EANS-Hauptversammlung: Josef Manner & Comp. AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG - ANHANG

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------27.04.2018Josef Manner & Comp. AktiengesellschaftWienFN 40643 w, ISIN AT0000728209E i n b e r u f u n g d e r o r d e n t l i c h e n H a u p t v e r s a m m l un gWir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 103. ordentlichenHauptversammlung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft am Dienstag, dem29. Mai 2018, um 09:00 Uhr, im Radisson Blu Park Royal Palace Hotel, Vienna,1140 Wien, Schloßallee 8.I. TAGESORDNUNG1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom AufsichtsraterstattetenBerichts für das Geschäftsjahr 20172. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr20174. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 20175. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 20186. Wahlen in den Aufsichtsrat7. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des AufsichtsratsII. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DERINTERNETSEITEInsbesondere folgende Unterlagen sind spätestens am 8. Mai 2018 auf der imFirmenbucheingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter www.manner.at bzw.http://josef.manner.com/de/investor-relations zugänglich:Jahresabschluss mit Lagebericht,Corporate-Governance-Bericht,Vorschlag für die Gewinnverwendung,Bericht des Aufsichtsrats,für das Geschäftsjahr 2017;Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 - 7,Erklärung der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu TOP 6 gemäß § 87Abs 2AktG samt Lebenslauf,Formular für die Erteilung einer Vollmacht,Formular für den Widerruf einer Vollmacht,vollständiger Text dieser Einberufung.III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlunggeltend zu machen sind, richtet sich bei Inhaberaktien nach dem Anteilsbesitz,bei Namensaktien nach der Eintragung im Aktienbuch jeweils am Ende des 19. Mai2018 (Nachweisstichtag). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung mit Inhaberaktienist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies derGesellschaft nachweist. Für Namensaktien bedarf es keines eigenen Nachweises.Bei Namensaktien ist die Eintragung im Aktienbuch am Nachweisstichtag maßgeblichund ausreichend.Bei Inhaberaktien ist der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag durch eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 24. Mai2018 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem der folgendenKommunikationswege und Adressen zugehen muss, nachzuweisen:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gem §16 Abs 3 genügen lässtPer Telefax: + 43 (0) 1 8900 500 48Per E-Mail anmeldung.manner@hauptversammlung.at(Depotbestätigungen als PDF)(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in SchriftformPer Post oder Boten Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaftc/o HV-Veranstaltungsservice GmbH8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60Per SWIFT GIBAATWGGMS(Message Type MT598 oder MT599,unbedingt ISIN AT0000728209 im Text angeben)Die Aktionäre werden gebeten sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wendenund die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen.Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktienund hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung für Inhaberaktien ist vom depotführenden Kreditinstitut mitSitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einemVollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:Angaben über den Aussteller: Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischenKreditinstitutengebräuchlichen Codes,Angaben über den Aktionär: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen Personenzusätzlichdas Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls Register und Nummerunter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird,Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000728209,Depotnummer andernfalls eine sonstige Bezeichnung,Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an derHauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 19. Mai 2018 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) beziehen.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheentgegengenommen.IdentitätsnachweisDie Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden ersucht zur Identifikation beider Registrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereit zu halten.IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DABEI EINZUHALTENDEVERFAHRENJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist unddies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung Punkt IIInachgewiesen hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen desAktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie derAktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einernatürlichen oder einer juristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG)erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können.Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während derHauptversammlung möglich.Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende Kommunikationswege undAdressen an:Per Post oder Boten Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaftc/o HV-Veranstaltungsservice GmbH8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60Per Telefax: + 43 (0) 1 8900 500 48Per E-Mail anmeldung.manner@hauptversammlung.at(Vollmachten im Format PDF)Die Vollmachten müssen spätestens bis 28. Mai 2018, 14:00 Uhr, bei einer derzuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlungan der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung übergeben werden.Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sind aufder Internetseite der Gesellschaft unter www.manner.at abrufbar. Wir bitten imInteresse einer reibungslosen Abwicklung stets die bereitgestellten Formulare zuverwenden. Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zumInhalt der Vollmacht, ergeben sich aus dem den Aktionären zur Verfügunggestellten Vollmachtsformular.Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmachterteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung, auf dem fürdessen Übermittlung an die Gesellschaft vorgesehenen Weg, die Erklärung abgibt,dass ihm Vollmacht erteilt wurde.Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in derHauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt alsWiderruf einer vorher erteilten Vollmacht.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäßfür den Widerruf der Vollmacht.Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der erfahrungsgemäß großen Zahl anTeilnehmern zu unserer Hauptversammlung aus organisatorischen Gründen imZusammenhang mit der Vorbereitung des "süßen Aktionärsgeschenks" proDepotbestätigung grundsätzlich maximal zwei Personen (ein Aktionär und einBevollmächtigter oder anstelle des Aktionärs zwei Bevollmächtigte)zugelassen werden können.V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND119 AKTG1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seitmindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen inSchriftform per Post oder Boten spätestens am 08. Mai 2018 (24:00 Uhr, MESZ,Wiener Zeit) der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 1171 Wien,Wilhelminenstraße 6, Investor Relations, z.H. Herrn Mag. Bernhard Neckhaim,zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samtBegründung beiliegen. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einerDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass dieantragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor AntragstellungInhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaftnicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigenAnforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zurTeilnahmeberechtigung (Punkt III) verwiesen.2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zujedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBegründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit denNamen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einerallfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der imFirmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 17. Mai 2018 (24:00 Uhr,MESZ, Wiener Zeit) der Gesellschaft entweder per Telefax an 43 (1) 486 21 55oder 1171 Wien, Wilhelminenstraße 6, Investor Relations, z.H. Herrn Mag.Bernhard Neckhaim, oder per E-Mail b.neckhaim@manner.com, wobei das Verlangen inTextform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Beieinem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle derBegründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG. DieAktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10aAktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als siebenTage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an dieDepotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III)verwiesen.3. Angaben gem § 110 Abs 2 S 2 AktGZum Tagesordnungspunkt 6. "Wahlen in den Aufsichtsrat" und der allfälligenErstattung eines entsprechenden Wahlvorschlags durch Aktionäre gemäß § 110 AktGmacht die Gesellschaft folgende Angaben:Auf die Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft ist § 86 Abs 7 AktG anwendbar.Der Aufsichtsrat der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft besteht derzeit ausacht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern (Kapitalvertretern) und viervom Betriebsrat gem § 110 ArbVG entsandten Mitgliedern. Von den achtKapitalvertretern sind sechs Männer und zwei Frauen, von den vierArbeitnehmervertretern sind drei Männer und eine Frau. Mitgeteilt wird, dass dieMehrheit der Arbeitnehmervertreter einen Widerspruch gem § 86 Abs 9 AktG erhobenhat und es daher zur Getrennterfüllung des Mindestanteilsgebot gem § 86 Abs 7AktG kommt. § 10 Abs 1 der Satzung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaftbestimmt, dass der Aufsichtsrat aus mindestens drei, höchstens jedoch zwölf vonder Hauptversammlung gewählten Mitgliedern besteht.4. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktGJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einemverbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in denKonzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft darf verweigert werden,soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, demUnternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteilzuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann gemäß § 17 Abs 2 der Satzung dasFrage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er kanninsbesondere zu Beginn, aber auch während der Hauptversammlung, generelle undindividuelle Beschränkungen der Rede- und Fragezeit anordnen.Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zustellen, gerne aber auch schriftlich.Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrungder Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an denVorstand übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per Telefaxan +43 (1) 486 21 55 oder per E-Mail an b.neckhaim@manner.com übermitteltwerden.5. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktGJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigtin der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen.Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge vor, so bestimmt gemäß §17 der Satzung iVm § 119 Abs 3 AktG der Vorsitzende die Reihenfolge derAbstimmung. Ein Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds setztjedoch zwingend die rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvorschlags gem §110 AktG voraus: Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat (Punkt 6 derTagesordnung) können nur von Aktionären, deren Anteile zusammen 1 % desGrundkapitals erreichen, vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssenspätestens am 17. Mai 2018 in der oben angeführten Weise (Punkt V Abs 2) derGesellschaft zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist die Erklärung gemäß § 87 Abs 2AktG der vorgeschlagenen Person über ihre fachliche Qualifikation, ihreberuflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie über alle Umstände, die dieBesorgnis einer Befangenheit begründen könnten, anzuschließen. Widrigenfallsdarf der Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds bei derAbstimmung nicht berücksichtigt werden.6. Informationen auf der InternetseiteWeitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,110, 118 und 119 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.manner.atzugänglich.VI. WEITERE ANGABEN UND HINWEISEGesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft EUR 13.740.300,-- und ist zerlegt in 1.890.000 Stückaktien. JedeAktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt demzufolge zumZeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 1.890.000 Stimmrechte. DieGesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung wederunmittelbar noch mittelbar eigene Aktien.Wien, im April 2018 Der VorstandRückfragehinweis:ISIN AT 0000 728 209Presse und ÖffentlichkeitsarbeitMag. Karin SteinhartTel.: +43 1 48822 3650E-Mail: k.steinhart@manner.comInvestor RelationsMag. Bernhard NeckhaimTel.: +43 1 48822 3200E-Mail: b.neckhaim@manner.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Anhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/documents/3183/12/10141154/0/MANNER_AG_103oHV_Einberufung__180419_.pdfEmittent: Josef Manner & Comp. AGWilhelminenstraße 6A-1171 WienTelefon: +43 148822 3291FAX: +43 1 486 21 55Email: a.kunzmann@manner.comWWW: www.manner.comISIN: AT0000728209Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Josef Manner & Comp. AG, übermittelt durch news aktuell