EANS-Hauptversammlung: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
Innsbruck
FN 32942 w
ISIN AT0000625504 (Stammaktien)
ISIN AT0000625538 (Vorzugsaktien)

Ergänzung der Tagesordnung
der bereits einberufenen
außerordentlichen Hauptversammlung der
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
am Mittwoch, den 16. Juni 2021 um 10:00 Uhr

Die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung der Bank für Tirol und
Vorarlberg Aktiengesellschaft für Mittwoch, 16. Juni 2021 um 10:00 Uhr, im
Bankgebäude, 6020 Innsbruck, Stadtforum 1, wurde am 26. Mai 2021 bekanntgemacht.

Aufgrund eines am 28. Mai 2021 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG der
Aktionärinnen UniCredit Bank Austria AG, FN 150714 p, und CABO
Beteiligungsgesellschaft m.b.H., FN 230033 i, die an der Gesellschaft seit mehr
als drei Monaten gemeinsam insgesamt 16.125.554 Stückaktien halten und damit
über einen Anteil verfügen, der fünf von Hundert des Grundkapitals der
Gesellschaft übersteigt, wird die am 26. Mai 2021 im Amtsblatt zur Wiener
Zeitung und auf der Internetseite der Bank für Tirol und Vorarlberg
Aktiengesellschaft unter www.btv.at/ausserordentliche-hauptversammlung
veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten außerordentlichen
Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft um den
folgenden Tagesordnungspunkt ergänzt, der wie folgt lautet:

2. "Beschlussfassung über den Widerruf der Zulassung der Stamm- und
Vorzugsaktien der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft zum Amtlichen
Handel der Wiener Börse AG."

Tagesordnungspunkt 1. entspricht dem in der Einberufung der außerordentlichen
Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft für
Mittwoch, 16. Juni 2021 um 10:00 Uhr, im Bankgebäude, 6020 Innsbruck, Stadtforum
1, am 26. Mai 2021 bekannt gemachten Tagesordnungspunkt 1.:

1. "Beschlussfassung über die Beschränkung, Änderung oder Aufhebung des
Vorzugs gemäß § 4 Abs 1 lit b) der Satzung durch Änderung der Satzung, dies
beispielsweise durch (a) Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien oder
(b) Umwandlung der Vorzugsaktien in Instrumente gemäß § 26a BWG und
Vornahme der dafür notwendigen Änderungen der Satzung in ihren §§ 4, 20 und
25"

Weitere Unterlagen zur außerordentlichen Hauptversammlung

Folgende Unterlagen gemäß § 108 Abs 3, 4 iVm § 109 Abs 2 AktG sind ab sofort im
Internet unter www.btv.at/ausserordentliche-hauptversammlung [http://www.btv.at/ausserordentliche-hauptversammlung] zugänglich:

* Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärinnen UniCredit Bank Austria
AG, FN 150714 p, und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H., FN 230033 i, samt
Begründungen und Beschlussvorschlägen vom 28. Mai 2021,
* Die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung
("Ergänzte Tagesordnung")

In dem auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten
Vollmachtsformular für Stammaktionäre wurde die gegenständliche Ergänzung
bereits berücksichtigt.

Innsbruck, im Juni 2021
Der Vorstand

Rückfragehinweis:
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
Bereich Recht und Beteiligungen
Dr. Stefan Heidinger
+43-505333-1500
stefan.heidinger@btv.at