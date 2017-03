EANS-Adhoc: voestalpine AG / voestalpine beschließt zum Ausbau des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms Erhöhung des Grundkapitals um 0,8%

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Kapitalerhöhung/Restrukturierung/Unternehmen06.03.2017Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates hat der Vorstand dervoestalpine AG am 6. März 2017 beschlossen, von seiner Ermächtigungzur Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 4 Abs. 2b der Satzung Gebrauchzu machen und das Grundkapital der voestalpine AG durch Ausgabe von1.400.000 neuer, auf Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) undsomit um rund 0,8% zu erhöhen. Der Ausgabebetrag pro Stückaktie wurdemit EUR 39,93 festgelegt. Der Ausgabebetrag entspricht demDurchschnitt der Börsenschlusskurse der voestalpine-Aktie in denletzten 5 Handelstagen vor Beschlussfassung durch den Vorstand am 6.März 2017.Die neu geschaffenen Aktien dienen dem Ausbau und der Absicherung desMitarbeiterbeteiligungsprogramms der voestalpine. Zur Übernahme derAktien wurde daher unter Ausschluss des Bezugsrechtes sämtlicheranderer Aktionäre nur die voestalpine MitarbeiterbeteiligungPrivatstiftung zugelassen, welche die Aktien für die amMitarbeiterbeteiligungsprogramm der voestalpine teilnehmendenMitarbeiter hält.Mit Durchführung der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital derGesellschaft EUR 320.394.836,99 betragen und in 176.349.163,00 Aktienzerlegt sein. Die Durchführung der Kapitalerhöhung ist bis Ende März2017 geplant.Der voestalpine-Konzern hat bereits im Jahr 2000 einMitarbeiterbeteiligungsprogramm eingeführt und dieses seitherkontinuierlich ausgebaut. Aktuell hält die voestalpineMitarbeiterbeteiligung Privatstiftung rund 12,92% des Grundkapitalsder voestalpine AG. Ebenfalls im Wege der Stiftung werden darüberhinaus rund 1,2% Privataktien von ehemaligen und aktuellenKonzernmitarbeitern verwaltet. Nach der Kapitalerhöhung steigt dieserAnteil auf 13,61% (zuzüglich rund 1,19% Privataktien).Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dervoestalpine AG dar. Da die neuen Aktien nicht öffentlich angebotenwerden, sondern ausschließlich von der voestalpineMitarbeiterbeteiligung Privatstiftung, welche die Aktien für die amMitarbeiterbeteiligungsprogramm der voestalpine teilnehmendenMitarbeiter hält, bezogen werden können und da die Kapitalerhöhungweniger als 10% der bisher ausgegebenen und an der Börse zugelassenenvoestalpine Aktien umfasst, ist kein Prospekt nach Kapitalmarktgesetzoder Börsegesetz erforderlich.Weitere Details zur Veröffentlichung, insbesondere den Bericht desVorstands der voestalpine AG zum Bezugsrechtsausschluss, finden Sieauf der Website http://www.voestalpine.com unter Investoren bzw.steht Ihnen die Investor Relations-Abteilung der voestalpine AG unter+43/50304/15-9949 für Fragen zur Verfügung.Rückfragehinweis:DI Peter FleischerHead of Investor RelationsTel.: +43/50304/15-9949Fax: +43/50304/55-5581mailto:peter.fleischer@voestalpine.comhttp://www.voestalpine.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: voestalpine AGvoestalpine-Straße 1A-4020 LinzTelefon: +43 50304/15-9949FAX: +43 50304/55-5581Email: IR@voestalpine.comWWW: www.voestalpine.comBranche: MetallindustrieISIN: AT0000937503Indizes: WBI, ATX Prime, ATXBörsen: Amtlicher Handel: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: voestalpine AG, übermittelt durch news aktuell