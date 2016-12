EANS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Atrium European Real Estate Limited

ANS-NVR: Atrium European Real Estate Limited / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Hiermit teilt die Atrium European Real Estate Limited mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Dezember 2016 insgesamt 376,745,499 Stimmrechte und das neue Grundkapital EUR 2,422,585,625 beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 30.12.2016 wirksam.

weitere (freiwillige) Angaben: Atrium European Real Estate Limited gibt hiermit bekannt, dass am 30. Dezember 2016 die Gesamtzahl der Stimmrechte unverändert bei 376.745.499 Stimmrechten bleibt. Das Grundkapital beträgt am gleichen Tag EUR 2.422.585.625 in Folge der Dividendenzahlungen durch die Gesellschaft am 29. Dezember 2016.

Emittent: Atrium European Real Estate Limited Seaton Place 11-15 UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands Telefon: +44 (0)20 7831 3113 Email: richard.sunderland@fticonsulting.com WWW: http://www.aere.com Branche: Immobilien ISIN: JE00B3DCF752 Indizes: Standard Market Continuous Börsen: Amtlicher Handel: Wien, Börse: Luxembourg Stock Exchange Sprache: Deutsch