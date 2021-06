EANS-Hauptversammlung: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Weitere Suchergebnisse zu "AT & S":

Finanztrends Video zu AT & S



mehr >

--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------08.06.2021E I N B E R U F U N Gzur 27. ordentlichen Hauptversammlung derAT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, LeobenFN 55638 x, ISIN AT0000969985("Gesellschaft")am Donnerstag, dem 8. Juli 2021, 10.00 Uhr, Ortszeit Wien in den Räumlichkeitender AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 13, 8700 Leoben-HinterbergZwtl.: I.ABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNGZwtl.: Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz (COVID-19-GesG) undGesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung (COVID-19-GesV)Angesichts der globalen COVID-19 Pandemie hat der Vorstand zum Schutz derAktionäre und der sonstigen Teilnehmer unserer Hauptversammlung beschlossen, diediesjährige ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäreabzuhalten. Die Durchführung der Hauptversammlung in virtueller Form istangesichts der derzeitigen Umstände und nach sorgfältiger Beurteilung durch denVorstand zum Wohl und im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäreerforderlich.Die 27. ordentliche Hauptversammlung der AT & S Austria Technologie &Systemtechnik Aktiengesellschaft am 8. Juli 2021 wird daher auf Grundlage von §1 Abs 2 COVID-19-GesG (BGBl. I Nr. 16/2020 idF BGBl. I Nr. 156/2020) und derCOVID-19-GesV (BGBl. II Nr. 140/2020 idF BGBl. II Nr. 616/2020) als "virtuelleHauptversammlung" durchgeführt.Dies bedeutet, dass nach dem Beschluss des Vorstands bei der 27. ordentlichenHauptversammlung der AT & S Austria Technologie & SystemtechnikAktiengesellschaft am 8. Juli 2021 Aktionäre und ihre Vertreter (mit Ausnahmeder besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV) nichtphysisch anwesend sein können, um so die Gesundheit der Teilnehmer nicht zugefährden.Die virtuelle Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit desVorsitzenden des Aufsichtsrats, der Mitglieder des Vorstands, des beurkundendenöffentlichen Notars und der vier von der Gesellschaft vorgeschlagenen besonderenStimmrechtsvertreter in 8700 Leoben-Hinterberg, Fabriksgasse 13, statt.Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung als virtuelleHauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesV führt zu Modifikationen imAblauf der Hauptversammlung sowie in der Ausübung der Rechte der Aktionäre.Die Stimmrechtsausübung, das Recht Beschlussanträge zu stellen und das RechtWiderspruch zu erheben, können im Einklang mit § 3 Abs 4 COVID-19-GesVausschließlich durch Vollmachtserteilung und Weisung an einen der von derGesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter erfolgen.Das Auskunftsrecht kann in der virtuellen Hauptversammlung von den Aktionärenselbst im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden, und zwar durchÜbermittlung der Fragen in Textform ausschließlich per E-Mail direkt an die E-Mail-Adresse fragen.ats@hauptversammlung.at der Gesellschaft, sofern dieAktionäre rechtzeitig eine Depotbestätigung im Sinne von § 10a AktG gemäß PunktIV. übermittelt haben.Zwtl.: Übertragung der Hauptversammlung im InternetDie virtuelle 27. ordentliche Hauptversammlung wird gemäß § 3 Abs 1, 2 und 4COVID-19-GesV iVm § 102 Abs 4 AktG vollständig akustisch und optisch in Echtzeitim Internet übertragen. Dies ist datenschutzrechtlich zulässig im Hinblick aufdie gesetzliche Grundlage von § 3 Abs 1, 2 und 4 COVID-19-GesV.Alle Aktionäre der Gesellschaft können an der virtuellen Hauptversammlung am 8.Juli 2021 ab ca. 10:00 Uhr, Ortszeit Wien, unter Verwendung von geeignetentechnischen Hilfsmitteln (z.B. Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone sowieInternetanschluss mit ausreichender Bandbreite für das Streaming von Videos), imInternet unter www.ats.net teilnehmen. Eine Anmeldung oder ein Login sind zurVerfolgung der Hauptversammlung nicht erforderlich.Durch die Übertragung der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft imInternet haben alle Aktionäre die Möglichkeit, durch diese akustische undoptische Einwegverbindung in Echtzeit den gesamten Verlauf der Hauptversammlungund insbesondere die Präsentation des Vorstands, die Beantwortung der Fragen derAktionäre und das Abstimmungsverfahren zu verfolgen sowie auf Entwicklungen inder Hauptversammlung zu reagieren.Es wird darauf hingewiesen, dass diese Live-Übertragung als virtuelleHauptversammlung keine Fernteilnahme (§ 102 Abs 3 Z 2 AktG) und keineFernabstimmung (§ 102 Abs 3 Z 3 AktG und § 126 AktG) ermöglicht und dieÜbertragung im Internet keine Zweiwege-Verbindung ist. Der einzelne Aktionärkann daher nur dem Verlauf der Hauptversammlung folgen. Ebenso wird daraufhingewiesen, dass die Gesellschaft für den Einsatz von technischenKommunikationsmitteln nur insoweit verantwortlich ist, als diese ihrer Sphärezuzurechnen sind (§ 2 Abs 6 COVID-19-GesV).Im Übrigen wird auf die Information über die organisatorischen und technischenVoraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV("Teilnahmeinformation") hingewiesen, die ab spätestens 17. Juni 2021 auf derInternetseite der Gesellschaft unter www.ats.net (Rubrik Investoren >Hauptversammlung > 27. Hauptversammlung) zur Verfügung stehen wird.Tagesordnung1. Bericht des Vorstands; Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, desLageberichts, des (konsolidierten) Corporate Governance Berichts und des(konsolidierten) nichtfinanziellen Berichts sowie des Konzernabschlussesund Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31.März 2021 (2020/21) mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahrvom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 (2020/21) sowie des Vorschlags fürdie Gewinnverwendung.2. Beschlussfassungen über die Verwendung des im Jahresabschluss 2020/21ausgewiesenen Bilanzgewinns und über die Ermächtigung des Vorstands zurteilweisen Umwidmung des Bilanzgewinns in freie Rücklagen sowie über denWiderruf der diesbezüglich bestehenden Ermächtigung.3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 2020/21.4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fürdas Geschäftsjahr 2020/21.5. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Mitglieder desAufsichtsrats der AT & S Austria Technologie & SystemtechnikAktiengesellschaft.6. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder desAufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21.7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.8. Bericht des Vorstands über den Erwerb und die Verwendung eigener Aktiengemäß § 65 Abs 3 AktG.9. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr2021/22.10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigenerAktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien und dieErmächtigung des Aufsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durchdie Einziehung von Aktien ergeben sowie Widerruf des diesbezüglichenBeschlusses der Hauptversammlung vom 4. Juli 2019.Zwtl.: Unterlagen zur Hauptversammlung; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DERINTERNETSEITEInsbesondere die folgenden Unterlagen stehen gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktGspätestens ab 17. Juni 2021 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseiteder Gesellschaft unter www.ats.net (Rubrik Investoren > Hauptversammlung > 27.Hauptversammlung) zur Verfügung:* Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für dieTeilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV("Teilnahmeinformation"),* Jahresabschluss mit Lagebericht,* (Konsolidierter) Corporate Governance Bericht,* (Konsolidierter) nichtfinanzieller Bericht,* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,* Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG,* Geschäftsberichtjeweils für das Geschäftsjahr 2020/21,* die gemeinsamen Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu denTagesordnungspunkten 2, 3, 4, 6, 7 und 10, inkl Vorschlag für dieGewinnverwendung,* die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 5 und 9,* Vergütungspolitik für die Mitglieder des Aufsichtsrats der AT & S AustriaTechnologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft,* Vergütungsbericht,* Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 3 AktG,* Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4COVID-19-GesV,* Frageformular,* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,* vollständiger Text dieser Einberufung.Zwtl.: NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DERHAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zurAusübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen dieservirtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesVgeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am 28. Juni 2021,24:00 Uhr MEZ/MESZ (Ortszeit Wien) (Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an und zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte in dieser virtuellenHauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV ist nurberechtigt, wer an diesem Nachweisstichtag Aktionär ist und dies derGesellschaft nachweist.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft spätestens am5. Juli 2021, 24:00 Uhr MEZ/MESZ (Ortszeit Wien) ausschließlich auf einem derfolgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in TextformPer E-Mail anmeldung.ats@hauptversammlung.at (Depotbestätigungen bitte im FormatPDF)Per Telefax +43 (0) 1 8900 500 - 87(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in SchriftformPer Post oder Boten c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH (alsZustellbevollmächtigter der AT & S Austria Technologie & SystemtechnikAktiengesellschaft, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Per SWIFTGIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000969985 im Textangeben)Ohne rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangende Depotbestätigung kann dieBestellung eines besonderen Stimmrechtsvertreters und die Ausübung desAuskunftsrechts der Aktionäre nicht wirksam erfolgen.Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zuwenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zuveranlassen.Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktienund hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichenPersonen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischenPersonen,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000969985(international gebräuchliche Wertpapierkennnummer),* Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,* Zeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an derHauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 28. Juni 2021,24:00 Uhr MEZ/MESZ (Ortszeit Wien) beziehen. Soll durch die Depotbestätigung derNachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf siezum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheentgegengenommen.Zwtl.: BESTELLUNG EINES BESONDEREN STIMMRECHTSVERTRETERS UND DAS DABEIEINZUHALTENDE VERFAHRENJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung nachMaßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV berechtigt ist und dies derGesellschaft gemäß den Festlegungen in Punkt IV. dieser Einberufung nachgewiesenhat, hat das Recht einen besonderen Stimmrechtsvertreter zu bestellen.Die Stellung eines Beschlussantrags, die Stimmabgabe und die Erhebung einesWiderspruchs in dieser virtuellen Hauptversammlung der AT & S AustriaTechnologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft am 8. Juli 2021 kann gemäß § 3Abs 4 COVID-19-GesV nur durch einen der nachgenannten besonderenStimmrechtsvertreter erfolgen. Als besondere Stimmrechtsvertreter werden diefolgenden Personen vorgeschlagen:(i) Dr. Michael Knap,c/o Interessenverband für Anleger, IVA1130 Wien, Feldmühlgasse 22,knap.ats@hauptversammlung.at(ii) Notar MMag.Dr. Arno Weigand1020 Wien, Unter Donaustraße 13-15/7. OG,weigand.ats@hauptversammlung.at(iii) Rechtsanwalt Dr. Paul Fussenegger1010 Wien, Rotenturmstraße 12/6,fussenegger.ats@hauptversammlung.atRechtsanwalt Dr. Christoph Nauerc/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH2340 Mödling, Enzersdorferstraße 4nauer.ats@hauptversammlung.at [nauer.ats@hauptversammlung.at]Jeder Aktionär kann eine der vier oben genannten Personen als besonderenStimmrechtsvertreter auswählen und dieser Vollmacht erteilen.Für die Vollmachtserteilung an die besonderen Stimmrechtsvertreter istspätestens ab 17. Juni 2021 auf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.ats.net (Rubrik Investoren > Hauptversammlung > 27. Hauptversammlung) eineigenes Vollmachtsformular abrufbar. Zusätzlich ist an dieser Stelle ab demgenannten Datum ein Formular für den Widerruf der Vollmacht abrufbar. Es wirdgebeten stets die bereitgestellten Formulare zu verwenden.Informationen zur Bestellung eines Vertreters gemäß § 113 AktG: Jeder Aktionär,der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat gemäß § 113 Abs 1AktG das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zubestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt unddieselben Rechte hat wie der Aktionär, den er vertritt. Der Aktionär ist in derAnzahl der Personen, die er zu Vertretern bestellt, und in deren Auswahl nichtbeschränkt. Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen. Hat derAktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) nach Absprache mitdiesem Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zurDepotbestätigung auf einem dafür zugelassenen Wege gegenüber der Gesellschaftdie Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde; die Vollmacht selbstmuss in diesem Fall nicht an die Gesellschaft übermittelt werden.Bitte um Beachtung: Will ein Aktionär in der gegenständlichen Hauptversammlungzu einem oder mehreren Tagesordnungspunkten seine Stimme abgeben,Beschlussanträge stellen oder Widerspruch erheben, hat der jeweilige Aktionärbzw. der jeweilige von diesem bevollmächtigte Vertreter aufgrund derSonderregelung des § 3 Abs 4 COVID-19-GesV einen der oben genannten besonderenStimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und diesem entsprechende Instruktionenzu erteilen.Für die Vollmachtserteilung, den Widerruf der Vollmacht, die dazu vorgesehenenÜbermittlungsmöglichkeiten und Fristen sind die in der Teilnahmeinformationenthaltenen Regelungen zu beachten.Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist ausdrücklichausgeschlossen.HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTGZwtl.: Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktGAktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5% des Grundkapitals erreichenund die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktiensind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnungdieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn diesesVerlangen in Schriftform per Post oder Boten spätestens am 17. Juni 2021 (24:00Uhr, Ortszeit Wien) der Gesellschaft ausschließlich an die Adresse AT & SAustria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, zH Frau GerdaKönigstorfer, Fabriksgasse 13, 8700 Leoben-Hinterberg, oder, wenn per E-Mail,mit qualifizierter elektronischer Signatur, an die E-Mail-Adresseanmeldung.ats@hauptversammlung.at oder per SWIFT GIBAATWGGMS, zugeht."Schriftlich" bedeutet eigenhändige Unterfertigung oder firmenmäßige Zeichnungdurch jeden Antragsteller oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierterelektronischer Signatur oder bei Übermittlung per SWIFT mit Message Type MT598oder Type MT599, wobei unbedingt ISIN AT0000969985 im Text anzugeben ist.Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samtBegründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag, nichtaber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasstsein. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigunggemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäreseit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und diezum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage seindarf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen dasBeteiligungsausmaß von 5% vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag,Uhrzeit) beziehen.Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung sowie derenÜbermittlung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV.dieser Einberufung) verwiesen.Wenn der Antrag und eine oder mehrere Depotbestätigungen auf getrennten Wegen andie Gesellschaft übermittelt werden, müssen alle Dokumente spätestens am 17.Juni 2021 bei der Gesellschaft eingelangt sein.Zwtl.: Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktGAktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1% des Grundkapitals erreichen,können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zurBeschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass dieseVorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, deranzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstandsoder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite derGesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textformspätestens am 29. Juni 2021 (24:00 Uhr, Ortszeit Wien) der Gesellschaft entwederan die Adresse Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, zH FrauGerda Königstorfer, Fabriksgasse 13, 8700 Leoben-Hinterberg, oder per Telefax an+43-(0)1-8900-500-87, oder per E-Mail an anmeldung.ats@hauptversammlung.at,wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF-Dokument, dem E-Mailanzuschließen ist, zugeht. Sofern für Erklärungen die Textform im Sinne des § 13Abs 2 AktG vorgeschrieben ist, so muss die Erklärung in einer Urkunde oder aufeine andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weiseabgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärungdurch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden.Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch indeutscher Sprache abgefasst sein.Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, dienur zusammen das Beteiligungsausmaß von 1% vermitteln, müssen sich auf denselbenZeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung sowie derenÜbermittlung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV.dieser Einberufung) verwiesen.Wenn der Antrag und eine oder mehrere Depotbestätigungen auf getrennten Wegen andie Gesellschaft übermittelt werden, müssen alle Dokumente spätestens am 29.Juni 2021 bei der Gesellschaft eingelangt sein.Zwtl.: Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktGJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunftspflichterstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen derGesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzernsund der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft hat denGrundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. DieAuskunft darf verweigert werden, soweit (i) sie nach vernünftigerunternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einemverbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder (ii) dieErteilung der Auskunft strafbar wäre, oder (iii) sie auf der im Firmenbucheingetragenen Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort übermindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglichwar.Voraussetzung für die Ausübung des Auskunftsrechts der Aktionäre ist derNachweis der Berechtigung zur Teilnahme (Punkt IV. der Einberufung).Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Auskunftsrecht und das Rederechtwährend dieser virtuellen Hauptversammlung von den Aktionären selbst im Wege derelektronischen Post ausschließlich durch Übermittlung von Fragen bzw desRedebeitrags per E-Mail direkt an die Gesellschaft ausschließlich an die E-Mail-Adresse fragen.ats@hauptversammlung.at ausgeübt werden kann.Die Aktionäre werden gebeten, alle Fragen bereits im Vorfeld in Textform per E-Mail an die Adresse fragen.ats@hauptversammlung.at zu übermitteln, und zwar sorechtzeitig, dass diese tunlichst am 3. Werktag vor der Hauptversammlung, dasist der 5. Juli 2021, bei der Gesellschaft einlangen. Dies dient der Wahrung derSitzungsökonomie im Interesse aller Teilnehmer an der Hauptversammlung,insbesondere für Fragen, die einer längeren Vorbereitungszeit bedürfen.Damit ermöglichen Sie dem Vorstand eine möglichst genaue Vorbereitung und rascheBeantwortung der von Ihnen gestellten Fragen.Bitte bedienen Sie sich des Frageformulars, welches spätestens ab 17. Juni 2021auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ats.net (Rubrik Investoren >Hauptversammlung > 27. Hauptversammlung) abrufbar ist. Wenn dieses Frageformularnicht verwendet wird, muss die Person (Name/Firma, Geburtsdatum/Firmenbuchnummerdes Aktionärs) im entsprechenden E-Mail genannt werden. Um die Gesellschaft indie Lage zu versetzen, die Identität und Übereinstimmung mit derDepotbestätigung festzustellen, bitten wir Sie, in diesem Fall auch IhreDepotnummer in dem E-Mail anzugeben.Bitte beachten Sie, dass während der Hauptversammlung vom Vorsitzendenangemessene zeitliche Beschränkungen festgelegt werden können.Genauere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Auskunftsrechts derAktionäre gemäß § 118 AktG werden in der Teilnahmeinformation festgelegt.Zwtl.: Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktGJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigtin der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV durch seinen besonderen Stimmrechtsvertreter zu jedem Punkt derTagesordnung Anträge zu stellen. Ein Beschlussvorschlag eines Aktionärs gemäß §110 AktG wird erst dadurch zu einem Antrag, dass er in der Hauptversammlungwiederholt wird.Der Zeitpunkt, bis zu dem Weisungen zu Antragsstellung an den besonderenStimmrechtsvertreter möglich sind, wird im Laufe der virtuellen Hauptversammlungvom Vorsitzenden festgelegt.Voraussetzung hierfür ist der Nachweis derTeilnahmeberechtigung gemäß Punkt IV. dieser Einberufung und die Erteilung einerentsprechenden Vollmacht an den besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß Punkt V.dieser Einberufung.Weitere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Antragsrechts derAktionäre gemäß § 119 AktG werden in der Teilnahmeinformation festgelegt.WEITERE ANGABEN UND HINWEISEZwtl.: Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung beträgt dasGrundkapital der Gesellschaft EUR 42.735.000,- und ist zerlegt in 38.850.000 aufInhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme in der virtuellenHauptversammlung. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung derHauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt imZeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung daher 38.850.000. Eine allfälligeVeränderung im Bestand eigener Aktien bis zur Hauptversammlung und damit derGesamtzahl der Stimmrechte wird in dieser bekannt gegeben werden. Es bestehennicht mehrere Aktiengattungen.Zwtl.: Keine physische AnwesenheitWir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass bei der Durchführung derkommenden Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung gemäß der COVID-19-GesV am Ort der Hauptversammlung weder Aktionäre noch Gäste persönlichzugelassen sind.Zwtl.: Information für Aktionäre zur DatenverarbeitungDie AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft verarbeitetpersonenbezogene Daten der Aktionäre bzw. Aktionärinnen und ihrer Vertreter bzw.Vertreterinnen (insbesondere jene gemäß § 10a Abs 2 AktG, dies sind Name,Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien desAktionärs bzw. der Aktionärin, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer derStimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des oder derBevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen,insbesondere der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie desösterreichischen Datenschutzgesetzes, um den Aktionären bzw. Aktionärinnen dieAusübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären bzw. Aktionärinnenist für die Durchführung der Hauptversammlung und Teilnahme von Aktionären bzw.Aktionärinnen und deren Vertretern bzw. Vertreterinnen daran gemäß demAktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung istsomit die Erforderlichkeit zur Erfüllung von aktienrechtlichen Verpflichtungen(Artikel 6 Abs 1 lit c DSGVO) und zur Wahrung des berechtigten Interesses der AT& S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft an einerordnungsgemäßen Durchführung der Hauptversammlung (Artikel 6 Abs 1 lit f DSGVO).Für die Verarbeitung ist die AT & S Austria Technologie & SystemtechnikAktiengesellschaft die verantwortliche Stelle. AT & S Austria Technologie &Systemtechnik Aktiengesellschaft bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung derHauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren,Rechtsanwälten, Banken und IT-Dienstleistern. Diese erhalten von AT & S AustriaTechnologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenenDaten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind,und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung von AT & S AustriaTechnologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft.Nimmt ein Aktionär bzw. eine Aktionärin und ein Vertreter bzw. eine Vertreterinan der Hauptversammlung teil, können alle anwesenden Vertreterinnen undVertreter von Aktionären bzw. Aktionärinnen, die Vorstands- undAufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einemgesetzlichen Teilnahmerecht in das gesetzlich vorgeschriebeneTeilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die daringenannten personenbezogenen Daten (u.a. Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis)einsehen. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft istzudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärs- und Vertreterdaten(insbesondere das Teilnehmerverzeichnis) dem notariellen Protokoll derHauptversammlung anzuschließen und als Teil des Protokolls zum öffentlichenFirmenbuch einzureichen (§ 120 AktG).Die Daten der Aktionäre bzw. der Aktionärinnen werden anonymisiert bzw.gelöscht, sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitetwurden, nicht mehr notwendig sind, und soweit nicht andere Rechtspflichten eineweitere Speicherung erfordern. Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sichinsbesondere aus dem Unternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer-und Abgabenrecht sowie aus Geldwäschebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüchevon Aktionären bzw. Aktionärinnen gegen AT & S Austria Technologie &Systemtechnik Aktiengesellschaft oder umgekehrt von AT & S Austria Technologie &Systemtechnik Aktiengesellschaft gegen Aktionäre bzw. Aktionärinnen erhobenwerden, dient die Speicherung personenbezogener Daten der Klärung undDurchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mitGerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Datenwährend der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens biszu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.Jeder Aktionär bzw. jede Aktionärin hat ein jederzeitiges Auskunfts-,Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich derVerarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragungnach Kapitel III der DSGVO. Diese Rechte können Aktionäre bzw. Aktionärinnengegenüber AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaftunentgeltlich über die E-Mail-Adresse datenschutz@ats.net oder über diefolgenden Kontaktdaten geltend machen:AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 13, 8700 Leoben-Hinterberg, ÖsterreichZudem steht den Aktionären bzw. Aktionärinnen ein Beschwerderecht bei derDatenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu.Leoben-Hinterberg, im Juni 2021Der VorstandRückfragehinweis:AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftGerda Königstorfer, Director Investor RelationsMobile: +43 676 89555925Email: g.koenigstorfer@ats.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 13A-8700 LeobenTelefon: 03842 200-0FAX:Email: ir@ats.netWWW: www.ats.netISIN: AT0000969985Indizes: WBI, VÖNIX, ATX, ATX GPBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell