EANS-Hauptversammlung: FACC AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------01.06.2018FACC AGmit dem Sitz in Ried i. InnkreisFN 336290wEINLADUNG zur 4. ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre (ISIN AT00000FACC2) zur 4.ordentlichen Hauptversammlung der FACC AG am Freitag, dem 29. Juni 2018, um10.00 Uhr, in der MESSE RIED, Halle 17/1.Stock - Brucknerstrasse 39 in 4910 Riedim Innkreis, ein.TAGESORDNUNG1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, desKonzern­abschlusses samt Konzernlagebericht, des gesondertennichtfinanziellen Berichtes, des Corporate-Governance-Berichtes und des vomAufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017/18.2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGe­schäftsjahr 2017/18.4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 2017/18.5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 2017/18.6. Wahlen in den Aufsichtsrat.7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für dasGeschäfts­jahr 2018/19.UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNGFolgende Unterlagen werden ab 8. Juni 2018 gemäß § 108 Abs. 3 und 4 AktG zurEinsicht im Internet unter www.facc.com [http://www.facc.com/] zugänglichgemacht und werden in der Haupt­versammlung aufliegen:- Jahresabschluss mit Lagebericht,- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,- Corporate-Governance-Bericht,- Gesonderter nichtfinanzieller Bericht- Bericht des Aufsichtsrats,jeweils für das Geschäftsjahr 2017/18- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-7- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6- Text dieser Einberufung- Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer VollmachtHINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 und 118 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seitmin­destens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses Verlangen muss inSchriftform spätes­tens am 8. Juni 2018 der Gesellschaft ausschließlich an dieAdresse, 4910 Ried i. Innkreis, Fischerstrasse 9, Abteilung Investor Relations,Manuel Taverne, zugestellt werden. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt mussein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Zum Nachweis derAktionärseigenschaft genügt bei de­potverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einerDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass dieantragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor AntragstellungInhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaftnicht älter als sieben Tage sein darf. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien,die nur zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen, müssen sich auf densel­benStichtag beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an dieDepotbestäti­gung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zuje­dem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBe­gründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit denNa­men der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einerallfälli­gen Stellungnahme des Vorstandes oder des Aufsichtsrates auf derInternetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Dieses Verlangen inTextform muss spätes­tens am 20. Juni 2018 der Gesellschaft per Post an, 4910Ried i. Innkreis, Fi­scherstrasse 9, Abteilung Investor Relations, ManuelTaverne, oder per E-Mail inves­tor.relations@facc.com, wobei das Verlangen inTextform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugehen. Übereinen Beschlussvorschlag, der gemäß § 110 Abs. 1 AktG bekannt gemacht wurde, istnur dann abzustimmen, wenn er in der Hauptversammlung als Antrag wiederholtwird. Für den Nachweis der Aktionärseigen­schaft zur Ausübung diesesAktionärsrechts genügt bei depotverwahrten Inhaberak­tien die Vorlage einerDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Mehrere Depotbe­stätigungenüber Aktien, die nur zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, müssen sich aufdenselben Stichtag beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an dieDepotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt derTagesord­nung Anträge zu stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung bedürfen.Vorausset­zung hierfür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung im Sinne derEinberufung. Dies gilt nicht für Wahlen in den Aufsichtsrat. Ein Aktionärsantragauf Wahl eines Auf­sichtsratsmitglieds setzt zwingend die fristgerechteÜbermittlung eines Beschlussvor­schlags gemäß § 110 AktG samt einer Erklärunggemäß § 87 Abs 2 AktG voraus.Für Wahlen in den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 6) ist folgendes zu beachten:Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelleder Be­gründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.Diese müssen der Gesellschaft ebenfalls bis spätestens 20. Juni 2018 zugehen undvon der Gesellschaft bis spätestens 22. Juni 2018 auf der im Firmenbucheingetragenen In­ternetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden,widrigenfalls die betreffende Person nicht in die Abstimmung einbezogen werdendarf. Bei der Wahl von Aufsichts­ratsmitgliedern hat die Hauptversammlung dieKriterien des § 87 Abs 2a AktG, insbe­sondere die fachliche und persönlicheQualifikation der Mitglieder, die fachlich ausge­wogene Zusammensetzung desAufsichtsrats, Aspekte der Diversität und der Interna­tionalität sowie dieberufliche Zuverlässigkeit, zu beachten.ANGABEN GEM § 110 ABS. 2 S 2 AKTG:Der Aufsichtsrat der FACC AG besteht derzeit aus acht Kapitalvertretern und viervom Betriebsrat gem. § 110 ArbVG entsandten Mitgliedern. Von den achtKapitalvertreter sind sieben Männer und eine Frau, von den 4Arbeitnehmervertretern sind einer ein Mann und drei Frauen.Mitgeteilt wird, dass sowohl die Kapitalvertreter als auch dieArbeitnehmervertreter auf die Erhebung eines Widerspruchs gem. § 86 Abs 9 AktGverzichteten und es daher nicht zur Getrennterfüllung, sondern zurGesamterfüllung des Mindestanteilsgebot gem. § 86 Abs 7 AktG kommt.Punkt 11.1 der Satzung der FACC AG bestimmt, dass der Aufsichtsrat aus drei biszehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern besteht. Derzeit besteht derAufsichtsrat aus acht Kapitalvertretern.Es sind in der Hauptversammlung mindestens acht Kapitalvertreter zu wählen.Werden wieder acht Kapitalvertreter gewählt, ist eine Frau zu wählen, um dasMindestanteilsgebot gem. § 86 Abs 7 AktG (30 % Frauen) zu erfüllen, bei neunKapitalvertretern sind infolge einer Erhöhung der Anzahl der Mitglieder imRahmen der Satzung mindestens zwei Frauen zu wählen, um die Quote gem. § 86 Abs7 AktG zu erfüllen, und bei zehn Kapitalvertretern sind infolge einer Erhöhungder Anzahl der Mitglieder im Rahmen der Satzung auch mindestens zwei Frauen zuwählen, um die Quote gem. § 86 Abs 7 AktG zu erfüllen.Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Ta­gesordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen derGesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Die Auskunftspflicht erstrecktsich auch auf die Lage des Konzerns so­wie der in den Konzernabschlusseinbezogenen Unternehmen. Die Auskunft darf ver­weigert werden, soweit sie nachvernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen odereinem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre. Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitungbedürfen, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor derHauptversammlung per E-Mail an investor.relations@facc.com oder schriftlich andie Gesellschaft in 4910 Ried im Innkreis, Fischerstraße 9, Abteilung InvestorRelations, Manuel Taverne, gestellt werden.Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft www.facc.comzu­gänglich.NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlunggeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 19. Juni2018 (Nachweisstichtag). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nurberech­tigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaftnachweist. Es ge­nügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtageine Depotbestäti­gung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 26.Juni 2018 an die Anmeldestelle zugehen muss.Anmeldestelle:Fax-Nr.: +43(0)1 8900 500 99E-Mail Adresse: anmeldung.facc@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang;PDF, TIF etc.)Per SWIFT: GIBAATWGGMS (Message Type MT598, unbedingtISIN im Text angeben)Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitglied­staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code)* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum beinatürli­chen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer beijuristischen Personen* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien (ISIN AT00000FACC2) des Aktio­närs* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,* ausdrückliche Angabe, dass sich die Bestätigungen auf den Depotstand 19. Juni2018 um 24:00 Uhr MESZ beziehen.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheentge­gengenommen. Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zurHauptversammlung bzw. durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert;Aktionäre können des­halb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw.Übermittlung einer Depot­bestätigung weiterhin frei verfügen.VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTEJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hatdas Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an derHauptver­sammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den ervertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen odereiner juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrerePersonen bevollmächtigt wer­den können. Die Vollmacht muss der Gesellschaftausschließlich an einer der nach genannten Adressen zugehen:per Telefax: +43(0)1 8900 500 99Per SWIFT: GIBAATWGGMS (Message Type MT598, unbedingtISIN im Text angeben)Per Post:FACC AGInvestor RelationsFischer Strasse 94910 Ried i. InnkreisPer E-Mail: anmeldung.facc@hauptversammlung.at (als eingescannter Anhang; PDF,TIF etc.)Persönlich bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort.Ein Vollmachtformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werden aufVerlangen zugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.facc.com abrufbar. Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlungbei der Registrierung persönlich übergeben wird, soll die Vollmacht spätestensam 28. Juni 2018 bis 14 Uhr bei der Gesellschaft einlangen. Die vorstehendenVorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerrufder Vollmacht. Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmachterteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung auf einem derdafür zugelassenen Wege (siehe oben) die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmachterteilt wurde.Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter vom Interessenverbandfür Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22/4, 1130 Wien, als unabhängigerStimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in derHauptversammlung zur Verfügung. Seitens IVA ist vorgesehen, dass Herr FlorianBeckermann bei der Hauptversammlung diese Aktionäre ver­treten wird. Für dieBevollmächtigung von Florian Beckermann ist auf der Internetseite derGesell­schaft unter www.facc.com [http://www.facc.com/] ein speziellesVollmachtsformular abrufbar, welches der Gesellschaft ausschließlich an einerder oben genannten Adressen (Telefax, E-Mail, Post) für die Übermittlung vonVollmachten zugehen muss. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direktenKontaktaufnahme mit Herrn Florian Beckermann vom IVA unter Tel. +43 (0) 18763343 - 30, Fax +43 (0) 1 8763343 - 39 oder E-Mailflorian.beckermann@iva.or.at.Der Aktionär hat Herrn Florian Beckermann Weisungen zu erteilen, wie dieser(oder allenfalls ein von Herrn Florian Beckermann bevollmächtigter Subvertreter)das Stimmrecht auszuüben hat. Florian Beckermann übt das Stimmrechtausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohneausdrückliche Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Bitte beachten Sie, dass derStimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung vonWidersprü­chen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragenoder von Anträgen entgegennimmt.GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTEIm Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital derGesell­schaft eingeteilt in 45.790.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eineStimme. Die Ge­sellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlungkeine eigenen Ak­tien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigtenAktien beträgt demzufolge im Zeitpunkt der Einberufung 45.790.000.Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden dieAktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden.Die Aktionäre bzw. ihre Vertreter werden gebeten, zur Überprüfung der Identitätam Eingang zur Hauptversammlung einen amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein,Reisepass, Personalausweis) vorzulegen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten istab 09.30 UhrInformation zum Datenschutz für AktionäreDie FACC AG verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem. § 10a Abs2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots,Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer derStimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) aufGrundlage der geltenden Datenschutzgesetze und dem Aktiengesetz, um denAktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zuermöglichen.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für dieTeilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung zwingenderforderlich. Für die Verarbeitung ist die FACC AG die verantwortliche Stelle.Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.Die Dienstleister der FACC AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung derHauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der FACC AG nur solchepersonenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragtenDienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nachWeisung der FACC AG.Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung derpersonenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel IIIder Datenschutz-Grundverordnung. Die Daten der Aktionäre werden nach Ende dergesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. Diese Rechte können Aktionäregegenüber der FACC AG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse dataprivacy@facc.comoder über die folgenden Kontaktdaten geltend gemacht werden:FACC AGFischerstraße 94910 Ried i. InnkreisZudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.Sie erreichen den betrieblichen Datenschutzkoordinator der FACC AG unter:FACC AGDatenschutzkoordinatorStefan WilflingsederFischerstrasse 94910 Ried i. InnkreisE-Mail: dataprivacy@facc.comWeitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der FACC AGhttps://www.facc.com/data-privacy [https://www.facc.com/data-privacy] zu finden.Ried i. Innkreis, im Juni 2018Der VorstandRückfragehinweis:Investor Relations:Manuel TaverneDirector Investor RelationsMobil: 0664/801192819E-Mail: m.taverne@facc.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: FACC AGFischerstraße 9A-4910 Ried im InnkreisTelefon: +43/59/616-0FAX: +43/59/616-81000Email: office@facc.comWWW: www.facc.comISIN: AT00000FACC2Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: FACC AG, übermittelt durch news aktuell