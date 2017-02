EANS-Hauptversammlung: Andritz AG / Einberufung zur Hauptversammlung

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für denInhalt ist der Emittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu deram Dienstag, dem 28. März 2017, um 10:30 Uhr,im Steiermarksaal/Grazer Congress,8010 Graz, Schmiedgasse 2stattfindenden 110. ordentlichen Hauptversammlung der ANDRITZ AG mitdem Sitz in Graz, FN 50935 f, ein.A. Tagesordnung (§ 106 Z 3 AktG)1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, desCorporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samtKonzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts,jeweils für das Geschäftsjahr 20162. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum31. Dezember 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandsfür das Geschäftsjahr 20164. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder desAufsichtsrats für das Geschäftsjahr 20165. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an dieMitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 20166. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und den Konzernabschlussfür das Geschäftsjahr 20177. Wahl von einer Person in den AufsichtsratB. Bereitstellung von Informationen (§ 106 Z 4 AktG)Folgende Unterlagen sind spätestens ab dem 21. Tag vor derordentlichen Hauptversammlung, somit spätestens ab dem 7. März 2017,gemäß § 108 AktG auf der eingetragenen Internetseite der Gesellschaft(www.andritz.com) veröffentlicht und werden auch in derHauptversammlung aufliegen:- Einberufung - Beschlussvorschläge des Vorstands und desAufsichtsrats zu den einzelnen Tagesordnungspunkten -Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 mit Lagebericht -Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016 mit Konzernlagebericht -Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2016 - Bericht desAufsichtsrats an die Hauptversammlung gemäß § 96 AktG - Erklärungengemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf des Kandidaten für die Wahlin den Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 7 - Formulare für dieErteilung und den Widerruf einer VollmachtC. HINWEISE ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE (§ 106 Z 5 AKTG)1. Beantragung von Tagesordnungspunkten durch Aktionäre (§ 109 AktG)Aktionäre, die einzeln oder zusammen seit mindestens drei Monaten vorAntragstellung Aktien in Höhe von 5% des Grundkapitals halten, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnungder Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Für jedensolchen Tagesordnungspunkt muss der Antrag einen Beschlussvorschlagsamt Begründung enthalten.Der Antragsteller muss seinen Anteilsbesitz nachweisen. Dazu ist beidepotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktGerforderlich. Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz ineinem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einemVollmitgliedstaat der OECD ausgestellt sein. Die Depotbestätigungdarf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssieben Tage sein und es muss bestätigt werden, dass die Aktionäreseit mindestens drei Monaten vor der Antragstellung die Aktiendurchgehend halten. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen denerforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 5% des Grundkapitalserreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre aufdenselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.Zum weiteren erforderlichen Inhalt der Depotbestätigung wird auf dieAusführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt D) verwiesen. Derschriftliche Antrag (Unterschrift erforderlich) zur Aufnahme einesweiteren Tagesordnungspunkts muss der Gesellschaft samt obigemNachweis zum Anteilsbesitz spätestens am 21. Tag vor der ordentlichenHauptversammlung, somit spätestens am 7. März 2017, an ihrerGeschäftsanschrift AT-8045 Graz, Stattegger Straße 18, AbteilungInvestor Relations, Dr. Michael Buchbauer, zugehen.2. Beschlussvorschläge von Aktionären (§ 110 AktG) Aktionäre, derenAnteile einzeln oder zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, könnender Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in TextformVorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln undverlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen derbetreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einerallfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats aufder Internetseite der Gesellschaft (www.andritz.com) zugänglichgemacht werden. Bei einem Vorschlag zur Wahl einesAufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung dieErklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.Der Antragsteller muss seinen Anteilsbesitz nachweisen. Dazu ist beidepotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktGerforderlich. Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz ineinem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einemVollmitgliedstaat der OECD ausgestellt sein. Die Depotbestätigungdarf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssieben Tage sein. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen denerforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 1% des Grundkapitalserreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre aufdenselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen. Zum weiterenerforderlichen Inhalt der Depotbestätigung wird auf die Ausführungenzur Teilnahmeberechtigung (Punkt D) verwiesen.Der Vorschlag zur Beschlussfassung muss der Gesellschaft samt obigemNachweis zum Anteilsbesitz spätestens am siebten Werktag vor derHauptversammlung, somit spätestens am 17. März 2017, entweder- per E-Mail an die Adresse: michael.buchbauer@andritz.com, wobei dasVerlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mailanzuschließen ist - per Post, Kurierdienst oder persönlich an ihrerGeschäftsanschrift AT-8045 Graz, Stattegger Straße 18, AbteilungInvestor Relations, Dr. Michael Buchbauer, oder - per Telefax unterder Telefax-Nummer +43 (316) 6902 465zugehen.3. Auskunftsrecht (§ 118 AktG) Jedem Aktionär ist auf Verlangen inder Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaftzu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung einesTagesordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstrecktsich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen derGesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen.Die Auskunft darf verweigert werden, soweit 1. sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen odereinem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteilzuzufügen, oder 2. ihre Erteilung strafbar wäre.Fragen, deren Beantwortung einer gewissen Vorbereitungszeit bedarf,mögen im Interesse der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor derHauptversammlung in Textform (schriftlich, Unterschrift ist nichterforderlich) an die Gesellschaft übermittelt werden.Die Fragen können an die Gesellschaft- per E-Mail an die Adresse: michael.buchbauer@andritz.com - perPost, Kurierdienst oder persönlich an ihrer GeschäftsanschriftAT-8045 Graz, Stattegger Straße 18, Abteilung Investor Relations,oder - per Telefax unter der Telefax-Nummer +43 (316) 6902 465übermittelt werden.4. Anträge in der Hauptversammlung (§ 119 AktG) Jeder Aktionär istberechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der TagesordnungAnträge zu stellen.D. Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an derHauptversammlung (§ 106 Z 6 und Z 7 AktG):Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zurAusübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlunggeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Endedes zehnten Tags vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag),das ist der 18. März 2017 (Samstag), 24:00 Uhr MEZ (Ortszeit Wien).Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer am Endedes Nachweisstichtags Aktionär ist und dies der Gesellschaftnachweist.Bei Inhaberaktien ist für den Nachweis des Anteilsbesitzes amNachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich.Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einemVollmitgliedstaat der OECD ausgestellt sein.Die Depotbestätigung hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2AktG):- Angaben über den Aussteller: Name (Firma) und Anschrift oder ein imVerkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code - Angabenüber den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum beinatürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer beijuristischen Personen - Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktiendes Aktionärs, die Bezeichnung der Gattung oder die internationalgebräuchliche Wertpapierkennnummer - Depotnummer bzw. eine sonstigeBezeichnung - Die Angabe, dass sich die Bestätigung auf denDepotstand am 18. März 2017 um 24:00 Uhr MEZ (Ortszeit Wien)beziehtDie Depotbestätigung kann in deutscher oder englischer Spracheausgestellt werden. Die Depotbestätigung muss spätestens am drittenWerktag vor der Hauptversammlung, somit spätestens am 23. März 2017,um 24:00 Uhr MEZ (Ortszeit Wien), ausschließlich auf einem derfolgenden Wege einlangen:- als Papierdokument mit firmenmäßiger Zeichnung seitens desausstellenden Kreditinstituts per Post oder Kurierdienst an dieAnschrift HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, AT-8242 St.Lorenzen am Wechsel - per Telefax unter der Telefax-Nummer +43 (0)18900 500 DW 94 - per E-Mail an die Adresse:anmeldung.andritz@hauptversammlung.at, wobei die Depotbestätigungdem E-Mail im PDF-Format anzuschließen ist, oder - per SWIFT an dieAdresse GIBAATWGGMS (Message Type MT598, unbedingt unter Angabe derISIN AT0000730007).Die Kreditinstitute werden ersucht, Depotbestätigungen nachMöglichkeit gesammelt (in Listenform) zu übermitteln.Zutritt zur Hauptversammlung Die Übermittlung der Depotbestätigunggilt gleichzeitig als Anmeldung zur Hauptversammlung. Die Aktionärebzw. ihre Vertreter werden gebeten, zur Überprüfung der Identität amEingang zur Hauptversammlung einen amtlichen Lichtbildausweis(Führerschein, Reisepass, Personalausweis) vorzulegen. Wir ersuchenSie, in Ihrer Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen Teilnehmersowie die nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen zuberücksichtigen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 9:00Uhr.E. Bestellung eines Vertreters (§ 106 Z 8 AktG)Gemäß § 113 AktG hat jeder Aktionär, der zur Teilnahme an derHauptversammlung berechtigt ist, das Recht, eine natürliche oderjuristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt imNamen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselbenRechte wie der Aktionär, den er vertritt. Jede Vollmacht muss den/dieVertreter namentlich bezeichnen. Der Aktionär ist in der Anzahl derPersonen, die er zu Vertretern bestellt, und in deren Auswahl nichtbeschränkt, jedoch darf die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied desVorstands oder des Aufsichtsrats das Stimmrecht als Vertreter nurausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisung zu deneinzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person erteilt werden.Vollmachten sowie deren Widerruf haben in Textform zu erfolgen.Ein Aktionär kann seinem depotführenden Kreditinstitut nach Absprachemit diesem Vollmacht erteilen. In diesem Fall genügt es, wenn dasKreditinstitut zusätzlich zur Depotbestätigung auf einem der dafürzugelassenen Wege (siehe oben) gegenüber der Gesellschaft dieErklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt worden ist; dieVollmacht selbst muss in diesem Fall nicht an die Gesellschaftübermittelt werden.Eine erteilte Vollmacht kann vom Aktionär widerrufen werden. DerWiderruf wird erst wirksam, wenn er der Gesellschaft zugegangen ist.Erklärungen über die Erteilung und den Widerruf von Vollmachtenkönnen ausschließlich auf einem der folgenden Wege übermitteltwerden:- per Post oder Kurierdienst an die AnschriftHV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen amWechsel - per Telefax unter der Telefax-Nummer +43 (0)1 8900 500 DW94 - per E-Mail an die Adresse anmeldung.andritz@hauptversammlung.at,wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mailanzuschließen ist - durch persönliche Vorlage am Eingang zur HV oder- von Kreditinstituten gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG per SWIFT an dieAdresse GIBAATWGGMS (Message Type MT598, unbedingt unter Angabe derISIN AT0000730007).Die Vollmacht bzw. ein Widerruf der Vollmacht muss bis 16:00 Uhr MEZ(Ortszeit Wien) des Vortags der Hauptversammlung (sohin dem 27. März2017) zugegangen sein. Danach ist die Vollmacht bzw. ein Widerrufpersönlich am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort bei derRegistrierung vorzulegen.Die Gesellschaft hat für die Erteilung der Vollmacht Formulare aufihrer Website (www.andritz.com) zur Verfügung gestellt. Um dieAdministration der Vollmachten zu erleichtern, ist empfohlen, die aufder Website zur Verfügung gestellten Formulare zu verwenden.Als besonderer Service besteht für Aktionärinnen und Aktionäre, diean der Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen können, dieMöglichkeit, ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einenunabhängigen und ausschließlich an die Weisungen des/der jeweiligenAktionärin bzw. Aktionärs gebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben zulassen. Aktionärinnen und Aktionäre, die diesen für sie kostenfreienService in Anspruch nehmen wollen, werden ersucht, diesbezüglichdirekt mit Herrn Dr. Michael Buchbauer, ANDRITZ AG, Tel.: +43 (316)6902 2979, Telefax: +43 (316) 6902 465 oder E-Mail:michael.buchbauer@andritz.com, Kontakt aufzunehmen.F. Angaben zur Übertragung der Hauptversammlung (§ 106 Z 2 AktG)Es wird darauf hingewiesen, dass eine Bild- oder Tonübertragung derHauptversammlung im Internet nicht erfolgt.G. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (§ 106 Z 9 AktG)Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt dasGrundkapital der Gesellschaft EUR 104.000.000,-- und ist eingeteiltin 104.000.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. DieGesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung1.939.784 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. 