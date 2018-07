EANS-Hauptversammlung: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft / Ergebnisse zur Hauptversammlung

Weitere Suchergebnisse zu "At & S":

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------05.07.2018Ergebnisse 24. AT&S HauptversammlungDie heutige 24. ordentliche Hauptversammlung der AT & S Austria Technologie undSystemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S) hat eine Dividende in Höhe von EUR 0,36je gewinnberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2017/18 beschlossen. Ex-Tag ist der 24. Juli 2018, Nachweisstichtag der 25. Juli 2018 undDividendenzahltag der 26. Juli 2018.In der heutigen Hauptversammlung wurde zudem den Mitgliedern des Vorstands unddes Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18 die Entlastung erteilt.Gemäß dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats wurde dieAufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2017/18 mit insgesamt EUR 466.960,0festgelegt.Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/19wurde die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, bestellt.AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - First choice foradvanced applicationsAT&S ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Herstellervon hochwertigen Leiterplatten und IC-Substraten. AT&S industrialisiertzukunftsweisende Technologien für seine Kerngeschäfte Mobile Devices &Substrates sowie Automotive, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eineglobale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowieWerken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan naheSeoul) und beschäftigte im Geschäftsjahr 2017/18 rund 10.000 Mitarbeiter.Weitere Infos auch unter www.ats.netRückfragehinweis:Gerda Königstorfer, Director Investor Relations & CommunicationsTel: +43 3842 200-5925; Mobil: +43 676 8955 5925; g.koenigstorfer@ats.netFabriksgasse 13, 8700 Leoben/ÖsterreichEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 13A-8700 LeobenTelefon: 03842 200-0FAX:Email: ir@ats.netWWW: www.ats.netISIN: AT0000969985Indizes: WBI, VÖNIX, ATX GPBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell