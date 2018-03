EANS-Hauptversammlung: Lenzing AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------15.03.2018Lenzing Aktiengesellschaft ("Gesellschaft")mit dem Sitz in LenzingFN 96499 kISIN: AT 0000644505E i n l a d u n gzu der am Donnerstag, 12. April 2018, um 10.30 Uhr (MESZ) im KulturzentrumLenzing, Johann-Böhm-Straße 1, 4860 Lenzing, stattfindenden74. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre unserer GesellschaftTagesordnung:1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht und demCorporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses mit dem Konzernlageberichtjeweils zum 31.12.2017, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie desBerichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 20172. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2017ausgewiesenen Bilanzgewinnes3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 20174. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 20175. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder desAufsichtsrats für das Geschäftsjahr 20176. Wahlen in den Aufsichtsrat7. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für dasGeschäftsjahr 20188. Beschlussfassung über die durchgreifende Änderung und Neufassung der Satzungmit Ausnahme des Unternehmensgegenstands, der inhaltlich nicht geändert wird9a. Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands bis maximal30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrateseigene Aktien gem. § 65 Abs 1 Z 8 AktG in einem Volumen von bis zu 10 % desGrundkapitals zu erwerben, gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien, sowieüber die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen unter Widerruf der mitHauptversammlungsbeschluss vom 20.04.2016 zum 8. Tagesordnungspunkt erteiltenentsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien9b. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs. 1b AktGmit Zustimmung des Aufsichtsrats eine andere Art der Veräußerung als über dieBörse oder durch ein öffentliches Angebot und über einen allfälligen Ausschlussdes Wiederkaufsrechts (Bezugsrecht) der Aktionäre zu beschließen10. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen "Genehmigten Kapitals" unterWahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbarenBezugsrechts gem. § 153 Abs 6 AktG, aber auch mit der Ermächtigung des Vorstandsmit Zustimmung des Aufsichtsrats Bezugsrechte der Aktionäre gänzlich oderteilweise auszuschließen, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktiengegen Sacheinlagen, unter Aufhebung des "Genehmigten Kapitals" gemäßHauptversammlungsbeschluss vom 22.04.2015 zum 8. Tagesordnungspunkt undBeschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 411a. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung desAufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen auszugeben und über die Ermächtigungdes Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrates Bezugsrechte der Aktionäregänzlich oder teilweise auszuschließen, unter Aufhebung der entsprechendenErmächtigung des Vorstands mit Zustimmung des AufsichtsratsWandelschuldverschreibungen auszugeben gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom22.04.2015 zum 9. Tagesordnungspunkt11b. Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals derGesellschaft gem. § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger vonFinanzinstrumenten (Wandelschuldverschreibungen), unter Aufhebung des "BedingtenKapitals" gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 22.04.2015 zum 10.Tagesordnungspunkt und entsprechende Änderung der Satzung in § 4Zwtl.: Möglichkeit der Aktionäre zur Einsichtnahme in Unterlagen gemäß § 108 Abs3 und 4 AktG (§ 106 Z 4 AktG)Neben dem vollständigen Text dieser Einberufung und den Formularen für dieErteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG sind folgendeUnterlagen spätestens ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung (22. März 2018),voraussichtlich jedoch bereits ab dem 16. März 2018, auf der Internetseite derGesellschaft unter www.lenzing.com [http://www.lenzing.com] unter denMenüpunkten "Investoren" und "Hauptversammlung 2018" abrufbar.* Jahresabschluss mit Lagebericht,* Corporate-Governance-Bericht,* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,* Vorschlag für die Gewinnverwendung,* gesonderter nichtfinanzieller Bericht,* Bericht des Aufsichtsrates,jeweils für das Geschäftsjahr 2017;* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2. - 11.,* Zu Tagesordnungspunkt 6.: Lebensläufe der Kandidaten für die Wahl in denAufsichtsrat samt Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG,* Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerungrückerworbener Aktien gemäß § 65 Abs 1b iVm § 171 Abs. 1 iVm § 153 Abs. 4 AktG- zu Tagesordnungspunkt 9.,* Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss beim "Genehmigten Kapital"gem. § 170 Abs 2 iVm § 153 Abs 4 S 2 AktG - zu Tagesordnungspunkt 10.,* Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss beiWandelschuldverschreibungen gem. § 174 Abs 4 iVm § 153 Abs 4 AktG - zuTagesordnungspunkt 11.Diese Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung aufliegen. Auf Verlangenerhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieserUnterlagen zugesandt.Zwtl.: Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG (§106 Z 5 AktG)Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens fünf vomHundert des Grundkapitals erreichen, schriftlich verlangen, dass Punkte auf dieTagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedembeantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründungbeiliegen. Die Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vorAntragstellung durchgehend Inhaber der Aktien sein. Das Aktionärsverlangen mussder Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohinspätestens am 22. März 2018, zugehen. Für den Fall eines sodann beantragtenzusätzlichen Tagesordnungspunkts wird die ergänzte Tagesordnung spätestens am26. März 2018 elektronisch auf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.lenzing.com [http://www.lenzing.com] unter den Menüpunkten "Investoren" und"Hauptversammlung 2018", sowie spätestens am 29. März 2018 in derselben Weisebekannt gemacht, wie die ursprüngliche Tagesordnung (im Amtsblatt zur WienerZeitung).Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens eins vomHundert des Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt derTagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln undverlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffendenAktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahmedes Vorstands oder des Aufsichtsrates auf der im Firmenbuch eingetragenenInternetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Das Verlangen istbeachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag vor derHauptversammlung, sohin spätestens am 03. April 2018, zugeht. Bei einemVorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle derBegründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG. Fürden Fall eines sodann übermittelten Vorschlags zur Beschlussfassung wird dieserspätestens zwei Werktage nach Zugang, im äußersten Fall am 05. April 2018 aufder Internetseite der Gesellschaft unter www.lenzing.com [http://www.lenzing.com] unter den Menüpunkten "Investoren" und "Hauptversammlung 2018"veröffentlicht.Gemäß § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der HauptversammlungAuskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zursachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. DieAuskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichenBeziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, die Lage desKonzerns sowie die in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre. Die Auskunft darf auch verweigert werden, soweit sieauf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft in Form vonFrage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlungdurchgehend zugänglich war.Wir bitten die Aktionäre, Fragen, deren Beantwortung einer längerenVorbereitungszeit bedarf, zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich perPost oder Boten an die Gesellschaft zu richten.Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung der vorstehendenAktionärsrechte genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einerDepotbestätigung gemäß § 10a AktG. Soll durch die Depotbestätigung der Nachweisder gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf sie zumZeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre, insbesondere gemäß §§109, 110 und 118 AktG, finden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaftwww.lenzing.com [http://www.lenzing.com] unter den Menüpunkten "Investoren" und"Hauptversammlung 2018".Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 109 AktG samt Beilagen sind andie Gesellschaft ausschließlich per Post oder per Boten (Lenzing AG, Werkstrasse2, 4860 Lenzing) zu Handen von Mag. Waltraud Kaserer in Schriftform zuübermitteln.Beschlussvorschläge gemäß § 110 AktG samt Beilagen sowie Fragen sind an dieGesellschaft ausschließlich per Post oder per Boten (Lenzing AG, Werkstrasse 2,4860 Lenzing), per Telefax (+43 (0) 7672 918-2713) oder per E-Mail(Hauptversammlung2018@lenzing.com [Hauptversammlung2018@lenzing.com]); wobei dieUnterlagen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen sind)zu Handen von Mag. Waltraud Kaserer zu übermitteln.Zwtl.: Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an derHauptversammlung gemäß § 111 AktG (§ 106 Z 6 und 7 AktG)Gemäß § 111 Abs 1 AktG richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an derHauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen derHauptversammlung geltend zu machen sind, nach dem Anteilsbesitz am Ende deszehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin nachdem Anteilsbesitz am Montag, dem 02. April 2018, 24:00 Uhr (MESZ).Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesemNachweisstichtag Aktionär ist und dies gegenüber der Gesellschaft nachweist.Der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag erfolgt bei depotverwahrtenInhaberaktien durch Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG. DieDepotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen. Die Depotbestätigung hat mindestens die in § 10a Abs 2AktG vorgesehenen Angaben zu enthalten. Depotbestätigungen werden in deutscherund in englischer Sprache entgegengenommen.Der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag durch Depotbestätigung mussspätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 09. April 2018,ausschließlich an eine der folgenden Adressen: per Post oder per Boten: LenzingAG, c/o Computershare Operations Center, Elsenheimerstrasse 61, 80687 München,per E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur(anmeldestelle@computershare.de), per SWIFT BIC COMRGB2L (Message Type 598,unbedingt ISIN AT 0000644505 im Text angeben), vorab gerne auch per Telefax (+49(0) 89 30903 74675), und per einfachem E-Mail (anmeldestelle@computershare.de);zugegangen sein.Weitergehende Informationen über die Voraussetzungen für die Teilnahme an derHauptversammlung finden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaftwww.lenzing.com [http://www.lenzing.com] unter den Menüpunkten "Investoren" und"Hauptversammlung 2018".Zwtl.: Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters gemäß §§ 113 f AktG (§ 106 Z8 AktG)Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hatdas Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen.Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil undverfügt über dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. DieGesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsratesdarf das Stimmrecht als Bevollmächtigter nur ausüben, soweit der Aktionär eineausdrückliche Weisung über die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnenTagesordnungspunkten erteilt hat.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person erteilt werden. Die Textform istjedenfalls ausreichend. Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§10a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zurDepotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Eskönnen auch mehrere Personen bevollmächtigt werden. Für die Erteilung einerVollmacht kann das auf der Internetseite der Gesellschaft www.lenzing.com [http://www.lenzing.com] unter den Menüpunkten "Investoren" und "Hauptversammlung2018" zur Verfügung gestellte Formular, das auch die Erteilung einerbeschränkten Vollmacht ermöglicht, verwendet werden.Die Vollmacht muss spätestens am 11. April 2018 um 13.00 Uhr (MESZ)ausschließlich an eine der folgenden Adressen zugegangen sein: per Post oderBoten: Lenzing AG, c/o Computershare Operations Center, Elsenheimerstrasse 61,80687 München, per E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur(anmeldestelle@computershare.de), per SWIFT BIC COMRGB2L (Message Type 598,unbedingt ISIN AT 0000644505 im Text angeben), vorab gerne auch per Telefax (+49(0) 89 30903 74675), und per einfachem E-Mail (anmeldestelle@computershare.de);wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mailanzuschließen ist. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt werden.Am Tag der Hauptversammlung kann eine Vollmacht lediglich bei der Registrierungzur Hauptversammlung am Versammlungsort übergeben werden. Die vorstehendenVorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerrufder Vollmacht. Der Widerruf wird erst wirksam, wenn er an eine der vorstehendenAdressen bzw. der Gesellschaft zugegangen ist.Als besonderes kostenfreies Service für Aktionäre, die nicht persönlich an derHauptversammlung teilnehmen können oder wollen, steht die Möglichkeit derVertretung durch Herrn Dr. Michael Knap vom Interessenverband für Anleger, IVA,1130 Wien, Feldmühlgasse 22, zur Verfügung. Als unabhängigerStimmrechtsvertreter wird Herr Dr. Michael Knap das Stimmrecht in derHauptversammlung ausschließlich auf Grundlage und innerhalb der Grenzen der vomjeweiligen Aktionär erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunktenausüben. Ohne ausdrückliche Weisung ist die Vollmacht ungültig. Es ist nichtzwingend, dass Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, Herrn Dr.Michael Knap zum Vertreter bestellen. Für die Bevollmächtigung von Herrn Dr.Michael Knap ist auf der Internetseite der Gesellschaft www.lenzing.com [http://www.lenzing.com] unter den Menüpunkten "Investoren" und "Hauptversammlung 2018"ein spezielles Vollmachts- und Widerrufsformular (nur in deutscher Fassung)abrufbar. Die Herrn Dr. Michael Knap erteilte Vollmacht muss spätestens am 11.April 2018 um 13.00 Uhr (MESZ) ausschließlich an eine der folgenden Adressenzugegangen sein: per Post oder Boten: Lenzing AG, c/o Computershare OperationsCenter, Elsenheimerstrasse 61, 80687 München, per E-Mail mit qualifizierterelektronischer Signatur (anmeldestelle@computershare.de), per SWIFT BIC COMRGB2L(Message Type 598, unbedingt ISIN AT 0000644505 im Text angeben), vorab gerneauch per Telefax (+49 (0) 89 30903 74675), und per einfachem E-Mail(anmeldestelle@computershare.de); wobei die Vollmacht in Textform,beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist. Die Vollmacht wird von derGesellschaft aufbewahrt werden.Weitergehende Informationen zur Bevollmächtigung von Herrn Dr. Michael Knapfinden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaft www.lenzing.com [http://www.lenzing.com] unter den Menüpunkten "Investoren" und "Hauptversammlung 2018".Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit HerrnDr. Michael Knap unter Tel.: +43 (0) 664 213 8740, per Fax: +43 (0) 1 876 33 4349 oder E-Mail: michael.knap@iva.or.at [michael.knap@iva.or.at].Gesamtanzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung(§ 106 Z 9 AktG)Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft EUR 27.574.071,43 und ist eingeteilt in 26.550.000 auf Inhaberlautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt ein Stimmrecht. Die Gesellschafthält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. DieGesamtzahl der im Zeitpunkt der Einberufung teilnahme- und stimmberechtigtenAktien beträgt daher 26.550.000.Der Einlass zur Hauptversammlung beginnt am 12. April 2018 um 09.45 Uhr (MESZ).Die Aktionäre bzw. ihre Vertreter werden gebeten, zur Überprüfung der Identitätam Eingang zur Hauptversammlung einen amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein,Reisepass, Personalausweis) vorzulegen. Wir ersuchen die Aktionäre bzw. ihreVertreter, in ihre Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen Teilnehmer sowiedie nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen einzukalkulieren.Lenzing, im März 2018Der VorstandRückfragehinweis:Lenzing AGDipl.-Ök. Stephanie KniepHead of Investor RelationsTel.: +43 7672 701-4032mailto: s.kniep@lenzing.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Lenzing AGA-A-4860 LenzingTelefon: +43 7672-701-0FAX: +43 7672-96301Email: office@lenzing.comWWW: http://www.lenzing.comISIN: AT0000644505Indizes: WBI, ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Lenzing AG, übermittelt durch news aktuell