ausführungen zurTeilnahmeberechti­gung (Punkt III) verwiesen.2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zuje­dem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBegründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit denNamen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einerallfälligen Stellung­nahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der imFirmenbuch eingetragenen Inter­netseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, wenn dieses Verlangen in Text­form spätes­tens am 29. Mai 2019 (24:00Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der Gesellschaft ent­weder per Telefax an +43 1 250774493 oder Marinomed Biotech AG, z.H. Herrn Dkfm. Pascal Schmidt, 1210 Wien,Veterinärplatz 1, oder per E-Mail: ir.marino­med@marinomed.com, wobei dasVerlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist,zugeht.3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktGJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tages­ordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die recht­lichen Beziehungen der Gesellschaft zu einemverbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in denKonzernabschluss einbezogenen Unternehmen.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre.4. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktGJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigtin der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesord­nung Anträge zu stellen.5. Informationen auf der InternetseiteWeitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,110, 118 und 119 AktG als auch Informationen über Datenschutz sind auf derInternetseite der Gesellschaft www.marinomed.com zugäng­lich.VI. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE1. Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGe­sellschaft EUR 1.469.772,-- und ist zerlegt in 1.469.772 auf Inhaber lautendeStückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechtebeträgt demzufolge zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 1.469.772Stimmrechte. Die Ge­sellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung weder unmittelbar noch mittelbar eigene Aktien.
Wien, im Mai 2019
Der Vorstand
Rückfragehinweis:
Dr. Eva Prieschl-Grassauer
Chief Scientific Officer, Marinomed
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich
T +43 (0)1 250 77 4460
E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com
http://www.marinomed.com
Roland Mayrl
Managing Partner, Metrum Communications
Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich
T +43 (0) 1 504 69 87 331
E-Mail: r.mayrl@metrum.at
http://www.metrum.at