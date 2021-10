EANS-DD: Kapsch TrafficCom AG / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

--------------------------------------------------------------------------------Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Personenbezogene Daten:Mitteilungspflichtige Person:Name: Traditio-Privatstiftung (FN 173080 f) (Juristische Person)--------------------------------------------------------------------------------Grund der Mitteilungspflicht:Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zueiner Person mit FührungsaufgabenVor- und Zuname: Mag. Georg KapschFunktion: Vorsitzender des Vorstands--------------------------------------------------------------------------------Angaben zum Emittenten:Name: Kapsch TrafficCom AGLEI: 529900PD3SI453KAW989--------------------------------------------------------------------------------Angaben zum Geschäft:ISIN: AT000KAPSCH9Beschreibung des Finanzinstruments: Geschäftsanteil an DATAX HandelsgmbH imNominale von EUR 6.056,07 (rund 16,67% des Stammkapitals).Geschäftsart: Erwerb/an Bedingung geknüpftes GeschäftDatum: 21.10.2021; UTC+02:00Handelsplatz: WienWährung: EuroPreis Volumenn.a. n.a.Gesamtvolumen: n.a.Gesamtpreis: n.a.Durchschnittspreis: n.a.--------------------------------------------------------------------------------Erläuterung: Geschäftsanteil an DATAX HandelsgmbH im Nominale von EUR 6.056,07(rund 16,67% des Stammkapitals), welcher im Zuge einer entflechtendenAbspaltung von ALUK Privatstiftung auf Traditio Privatstiftung übergeht.DATAX HandelsgmbH hält über ihre 100%-Tochtergesellschaft KAPSCH-GroupBeteiligungs GmbH derzeit 8.227.831 Aktien an der Kapsch TrafficCom AG. EinPreis für Kapsch TrafficCom AG wurde nicht ermittelt, da Gegenstand derTransaktion die Übertragung von Anteilen an Kapsch BusinessCom AG ist.Rückfragehinweis:Investorenkontakt:Hans LangInvestor Relations OfficerKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2, 1120 Wien, ÖsterreichT +43 50 811 1122IR.kapschtraffic@kapsch.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Kapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2A-1120 WienTelefon: +43 50811 1122FAX: +43 50811 99 1122Email: ir.kapschtraffic@kapsch.netWWW: www.kapsch.net/ktcISIN: AT000KAPSCH9Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Kapsch TrafficCom AG, übermittelt durch news aktuell