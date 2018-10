EANS-Adhoc: voestalpine AG / voestalpine mit zweitem Quartal unter Markterwartung, Korrektur der Ergebniserwartung für das Geschäftsjahr 2018/19

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Gewinnprognose24.10.2018Linz - Mit einem EBITDA in Höhe von EUR 860,1 Mio. und einem EBIT in Höhe vonEUR 479,5 Mio. liegen die vorläufigen Geschäftszahlen des voestalpine-Konzernsfür das 1. Halbjahr 2018/19 unter den Erwartungen des Marktes. Angesichts dieseraktuellen Entwicklung sowie des aus heutiger Sicht unwahrscheinlichen Eintrittsder im letzten Ausblick zu Grunde gelegten Prämissen zur überwiegendenKompensation der negativen Ergebniseffekte der Hochofen-Großreparatur (im Ausmaßvon rd. EUR 150 Mio.) hat der Vorstand der voestalpine AG heute den Ausblickangepasst und geht für das Geschäftsjahr 2018/19 nunmehr von einem EBIT vonetwas unter EUR 1 Mrd. aus. Dies ist insbesondere auf folgende Faktorenzurückzuführen:* Negative Effekte und Verwerfungen der internationalen Handelsströme aus denimmer zahlreicher eingesetzten protektionistischen handelspolitischenMaßnahmen von inzwischen einer Vielzahl an Ländern;* Verwerfungen im Automobilsektor, welche unter anderem in Europa durch einneues Abgasemissionstestverfahren (WLTP) per 1. September 2018 ausgelöstwurden, und damit verbundene Unsicherheiten;* Erhöhte Kosten aus dem Hochlauf der Automobilaktivitäten in Nordamerika;* Ungeplante Stillstände der HBI-Anlage in Texas vor allem infolge Hochwassersund eines Gasrohrgebrechens;* Zunehmende logistische Herausforderungen bei Zu- und Ablauffrachten ausgelöstdurch Niedrigwasser auf den europäischen Wasserstraßen.Das verringerte Ergebnis sowie die dargestellten Faktoren wirken sich auchentsprechend auf die Entwicklung des Cash Flow aus.Die genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.