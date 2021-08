EANS-DD: :be AG / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

--------------------------------------------------------------------------------Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Personenbezogene Daten:Mitteilungspflichtige Person:Name: Stefan Ruedl (Natürliche Person)--------------------------------------------------------------------------------Grund der Mitteilungspflicht:Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit FührungsaufgabenFunktion: Vorstand--------------------------------------------------------------------------------Angaben zum Emittenten:Name: :be AGLEI: 894500IWEJTU00PNXV95--------------------------------------------------------------------------------Angaben zum Geschäft:ISIN: AT0000A2SGH0Beschreibung des Finanzinstruments: AktieGeschäftsart: VerkaufDatum: 24.08.2021; UTC+02:00Handelsplatz: Vienna MTF WBDMWährung: EuroPreis Volumen1,66 EUR 18293,20 EURGesamtvolumen: 18293,20 EURGesamtpreis: 1,66 EURDurchschnittspreis: 1,66 EUR--------------------------------------------------------------------------------Ende der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: :be AGMillennium Park 20A-6890 LustenauTelefon: +43 5577 63051-0FAX: +43 5577 63051-6890Email: office@be-lustenau.comWWW: www.be-ag.euISIN: AT0000A2SGH0Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: :be AG, übermittelt durch news aktuell