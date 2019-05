EANS-Hauptversammlung: Frauenthal Holding AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------18.05.2019Frauenthal Holding AGWien, FN 83990 sISIN AT0000762406Einberufung der 30. ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 30. ordentlichenHaupt­ver­sammlung der Frauenthal Holding AG am Mittwoch, dem 19. Juni 2019, um14:00 Uhr, in den Räumen des Hotel Regina, 1090 Wien, Rooseveltplatz 15.I. TAGESORDNUNG1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vomAufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 20182. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2018ausgewiesenen Bilanzgewinns3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 20184. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 20185. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr20196. Wahlen in den Aufsichtsrat7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 HauptversammlungII. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DERINTERNETSEITEInsbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 29. Mai 2019 auf derInternetseite der Gesell­schaft unter www.frauenthal.at bzw www.frauenthal.at/Investor Relations/Hauptversammlung 2019 zugänglich:* Jahresabschluss mit Lagebericht,* Corporate-Governance-Bericht,* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,* gesonderter nichtfinanzieller Bericht,* Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2018;* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7,* Erklärungen des Kandidaten/der Kandidatin für die Wahlen in den Aufsichtsratzu TOP 6 gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf,* Formular für die Erteilung einer Vollmacht,* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,* Formular für die Erteilung einer Vollmacht IVA,* Formular für den Widerruf einer Vollmacht IVA,* vollständiger Text dieser Einberufung.III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEIL­NAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlunggeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 9. Juni2019 (Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem StichtagAktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.Für den Nachweis desAnteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG,die der Gesellschaft in Schriftform spä­testens am 14. Juni 2019 (24:00 Uhr)aus­schließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehenmuss, erforderlich:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gem §13 genügen lässt:Per E-Mail: anmeldung.frauenthal@hauptversammlung.at(Depotbestätigungen bitte im Format PDF)Per Telefax: +43 (0)1 8900 500 81(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform:Per Post oder Boten:Frauenthal Holding AGc/o HV-Veranstaltungsservice GmbH8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60Per SWIFT:GIBAATWGGMS(Message Type MT598 oder MT599 undbedingt ISIN AT0000762406 im Text angeben)Die Aktionäre werden gebeten sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wendenund die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen. DerNachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien undhat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitglied­staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:* Angaben über den Aussteller: Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes,* Angaben über den Aktionär: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen Personenzusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls Registerund Nummer unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführtwird,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000762406,* Depotnummer andernfalls eine sonstige Bezeichnung,* Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung beziehtDie Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an derHauptver­sammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 9. Juni 2019(24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) bezie­hen. Die Depotbestätigung wird in deutscherSprache oder in englischer Sprache entgegen­genommen.IdentitätsnachweisDie Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden ersucht zur Identifikation beider Registrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereit zu halten.IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DABEI EINZUHALTENDEVERFAHRENJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist unddies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung Punkt IIInachgewiesen hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen desAktionärs an der Hauptver­sammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie derAktionär hat, den er ver­tritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person(einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG)erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt wer­den können. DieErteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlungmöglich. Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgendeKommunikationswege und Adressen an:Per Post oder Boten:Frauenthal Holding AGc/o HV-Veranstaltungsservice GmbH8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60Per Telefax:+43(0)1 8900 500 81Per E-Mail: anmeldung.frauenthal@hauptversammlung.at(Vollmachten bitte im Format PDF)Die Vollmachten müssen spätestens bis 18. Juni 2019, 16:00 Uhr, bei einer derzuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlungan der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung übergeben werden.Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sind aufder Internetseite der Gesellschaft unter www.frauenthal.at bzwwww.frauenthal.at/Investor Relati­ons/Hauptversammlung 2019 abrufbar. Wir bittenim Interesse einer reibungslo­sen Abwicklung stets die bereitgestelltenFormulare zu verwenden.Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum Inhalt derVollmacht, ergeben sich aus dem den Aktionären zur Verfügung gestelltenVollmachtsformular.Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmachterteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung, auf dem fürdessen Über­mittlung an die Gesellschaft vorgesehenen Weg, die Erklärung abgibt,dass ihm Voll­macht erteilt wurde.Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in derHauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt alsWiderruf einer vorher erteilten Vollmacht.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäßfür den Widerruf der Vollmacht.Wir bitten um Verständnis, dass aus organisatorischen Gründen im Zusammen­hangmit der Vorbereitung des Buffets pro Depotbestätigung grundsätzlich maximal zweiPersonen (ein Aktionär und ein Bevollmächtigter oder anstelle des Aktionärs zweiBevollmächtigte) zugelassen werden können.Unabhängiger StimmrechtsvertreterAls besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter vom Interessenverbandfür Anleger, IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als unabhängigerStimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in derHauptversammlung zur Verfü­gung; hiefür ist auf der Internetseite derGesellschaft unter www.frauenthal.at bzw www.frauenthal.at/Investor Relati­ons/Hauptversammlung 2019 ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar. Darüber hinausbesteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. MichaelKnap, pA IVA - Interessenverband für Anleger, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22,michael.knap@iva.or.at.V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seitmin­destens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptver­sammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen inSchriftform per Post oder Boten spätestens am 29. Mai 2019 (24:00 Uhr) derGesellschaft ausschließlich an der Adresse 1090 Wien, Rooseveltplatz 10,Abteilung Investor Relations, Mag. Erika Hochrieser, zugeht. Jedem sobean­tragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvor­schlag samt Begrün­dungbeiliegen. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigunggemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die an­tragstellenden Aktionäreseit mindestens drei Monaten vor Antragstel­lung Inhaber der Aktien sind und diezum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sie­ben Tage seindarf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an dieDepotbe­stätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (PunktIII) verwiesen.2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zuje­dem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBe­grün­dung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit denNamen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einerallfälligen Stel­lungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der imFirmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, wenn dieses Verlangen in Textform spätes­tens am 7. Juni 2019 (24:00Uhr) der Gesellschaft entweder per Tele­fax an +43 (0)1 505 42 06 - 33 oder inTextform an 1090 Wien, Rooseveltplatz 10, Abteilung Investor Relations, Mag.Erika Hochrieser, oder per E-Mail: e.hochrieser@frauenthal.at, wobei dasVerlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist,zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an dieStelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2AktG. Die Aktionärsei­genschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigunggemäß § 10a AktG, die zum Zeit­punkt der Vorlage bei der Gesellschaft nichtälter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übri­genAnforderungen an die Depotbestäti­gung wird auf die Ausführungen zurTeilnahmeberechtigung (Punkt III) verwiesen.3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktGJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tages­ordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die recht­lichen Beziehungen der Gesellschaft zu einemverbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in denKonzernabschluss einbezogenen Unternehmen.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen ei­nen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre.Der Vorsitzende der Hauptversammlung kann gemäß § 13 der Satzung das Frage- undRederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er kann insbesondere zuBeginn, aber auch während der Hauptversammlung, generelle und individuelleBe­schränkungen der Rede- und Fragezeit anordnen.Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zustellen, gerne aber auch schriftlich.Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrungder Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an denVor­stand übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per Telefaxan +43 (0)1 505 42 06 - 33 oder per E-Mail an e.hochrieser@frauenthal.atübermittelt wer­den.4. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktGJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigtin der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesord­nung Anträge zu stellen.Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge vor, so bestimmt gemäß §119 Abs 3 AktG der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung. EinAktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds setzt jedoch zwingend dierechtzeitige Übermitt­lung eines Beschlussvorschlags gem § 110 AktG voraus:Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat (Punkt 6 der Tagesord­nung) können nur vonAktionären, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen,vorgeschlagen werden. Solche Wahlvor­schläge müssen spätestens am 7. Juni 2019in der oben angeführten Weise (Punkt V Abs 2) der Gesellschaft zugehen. JedemWahlvor­schlag ist die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG der vorgeschlagenenPerson über ihre fachliche Qualifikation, ihre berufli­chen oder vergleichbarenFunktionen sowie über alle Um­stände, die die Besorgnis einer Befangenheitbegründen könnten, anzuschließen. Widrigenfalls darf der Aktionärsan­trag aufWahl eines Aufsichtsratsmitglieds bei der Abstimmung nicht berücksichtigtwerden.Die Frauenthal Holding AG unterliegt nicht dem Anwendungsbereich von § 86 Abs 7AktG und hat daher nicht das Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG zuerfüllen.5. Informationen auf der InternetseiteWeitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,110, 118 und 119 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaftwww.frauenthal.at bzw www.frauenthal.at/Investor Relati­ons/Hauptversammlung2019 zugänglich.6. Information zum Datenschutz der AktionäreDie Frauenthal Holding AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre(insbesondere jene gemäß § 10a Abs. 2 AktG, dies sind Name, Anschrift,Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs,gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Nameund Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltendenDatenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes, um denAktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zuermöglichen.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für dieTeilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung gemäß demAktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung istsomit Artikel 6 (1) c) DSGVO.Für die Verarbeitung ist die Frauenthal Holding AG die verantwortliche Stelle.Die Frauenthal Holding AG bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung derHauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren,Rechtsanwälten, Banken und IT-Dienstleistern. Diese erhalten von FrauenthalHolding AG nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung derbeauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Datenausschließlich nach Weisung der Frauenthal Holding AG. Soweit rechtlichnotwendig, hat die Frauenthal Holding AG mit diesen Dienstleistungsunternehmeneine datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen.Nimmt ein Aktionär an der Hauptversammlung teil, können alle anwesendenAktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, derNotar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in dasgesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmenund dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name,Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. Frauenthal Holding AG ist zudemgesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere dasTeilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbucheinzureichen (§ 120 AktG).Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für dieZwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind,und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern.Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus demUnternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrechtsowie aus Geldwäschebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionärengegen die Frauenthal Holding AG oder umgekehrt von der Frauenthal Holding AGgegen Aktionäre erhoben werden, dient die Speicherung personenbezogener Datender Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mitGerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Datenwährend der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens biszu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung derpersonenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel IIIder DSGVO. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der Frauenthal Holding AGunentgeltlich über die E-Mail-Adresse datenschutz@fts.at der über die folgendenKontaktdaten geltend machen:Frauenthal Holding AGz.H. Mag. Wolfgang KnezekDatenschutzbeauftragter1090 Wien, Rooseveltplatz 10Telefon: +43 1 505 42 06Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu.Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf derInternetseite der Frauenthal Holding AG www.frauenthal-service.at/AndereSeiten/Datenschutz zu finden.VI. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE1. Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGe­sellschaft EUR 9.434.990,-- und ist zerlegt in 9.434.990 auf Inhaber lautendeStück­aktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechtebeträgt dem­zufolge zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 9.434.990Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung derHauptversammlung 803.499 ei­gene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu,auch nicht das Stimmrecht.2. MittagessenFür 11.30 Uhr laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre, die sich mit deroben angeführten Bestimmung zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldethaben, vorab zu einem Mittagessen, wobei wir ersuchen, bereits vor Einnahme desMittages­sens die Stimmkarten bei der Registrierung zu beheben.3. StimmkartenbehebungEinlass zur Behebung der Stimmkarten ab 11:00 Uhr.Wien, im Mai 2019Der VorstandRückfragehinweis:Frauenthal Holding AGMag. Erika HochrieserE-Mail: e.hochrieser@frauenthal.atRooseveltplatz 101090 WienEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Frauenthal Holding AGRooseveltplatz 10A-1090 WienTelefon: +43 1 505 42 06 -35FAX: +43 1 505 42 06 -33Email: e.hochrieser@frauenthal.atWWW: www.frauenthal.atISIN: AT0000762406, AT0000492749Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Frauenthal Holding AG, übermittelt durch news aktuell