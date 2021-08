EANS-Hauptversammlung: Kapsch TrafficCom AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Weitere Suchergebnisse zu "Kapsch TrafficCom":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------05.08.2021Kapsch TrafficCom AGWienFN 223805 aISIN AT000KAPSCH9Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung derKapsch TrafficCom AG("Gesellschaft")für Mittwoch, den 8. September 2021 um 10:00 Uhr (MESZ)Konferenzzentrum im Hause der Kapsch TrafficCom AG,Am Europlatz 2,1120 Wien, ÖsterreichI. ABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG OHNEPHYSISCHE PRÄSENZ DER AKTIONÄRE1. Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz (COVID-19-GesG) undGesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung (COVID-19-GesV)Der Vorstand beschloss nach sorgfältiger Abwägung sowie zum Schutz der Aktionäreund sonstigen Teilnehmer eine virtuelle Hauptversammlung durchzuführen.Die Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG am 8. September 2021 wird aufGrundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr. 16/2020 idF BGBl. I Nr. 156/2020 und der COVID-19-GesV (BGBl. II Nr. 140/2020 idF BGBl. II Nr. 616/2020)unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch derTeilnehmer als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt.Der Vorstand bittet um Verständnis, dass Aktionäre aus Gründen desGesundheitsschutzes bei der Hauptversammlung am 8. September 2021 (mit Ausnahmeder besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV) nichtphysisch teilnehmen können. Die virtuelle Hauptversammlung findet unterphysischer Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, des Vorsitzenden undweiterer Mitglieder des Vorstands, des beurkundenden Notars und der vier von derGesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter im Konferenzzentrumim Hause der Kapsch TrafficCom AG, Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich, statt.Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung als virtuelleHauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesV führt zu Modifikationen im sonstgewohnten Ablauf der Hauptversammlung sowie in der Ausübung der Rechte derAktionäre.Die Stimmrechtsausübung, das Recht Anträge zu stellen und das Recht Widerspruchzu erheben erfolgen ausschließlich durch Vollmachtserteilung und Weisung aneinen der von der Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertretergemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV.Das Auskunftsrecht kann in der virtuellen Hauptversammlung von den Aktionärenselbst im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden, und zwar durchÜbermittlung von Fragen ausschließlich in Textform per E-Mail direkt an die E-Mail-Adresse fragen.kapsch@hauptversammlung.at der Gesellschaft, sofern dieAktionäre rechtzeitig eine Depotbestätigung im Sinne von § 10a AktG gemäß PunktIV. übermittelt und einen besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß Punkt V.bevollmächtigt haben.2. Übertragung der Hauptversammlung im InternetDie Hauptversammlung wird gemäß § 3 Abs 1, 2 und 4 COVID-19-GesV iVm § 102 Abs 4AktG vollständig akustisch und optisch in Echtzeit im Internet übertragen. Diesist datenschutzrechtlich zulässig im Hinblick auf die gesetzliche Grundlage von§ 3 Abs 1, 2 und 4 COVID-19-GesV. Somit haben alle Aktionäre die Möglichkeit,durch diese akustische und optische Einwegverbindung in Echtzeit dem Verlauf derHauptversammlung am 8. September 2021 ab ca. 10:00 Uhr MESZ zu folgen und diePräsentation des Vorstands, die Beantwortung der Fragen der Aktionäre und dasAbstimmungsverfahren zu verfolgen. Der Zugang erfolgt über www.kapsch.net/ktc/iroder www.kapsch.net/ktc/ir/Shareholders-Meeting (die "Internetseite derGesellschaft"). Eine Anmeldung oder ein Login sind zur Verfolgung derHauptversammlung nicht erforderlich.Es wird darauf hingewiesen, dass diese Liveübertragung als virtuelleHauptversammlung keine Fernteilnahme (§ 102 Abs 3 Z 2 AktG) und keineFernabstimmung (§ 102 Abs 3 Z 3 AktG und § 126 AktG) ermöglicht und dieÜbertragung im Internet keine Zweiwege-Verbindung ist. Der einzelne Aktionärkann daher nur dem Verlauf der Hauptversammlung folgen. Ebenso wird daraufhingewiesen, dass die Gesellschaft für den Einsatz von technischenKommunikationsmitteln nur insoweit verantwortlich ist, als diese ihrer Sphärezuzurechnen sind (§ 2 Abs 6 COVID-19-GesV).Im Übrigen wird auf die Information über die organisatorischen und technischenVoraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV("Teilnahmeinformation") hingewiesen. Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionärein diesem Jahr um besondere Beachtung dieser Teilnahmeinformation, in welcherauch der Ablauf der Hauptversammlung dargelegt wird.II. TAGESORDNUNG1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samtKonzernlagebericht, des konsolidierten Corporate-Governance-Berichts, deskonsolidierten nichtfinanziellen Berichts, des Vorschlags für dieGewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für dasGeschäftsjahr 2020/212. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für dasGe­schäftsjahr 2020/214. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates fürdas Geschäftsjahr 2020/215. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers undKonzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/226. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht7. Wahl einer Person in den Aufsichtsrat8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, auchmit der Möglichkeit zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen, denAusschluss des Bezugsrechts und der Änderung der Satzung in § 5(Grundkapital und Aktien)III. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN ÜBER DIEINTERNETSEITEInsbesondere folgende Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG spätestens ab18. August 2021 über die Internetseite der Gesellschaft abrufbar:* Teilnahmeinformation: Information über die organisatorischen und technischenVoraussetzungen für die Teilnahme (gem § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV),* Jahresabschluss mit Lagebericht,* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,* konsolidierter Corporate Governance-Bericht,* Vergütungsbericht* konsolidierter nichtfinanzieller Bericht,* Vorschlag für die Gewinnverwendung,* Bericht des Aufsichtsrates,jeweils für das Geschäftsjahr 2020/21;* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8,* Erklärung der Kandidatin für die Wahl in den Aufsichtsrat zu TOP 7 gemäß § 87Abs 2 AktG samt Lebenslauf,* Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss - TOP 8,* Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter (gem § 3 Abs 4COVID-19-GesV),* Frageformular,* Formulare für den Widerruf einer Vollmacht,* vollständiger Text dieser Einberufung.IV. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNGZur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte ist nur berechtigt, wer am Ende des29. August 2021 (24:00 Uhr, MESZ) ("Nachweisstichtag") Aktionär ist und dies derGesellschaft nachweist.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft spätestens am3. September 2021 (24:00 Uhr, MESZ) ausschließlich auf einem der folgendenKommunikationswege und Adressen zugehen muss:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gemäߧ 19 Abs 3 genügen lässt :Per E-Mail: anmeldung.kapsch@hauptversammlung.at(Depotbestätigungen bitte im Format PDF)Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 73(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in SchriftformPer Post oder Boten: Kapsch TrafficCom AGc/o HV-Veranstaltungsservice GmbHKöppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, ÖsterreichPer SWIFT: GIBAATWGGMS(Message Type MT598 oder MT599unbedingt ISIN AT000KAPSCH9 im Text angeben)Ohne rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangende Depotbestätigung kann dieBestellung eines besonderen Stimmrechtsvertreters und die Ausübung desAuskunftsrechts der Aktionäre nicht wirksam erfolgen. Hinsichtlich derBestellung eines besonderen Stimmrechtsvertreters und des dabei einzuhaltendenVerfahrens wird auf die Ausführungen in Punkt V. dieser Einberufung verwiesen.Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zuwenden und die zeitgerechte Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigungzu veranlassen.Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktienund hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitglied­staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):* Angaben über den Aussteller: Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),* Angaben über den Aktionär: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen Personenzusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls Registerund Nummer unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführtwird,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT000KAPSCH9,* Depotnummer andernfalls eine sonstige Bezeichnung,* Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an derHauptver­sammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages (29. August2021, 24:00 Uhr, MESZ) beziehen. Die Depotbestätigung wird in deutscher Spracheoder in englischer Sprache entgegengenommen.V. BESTELLUNG EINES BESONDEREN STIMMRECHTSVERTRETERS UND DAS DABEI EINZUHALTENDEVERFAHRENJeder Aktionär, der die Voraussetzungen für die Teilnahme gemäß Punkt IV. dieserEinberufung erfüllt, hat das Recht einen besonderen Stimmrechtsvertreter zubestellen. Ausschließlich durch diese Person können (gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV) bei der Hauptversammlung Beschlussanträge gestellt, Stimmen abgegeben undWiderspruch erhoben werden.Als besondere Stimmrechtsvertreter werden die folgenden Personen, die geeignetund von der Gesellschaft unabhängig sind, vorgeschlagen:(i) Dr. Michael Knapc/o Interessenverband für Anleger, IVAFeldmühlgasse 22, 1130 Wien, ÖsterreichE-Mail-Adresse: knap.kapsch@hauptversammlung.at(ii) Rechtsanwalt Mag. Christoph Moserc/o Schönherr Rechtsanwälte GmbHSchottenring 19, 1010 Wien, ÖsterreichE-Mail-Adresse: moser.kapsch@hauptversammlung.at(iii) Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammerc/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbHKarlsplatz 3/1, 1010 Wien, ÖsterreichE-Mail-Adresse: oberhammer.kapsch@hauptversammlung.at(iv) Rechtsanwältin Dr. Marie-Agnes Arlt, LL.M.c/o a2o.legal - Kooperation selbständiger RechtsanwälteEbendorferstraße 6/10, 1010 Wien, ÖsterreichE-Mail-Adresse: arlt.kapsch@hauptversammlung.atJeder Aktionär kann eine der vier oben genannten Personen als seinen besonderenStimmrechtsvertreter auswählen und dieser Vollmacht erteilen. Zu diesem Zweckist über die Internetseite der Gesellschaft ein eigenes Vollmachtsformularabrufbar, welches zwingend zu verwenden ist.Für die Vollmachtserteilung, für diedazu vorgesehenen Übermittlungsmöglichkeiten und für die Fristen sind die in derTeilnahmeinformation enthaltenen Festlegungen zu beachten.Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist ausdrücklichausgeschlossen.VI. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktGAktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitals erreichenund die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktiensind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnungdieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses Verlangenmuss in Schriftform per Post oder Boten spätestens am 18. August 2021 (24:00Uhr, MESZ) der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse Kapsch TrafficCom AG,z. H. Herrn Mag. Hans Lang, Investor Relations, Am Europlatz 2, 1120 Wien,Österreich, zugehen. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss einBeschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und derBeschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch indeutscher Sprache abgefasst sein.Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seitmindestens drei Monaten vor Antragstel­lung Inhaber der Aktien sind und die zumZeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage seindarf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen dasBeteiligungsausmaß von 5 % vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag,Uhrzeit) beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an dieDepotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV.dieser Einberufung) verwiesen.2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktGAktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen,können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktGVorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dassdiese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, deranzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstandsoder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite derGesellschaft zugänglich gemacht werden. Dieses Verlangen muss in Textformspätestens am 31. August 2021 (24:00 Uhr MESZ) der Gesellschaft zugehen,entweder per Telefax an +43 (0)50 811 2809 oder per Post/Boten an KapschTrafficCom AG, z. H. Herrn Mag. Hans Lang, Investor Relations, Am Europlatz 2,1120 Wien, Österreich, oder per E-Mail anir.kapschtraffic@kapsch.net, wobei dasVerlangen in Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG dem E-Mail, beispielsweiseals PDF, anzuschließen ist. Sofern für Erklärungen die Textform im Sinne des §13 Abs 2 AktG vorgeschrieben ist, muss die Erklärung in einer Urkunde oder aufeine andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weiseabgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärungdurch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden.Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch indeutscher Sprache abgefasst sein.Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, dienur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1 % vermitteln, müssen sich aufdenselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf dieAusführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV. dieser Einberufung) verwiesen.3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktGJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tages­ordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einemverbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in denKonzernabschluss einbezogenen Unternehmen.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre.Voraussetzung für die Ausübung des Auskunftsrechts der Aktionäre ist derNachweis der Berechtigung zur Teilnahme (Punkt IV. der Einberufung) und dieErteilung einer entsprechenden Vollmacht an den besonderen Stimmrechtsvertreter(Punkt V. der Einberufung).Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Auskunftsrecht und das Rederechtgemäß § 118 AktG auch bei der virtuellen Hauptversammlung während derHauptversammlung von den Aktionären selbst ausschließlich durch Übermittlung vonFragen bzw des Redebeitrags per E-Mail direkt an die Gesellschaft an die E-Mail-Adresse fragen.kapsch@hauptversammlung.at ausgeübt werden kann.Der Vorsitzende kann während der Hauptversammlung angemessene zeitlicheBeschränkungen festlegen.Dessen ungeachtet werden die Aktionäre gebeten alle Fragen bereits vorab inTextform per E-Mail an die Adresse fragen.kapsch@hauptversammlung.at zuübermitteln und zwar so rechtzeitig, dass diese spätestens am dritten Werktagvor der Hauptversammlung, das ist Freitag, der 3. September 2021, bei derGesellschaft einlangen. Das ermöglicht der Gesellschaft eine möglichst genaueVorbereitung und rasche Beantwortung der gestellten Fragen in derHauptversammlung. Die Aktionäre werden ersucht, sich des Frageformulars, welchesüber die Internetseite der Gesellschaft abrufbar ist, zu bedienen. Wenn diesesFrageformular nicht verwendet wird, muss die Person (Name/Firma, Geburtsdatum/Firmenbuchnummer des Aktionärs) im entsprechenden E-Mail genannt werden. Um dieGesellschaft in die Lage zu versetzen, die Identität und Übereinstimmung mit derDepotbestätigung festzustellen, bitten wir, in diesem Fall auch die Depotnummerin dem E-Mail anzugeben.Weitere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Auskunftsrechts derAktionäre gemäß § 118 AktG werden in der Teilnahmeinformation festgelegt.4. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktGJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigtin der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV durch seinen besonderen Stimmrechtsvertreter zu jedem Punkt derTagesordnung Anträge zu stellen.Ein Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds setzt jedoch zwingenddie rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvorschlags gem § 110 AktG voraus.Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat (Punkt 7 der Tagesord­nung) können nur vonAktionären, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen,vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssen spätestens am 30. August 2021in der oben angeführten Weise (Punkt VI Abs 2) der Gesellschaft zugehen. JedemWahlvor­schlag ist die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG der vorgeschlagenenPerson über ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbarenFunktionen sowie über alle Um­stände, die die Besorgnis einer Befangenheitbegründen könnten, anzuschließen.Widrigenfalls darf der Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds beider Abstimmung nicht berücksichtigt werden.Der Aufsichtsrat hat sich bisher aus vier Mitgliedern, die von derHauptversammlung gewählt wurden, zusammengesetzt. Daher kommen auf die KapschTrafficCom AG die Bestimmungen über das Mindestanteilsgebot gem § 86 Abs 7 AktGnicht zur Anwendung.Der Zeitpunkt, bis zu dem Weisungen zu Antragsstellung an den besonderenStimmrechtsvertreter möglich sind, wird im Laufe der virtuellen Hauptversammlungvom Vorsitzenden festgelegt.Voraussetzung ist in jedem Fall der Nachweis der Teilnahmeberechtigung gemäßPunkt IV. dieser Einberufung und die Erteilung einer entsprechenden Vollmacht anden besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß Punkt V. dieser Einberufung.Weitere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Antragsrechts derAktionäre gemäß § 119 AktG werden in der Teilnahmeinformation festgelegt.5. Information für Aktionäre zur DatenverarbeitungPersonenbezogene Daten der Aktionäre werden aus Anlass der Teilnahme derHauptversammlung zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen verarbeitet.Informationen zum Umfang der Datenverarbeitung sind in der Datenschutzerklärungenthalten, welche über die Internetseite der Gesellschaft abrufbar ist.VII. WEITERE ANGABEN UND HINWEISEGesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGe­sellschaft EUR 13.000.000,-- und ist zerlegt in 13.000.000 auf Inhaberlautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl derStimmrechte beträgt demzufolge zum Zeitpunkt der Einberufung derHauptversammlung 13.000.000 Stimmrechte. Die Ge­sellschaft hält zum Zeitpunktder Einberufung der Hauptversammlung weder unmittelbar noch mittelbar eigeneAktien.Keine physische AnwesenheitWir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass bei der Durchführung derkommenden virtuellen Hauptversammlung (gemäß der COVID-19-GesV) weder Aktionärenoch Gäste persönlich zugelassen sind.PersonenbezeichnungenBei Personenbezeichnungen wird aus Gründen der Lesbarkeit nur die männliche Formangeführt. 