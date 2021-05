EANS-Hauptversammlung: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------26.05.2021Bank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftInnsbruckFN 32942 wISIN AT0000625504 (Stammaktien)ISIN AT0000625538 (Vorzugsaktien)("Gesellschaft")Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung derBank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaftfür Mittwoch, den 16. Juni 2021 um 10:00 Uhr, Wiener ZeitOrt der Hauptversammlung im Sinne von § 106 Z 1 AktGist der Sitz der Gesellschaft in 6020 Innsbruck, Stadtforum 1I. ABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG1. Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz (COVID-19-GesG) undGesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung (COVID-19-GesV)Der Vorstand hat zum Schutz der Aktionäre und der sonstigen Teilnehmerbeschlossen, von der gesetzlichen Regelung einer virtuellen außerordentlichenHauptversammlung Gebrauch zu machen.Die Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft am 16.Juni 2021 wird auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr. 16/2020idF BGBl. I Nr. 156/2020 und der COVID-19-GesV (BGBl. II Nr. 140/2020 idF BGBl.II Nr. 616/2020) unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaftals auch der Teilnehmer als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt.Dies bedeutet, dass nach dem Beschluss des Vorstands bei der außerordentlichenHauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaftam 16. Juni2021 Aktionäre und ihre Vertreter (mit Ausnahme der besonderenStimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV) nicht physisch anwesend seinkönnen.Die virtuelle außerordentliche Hauptversammlung findet unter physischerAnwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, allenfalls von weiterenMitgliedern des Aufsichtsrats, des Vorsitzenden des Vorstands und der übrigenMitglieder des Vorstands, des beurkundenden öffentlichen Notars und der vier vonder Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter in 6020Innsbruck, Stadtforum 1, statt.Die Durchführung der außerordentlichen Hauptversammlung als virtuelleHauptversammlung nach Maßgabe der COVID-19-GesV führt zu Modifikationen imAblauf der außerordentlichen Hauptversammlung sowie in der Ausübung der Rechteder Aktionäre.Die Stimmrechtsausübung, das Recht Beschlussanträge zu stellen und das RechtWiderspruch zu erheben, erfolgen ausschließlich durch einen der von derGesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4COVID-19-GesV.Das Auskunftsrecht kann in der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung vonden Aktionären selbst im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden,und zwar durch Übermittlung von Fragen in Textform ausschließlich per E-Maildirekt an die Emailadresse fragen.aohv.btv@hautpversammlung.at[fragen.aohv.btv@hautpversammlung.at] der Gesellschaft, sofern die Aktionärerechtzeitig eine Depotbestätigung im Sinne von § 10a AktG gemäß Punkt IV.übermittelt und einen besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß Punkt V.bevollmächtigt haben.2. Übertragung der außerordentlichen Hauptversammlung im InternetDie außerordentliche Hauptversammlung wird gemäß § 3 Abs 1, 2 und 4 COVID-19-GesV iVm § 102 Abs 4 AktG vollständig akustisch und optisch in Echtzeit imInternet übertragen.Dies ist datenschutzrechtlich zulässig im Hinblick auf die gesetzliche Grundlagevon § 3 Abs 1, 2 und 4 COVID-19-GesV.Alle Aktionäre der Gesellschaft können an der außerordentlichen Hauptversammlungam 16. Juni 2021 ab 10:00 Uhr, Wiener Zeit, unter Verwendung von geeignetentechnischen Hilfsmitteln (z.B. Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone sowieInternetanschluss mit ausreichender Bandbreite für das Streaming von Videos) imInternet unter www.btv.at/aohv-livestream [http://www.btv.at/aohv-livestream]als virtuelle außerordentliche Hauptversammlung teilnehmen. Eine Anmeldung oderein Login sind zur Verfolgung der Hauptversammlung nicht erforderlich.Durch die Übertragung der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung derGesellschaft im Internet haben alle Aktionäre die Möglichkeit, durch dieseakustische und optische Einwegverbindung in Echtzeit den Verlauf deraußerordentlichen Hauptversammlung und insbesondere die Präsentation desVorstands, die Beantwortung der Fragen der Aktionäre und dasAbstimmungsverfahren zu verfolgen.Es wird darauf hingewiesen, dass diese Live-Übertragung als virtuelleHauptversammlung keine Fernteilnahme (§ 102 Abs 3 Z 2 AktG) und keineFernabstimmung (§ 102 Abs 3 Z 3 AktG und § 126 AktG) ermöglicht und dieÜbertragung im Internet keine Zweiweg-Verbindung ist. Der einzelne Aktionär kanndaher nur dem Verlauf der außerordentlichen Hauptversammlung folgen.Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft für den Einsatz vontechnischen Kommunikationsmitteln nur insoweit verantwortlich ist, als dieseihrer Sphäre zuzurechnen sind (§ 2 Abs 6 COVID-19-GesV).Im Übrigen wird auf die Information über die organisatorischen und technischenVoraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV("Teilnahmeinformation") hingewiesen.II. TAGESORDNUNG1. Beschlussfassung über die Beschränkung, Änderung oder Aufhebung des Vorzugsgemäß § 4 Abs 1 lit b) der Satzung durch Änderung der Satzung, diesbeispielsweise durch (a) Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien oder(b) Umwandlung der Vorzugsaktien in Instrumente gemäß § 26a BWG undVornahme der dafür notwendigen Änderungen der Satzung in ihren §§ 4, 20 und25III. UNTERLAGEN ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VONINFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITEInsbesondere die folgenden Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktGspätestens ab 26. Mai 2021 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite derGesellschaft unter www.btv.at/ausserordentliche-hauptversammlung [http://www.btv.at/ausserordentliche-hauptversammlung] zugänglich:* Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für dieTeilnahme gem § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV ("Teilnahmeinformation"),* Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats* Vollmachtsformulare für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4COVID-19-GesV,* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,* Frageformular,* vollständiger Text dieser EinberufungIV. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNG FÜR DIE TEILNAHME AN DERAUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen außerordentlichenHauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigenAktionärsrechte, die im Rahmen dieser virtuellen außerordentlichenHauptversammlung nach Maßgabe der COVID-19-GesV geltend zu machen sind, richtetsich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 6. Juni 2021 (24:00 Uhr, Wiener Zeit)(Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an und zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte in dieser virtuellenaußerordentlichen Hauptversammlung nach Maßgabe der COVID-19-GesV ist nurberechtigt, wer an diesem Nachweisstichtag Aktionär ist und dies derGesellschaft nachweist.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft spätestens am11. Juni 2021 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem der folgendenKommunikationswege und Adressen zugehen muss:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gemäߧ 19 Abs 3 genügen lässtPer Telefax: +43 (1)8900 500-44Per E-Mail: anmeldung.aohv.btv@hauptversammlung.at[anmeldung.aohv.btv@hauptversammlung.at](Depotbestätigungen bitte im Format PDF)(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftformper Post oder Boten: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaftc/o HV-Veranstaltungsservice GmbHKöppel 608242 St. Lorenzen am WechselPer SWIFT: BTVAAT22XXXMessage Type MT599 unbedingtbei Stammaktien ISIN AT0000625504bei Vorzugsaktien ISIN AT0000625538im Text angeben)Ohne rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangende Depotbestätigung kann dieBestellung eines besonderen Stimmrechtsvertreters und die Ausübung desAuskunftsrechts der Aktionäre nicht wirksam erfolgen.Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zuwenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zuveranlassen.Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitglied­staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichenPersonen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischenPersonen,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000625504bei Stammaktien, ISIN AT0000625538 bei Vorzugsaktien (internationalgebräuchliche Wertpapierkennnummer),* Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,* Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an deraußerordentlichen Hauptver­sammlung muss sich auf das Ende desNachweisstichtages 6. Juni 2021 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) beziehen.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheentgegengenommen.V. BEVOLLMÄCHTIGUNG EINES BESONDEREN STIMMRECHTSVERTRETERS UND DAS DABEIEINZUHALTENDE VERFAHRENJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der virtuellen außerordentlichenHauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV berechtigtist und dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung PunktIV nachgewiesen hat, hat das Recht, einen besonderen Stimmrechtsvertreter zubestellen.Die Stellung eines Beschlussantrags, die Stimmabgabe und die Erhebung einesWiderspruchs in dieser virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung der Bankfür Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft am 16. Juni 2021 können gemäß § 3Abs 4 COVID-19-GesV nur durch einen der besonderen Stimmrechtsvertretererfolgen.Die besonderen Stimmrechtsvertreter werden in der Teilnahmeinformation bekanntgegeben.Jeder Aktionär kann eine der vier von der Gesellschaft in derTeilnahmeinformation genannten Personen als seinen besonderenStimmrechtsvertreter auswählen und dieser Vollmacht erteilen.Für die Vollmachtserteilung an die besonderen Stimmrechtsvertreter ist auf derInternetseite der Gesellschaft unter www.btv.at/ausserordentliche-hauptversammlung [http://www.btv.at/ausserordentliche-hauptversammlung] eineigenes Vollmachtsformular abrufbar. Es wird gebeten, dieses Vollmachtsformularzu verwenden.Für die Vollmachtserteilung, die dazu vorgesehenen Übermittlungsmöglichkeitenund Fristen sind die in der Teilnahmeinformation enthaltenen Regelungen zubeachten.Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist ausdrücklichausgeschlossen.VI. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seitmin­destens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieseraußerordentlichen Hauptver­sammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenndieses Verlangen in Schriftform per Post oder Boten spätestens bis zu denüblichen Geschäftsstunden am 28. Mai 2021, somit bis 17:00 Uhr, der Gesellschaftausschließlich an die Adresse Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft,Recht und Beteiligungen, zH Herrn Dr. Stefan Heidinger, 6020 Innsbruck,Stadtforum 1, oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signaturan die E-Mail-Adresse hauptversammlung@btv.at [hauptversammlung@btv.at] oder perSWIFT an die Adresse BTVAAT22XXX und nach den üblichen Geschäftszeitenspätestens am 28. Mai 2021 (24:00 Uhr, Wiener Zeit) der Gesellschaft per E-Mail,mit qualifizierter elektronischer Signatur an die E-Mail-Adressehauptversammlung@btv.at [hauptversammlung@btv.at] zugeht. "Schriftlich" bedeuteteigenhändige Unterfertigung oder firmenmäßige Zeichnung durch jedenAntragsteller oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signaturoder bei Übermittlung per SWIFT mit Message Type MT599, wobei unbedingt beiStammaktien ISIN AT0000625504 und bei Vorzugsaktien ISIN AT0000625538 im Textanzugeben ist.Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samtBegründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag, nichtaber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasstsein. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigunggemäß § 10a AktG nachzuweisen, in der bestätigt wird, dass die an­tragstellendenAktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstel­lung Inhaber der Aktiensind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssie­ben Tage sein darf. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen denerforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 5% des Grundkapitals erreichen, müssensich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag,Uhrzeit) beziehen.Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbe­stätigung wird auf dieAusführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV) verwiesen.2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zuje­dem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBe­grün­dung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit denNamen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einerallfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der imFirmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, wenn dieses Verlangen in Textform spätes­tens am 7. Juni 2021 (24:00Uhr, Wiener Zeit) der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 512 5333-81508oder per Post an Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Recht undBeteiligungen, zH Herrn Dr. Stefan Heidinger, 6020 Innsbruck, Stadtforum 1, oderper E-Mail hauptversammlung@btv.at [hauptversammlung@btv.at], wobei dasVerlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist,zugeht. Sofern für Erklärungen die Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktGvorgeschrieben ist, muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf eine andere zurdauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Persondes Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung derNamensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. Der Beschlussvorschlag,nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Spracheabgefasst sein.Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssieben Tage sein darf, nachzuweisen. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammenden erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 1% des Grundkapitals erreichen,müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt(Tag, Uhrzeit) beziehen.Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf dieAusführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV) verwiesen.3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktGJedem Aktionär ist auf Verlangen in der außerordentlichen HauptversammlungAuskunft über Angelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zursachgemäßen Beurteilung eines Tages­ordnungspunkts erforderlich ist. DieAuskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen derGesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzernsund der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen ei­nen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihreErteilung strafbar wäre.Voraussetzung für die Ausübung des Auskunftsrechts der Aktionäre ist derNachweis der Berechtigung zur Teilnahme (Punkt IV. der Einberufung) und dieErteilung einer entsprechenden Vollmacht an den besonderen Stimmrechtsvertreter(Punkt V. der Einberufung).Ausdrücklich wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Auskunftsrecht und dasRederecht während dieser virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung von denAktionären selbst im Wege der elektronischen Post ausschließlich durchÜbermittlung von Fragen bzw. des Redebeitrags per E-Mail direkt an dieGesellschaft an die Emailadresse fragen.aohv.btv@hauptversammlung.at[fragen.aohv.btv@hauptversammlung.at] ausgeübt werden kann.Die Aktionäre werden gebeten, alle Fragen bereits im Vorfeld in Textform per E-Mail an die Adresse fragen.aohv.btv@hauptversammlung.at[fragen.aohv.btv@hauptversammlung.at] zu übermitteln, und zwar so rechtzeitig,dass diese spätestens am 3. Werktag vor der außerordentlichen Hauptversammlung,das ist der 11. Juni 2021, bei der Gesellschaft einlangen. Dies dient derWahrung der Sitzungsökonomie im Interesse aller Teilnehmer an deraußerordentlichen Hauptversammlung, insbesondere für Fragen, die einer längerenVorbereitungszeit bedürfen.Damit ermöglichen Sie dem Vorstand eine möglichst genaue Vorbereitung und rascheBeantwortung der von Ihnen gestellten Fragen.Bitte bedienen Sie sich des Frageformulars, welches auf der Internetseite derGesellschaft unter www.btv.at/ausserordentliche-hauptversammlung [http://www.btv.at/ausserordentliche-hauptversammlung] abrufbar ist. Wenn diesesFrageformular nicht verwendet wird, muss die Person (Name/Firma, Geburtsdatum/Firmenbuchnummer des Aktionärs) im entsprechenden E-Mail genannt werden. Um dieGesellschaft in die Lage zu versetzen, die Identität und Übereinstimmung mit derDepotbestätigung festzustellen, bitten wir Sie, in diesem Fall auch IhreDepotnummer in dem E-Mail anzugeben.Bitte beachten Sie, dass dafür während der außerordentlichen Hauptversammlungvon dem Vorsitzenden angemessene zeitliche Beschränkungen festgelegt werdenkönnen.Genauere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Auskunftsrechts derAktionäre gem § 118 AktG werden in der Teilnahmeinformation festgelegt.4. Anträge von Aktionären in der außerordentlichen Hauptversammlung nach § 119AktGJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigt,in der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV durch seinen besonderen Stimmrechtsvertreter zu jedemPunkt der Tagesord­nung Anträge zu stellen.Der Zeitpunkt, bis zu dem Weisungen zu Antragsstellung an den besonderenStimmrechtsvertreter möglich sind, wird im Laufe der virtuellenaußerordentlichen Hauptversammlung vom Vorsitzenden festgelegt.Voraussetzung hiefür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung im Sinne dieserEinberufung und die Erteilung einer entsprechenden Vollmacht an den besonderenStimmrechtsvertreter gemäß Punkt V. dieser Einberufung.Genauere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Antragsrechts derAktionäre gem § 119 AktG werden in der Teilnahmeinformation festgelegt.5. Information zum Datenschutz der AktionäreDie Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft verarbeitetpersonenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere jene gemäß § 10a Abs. 2 AktG,dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl derAktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowiegegebenenfalls Name und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten) aufGrundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der EuropäischenDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischenDatenschutzgesetzes, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen deraußerordentlichen Hauptversammlung zu ermöglichen.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für dieTeilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der außerordentlichenHauptversammlung gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlagefür die Verarbeitung ist somit Artikel 6 (1) c) DSGVO.Für die Verarbeitung ist die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaftdie verantwortliche Stelle. Die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaftbedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der außerordentlichen Hauptversammlungexterner Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren, Rechtsanwälten, Bankenund IT-Dienstleistern. Diese erhalten von Bank für Tirol und VorarlbergAktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführungder beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Datenausschließlich nach Weisung der Bank für Tirol und VorarlbergAktiengesellschaft. Soweit rechtlich notwendig, hat die Bank für Tirol undVorarlberg Aktiengesellschaft mit diesen Dienstleistungsunternehmen einedatenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen.Nimmt ein Aktionär an der außerordentlichen Hauptversammlung teil, können alleanwesenden Aktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- undAufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einemgesetzlichen Teilnahmerecht in das gesetzlich vorgeschriebeneTeilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die daringenannten personenbezogenen Daten (u. a. Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis)einsehen. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft ist zudem gesetzlichverpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere dasTeilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbucheinzureichen (§ 120 AktG).Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für dieZwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind,und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern.Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus demUnternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrechtsowie aus Geldwäschebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionärengegen die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft oder umgekehrt vonder Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft gegen Aktionäre erhobenwerden, dient die Speicherung personenbezogener Daten der Klärung undDurchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mitGerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Datenwährend der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens biszu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung derpersonenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel IIIder DSGVO. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der Bank für Tirol undVorarlberg Aktiengesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adressedatenschutz@btv.at [datenschutz@btv.at] oder über die folgenden Kontaktdatengeltend machen:Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaftc/o Andreas GerstenbauerTelefax: +43 505 333-802478Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu.Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der Bank fürTirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft www.btv.at [http://www.btv.at/] zufinden.VII. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE1. Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft EUR 68.062.500,-- und ist zerlegt in 31.531.250 Stamm-Stückaktienund 2.500.000 Vorzugs-Stückaktien. Jede Stamm-Stückaktie gewährt eine Stimme.Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 64.003Stamm-Stückaktien als eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu, auchnicht das Stimmrecht.Eine allfällige Veränderung im Bestand eigener Aktien bis zur Hauptversammlungund damit der Gesamtzahl der Stimmrechte wird in dieser bekannt gegeben werden.2. 