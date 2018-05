EANS-Hauptversammlung: Josef Manner & Comp. AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------30.05.2018Abstimmungsergebnissezur 103. ordentlichen Hauptversammlungder Josef Manner & Comp. AG am 29.05.2018Radisson Blu Park Royal Palace Hotel, WienTagesordnungspunkt 2:Beschlussfassung über die Verwendung des BilanzgewinnsZahl der Aktien, für die gültige 1.693.504Stimmen abgegeben wurden:Anteil des durch diese Stimmen 89,60 %vertretenen Grundkapitals:Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen 1.693.504Stimmen:JA-Stimmen 1.693.504NEIN-Stimmen 0Stimmenthaltung 0Tagesordnungspunkt 3:Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr2017Zahl der Aktien, für die gültige 825.880Stimmen abgegeben wurden:Anteil des durch diese Stimmen 43,70 %vertretenen Grundkapitals:Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen 825.880Stimmen:JA-Stimmen 825.880NEIN-Stimmen 0Stimmenthaltung 0Tagesordnungspunkt 4:Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr2017Zahl der Aktien, für die gültige 811.941Stimmen abgegeben wurden:Anteil des durch diese Stimmen 42,96 %vertretenen Grundkapitals:Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen 811.941Stimmen:JA-Stimmen 811.941NEIN-Stimmen 0Stimmenthaltung 0Tagesordnungspunkt 5:Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018Zahl der Aktien, für die gültige 1.693.327Stimmen abgegeben wurden:Anteil des durch diese Stimmen 89,59 %vertretenen Grundkapitals:Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen 1.693.327Stimmen:JA-Stimmen 1.693.327NEIN-Stimmen 0Stimmenthaltung 177Tagesordnungspunkt 6.1:Wahl OttelZahl der Aktien, für die gültige 1.691.448Stimmen abgegeben wurden:Anteil des durch diese Stimmen 89,49 %vertretenen Grundkapitals:Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen 1.691.448Stimmen:JA-Stimmen 1.690.271NEIN-Stimmen 1.177Stimmenthaltung 2.026Tagesordnungspunkt 6.2:Wahl WiesnerZahl der Aktien, für die gültige 1.691.462Stimmen abgegeben wurden:Anteil des durch diese Stimmen 89,50 %vertretenen Grundkapitals:Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen 1.691.462Stimmen:JA-Stimmen 1.691.285NEIN-Stimmen 177Stimmenthaltung 2.012Tagesordnungspunkt 6.3:Wahl HötschlZahl der Aktien, für die gültige 1.693.474Stimmen abgegeben wurden:Anteil des durch diese Stimmen 89,60 %vertretenen Grundkapitals:Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen 1.693.474Stimmen:JA-Stimmen 1.690.474NEIN-Stimmen 3.000Stimmenthaltung 0Tagesordnungspunkt 7:Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des AufsichtsratsZahl der Aktien, für die gültige 1.693.474Stimmen abgegeben wurden:Anteil des durch diese Stimmen 89,60 %vertretenen Grundkapitals:Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen 1.693.474Stimmen:JA-Stimmen 1.693.474NEIN-Stimmen 0Stimmenthaltung 0Rückfragehinweis:ISIN AT 0000 728 209Presse und ÖffentlichkeitsarbeitMag. Karin SteinhartTel.: +43 1 48822 3650E-Mail: k.steinhart@manner.comInvestor RelationsMag. Bernhard NeckhaimTel.: +43 1 48822 3200E-Mail: b.neckhaim@manner.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Josef Manner & Comp. AGWilhelminenstraße 6A-1171 WienTelefon: +43 148822 3291FAX: +43 1 486 21 55Email: a.kunzmann@manner.comWWW: www.manner.comISIN: AT0000728209Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Josef Manner & Comp. AG, übermittelt durch news aktuell