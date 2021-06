EANS-DD: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Weitere Suchergebnisse zu "AT & S":

--------------------------------------------------------------------------------Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Personenbezogene Daten:Mitteilungspflichtige Person:Name: Peter Schneider (Natürliche Person)--------------------------------------------------------------------------------Grund der Mitteilungspflicht:Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit FührungsaufgabenFunktion: Vorstand--------------------------------------------------------------------------------Angaben zum Emittenten:Name: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftLEI: 529900EVOKN4LCCD9321--------------------------------------------------------------------------------Angaben zum Geschäft:ISIN: AT0000969985Beschreibung des Finanzinstruments: AktieGeschäftsart: KaufDatum: 09.06.2021; UTC+00:00Handelsplatz: XETRWährung: EuroPreis Volumen36,50 300Gesamtvolumen: 300Gesamtpreis: 10.950Durchschnittspreis: 36,50--------------------------------------------------------------------------------Rückfragehinweis:AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftGerda Königstorfer, Director Investor RelationsMobile: +43 676 89555925Email: g.koenigstorfer@ats.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 13A-8700 LeobenTelefon: 03842 200-0FAX:Email: ir@ats.netWWW: www.ats.netISIN: AT0000969985Indizes: ATX GP, VÖNIX, ATX, WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell